Byli to ruští agenti, nepochybuje Černochová. A tajné služby prý před poslanci potopily Hamáčka

Poslankyně Černochová nepochybuje o tom, že za výbuchem ve Vrběticích stojí ruští agenti. „Skutečně na území České republiky k takovému aktu došlo. Všechny důkazy, které jsme dostali, byly podložené velmi kvalitními fakty. Nemám o tom jakoukoliv pochybnost,“ uvedla poté, co si ve výborech vyslechla zprávu tajných služeb a policie ve věci vyšetřování výbuchu muničního skladu ve Vrběticích.

Není prý důvod pochybovat o důkazech vyšetřování, je ale třeba pochopit, že zprávu nelze veřejnosti jen tak odtajnit. Premiér Babiš měl snahu odtajnit zprávy právě proto, aby občané viděli relevantní informace a důkazy na vlastní oči. „Fandila jsem tomu, ale chápu obavu zástupců zravodajských služeb, že by to mohlo způsobit celou řadu problémů,“ zdůraznila, že na kauze nepracovali pouze zástupci našich zpravodajských služeb, ale šlo o mezinárodní spolupráci s našimi spojenci.

Zmínila pouze to, jaký typ důkazů české bezpečnostní složky mají: „Mají některé fotky, které potvrzují, že tito dva lidé na krycí doklady navštívili Česko a pohybovali se tam, kde došlo k teroristickému aktu,“ uvedla důkazy, které zveřejnila již i některá česká média. „Tyto i řadu dalších fotek jsme viděli na výboru na obranu i na výboru zahraničním,“ potvrdila Černochová.

Na dotaz, zda existuje podezření, že by ruské vojenské rozvědce pomáhali čeští občané, následně uvedla: „Pokud bude chtít zveřejnit důkazy pan premiér nebo pan ministr, učiní tak oni, nemohu tak činit já, byť bych byla ráda, aby veřejnost měla mnohem širší a podrobnější informace,“ uvedla Černochová, která je v této záležitosti vázána mlčenlivostí.

„Chci ubezpečit občany naší republiky, že zde orgány činné v trestním řízení nerozhodovaly na základě fiktivních důkazů, spekulací či domněnek. Tady skutečně důkazy, které jsou hodnověrné, jsou a poslanci se s nimi seznámili,“ řekla Černochová s důrazem v hlase.

Odmítla, že by zde existovalo načasování v souvislosti se zveřejněním takto závažných skutečností v kauze Vrbětice v době, kdy vláda rozhoduje o Dukovanech. „Určitě takové pozadí není. Až záležitosti z roku 2018, kdy došlo k otravě Skripala, navedly nejen zpravodajské služby a policii na to, že to mohou být ti samí aktéři,“ vysvětlila, proč vyšetřování trvá již více než šest let.

Čemu nerozumí, je příběh pověřeného šéfa diplomacie Jana Hamáčka o tom, že jeho plánovaná cesta do Moskvy kvůli Sputniku byla krycím manévrem. „Nebudu vám lhát, že tomu věřím, nerozumím tomu. Nemyslím, že by šlo o maskovací manévr. A pokud ano, pak by byl pěkně hloupý,“ kroutila poslankyně hlavou.

Zarážející jí přijde i Hamáčkovo tvrzení, že šlo o akci, kterou vymyslel společně s tajnými službami, aby mohl povolat českého velvyslance v Rusku do Prahy. „Tajné služby na výborech ale shodně říkaly, že Hamáčkovi naopak cestu do Moskvy nedoporučovaly,“ podotkla.

Velmi kritizovala vládu za personální změny na postu ministra zahraničí, když předem věděla, jaké kroky zřejmě proti Rusku přijdou. „Rozumné to vůbec nebylo. Do voleb nám zbývá šest měsíců, nebyl to šťastný krok v žádném směru, byla to chyba. Petříček držel dohody s našimi spojenci, snažil se hájit zájmy Česka. Babiš i Hamáček byli pod tlakem, protože nezapadal do scénáře vlády Zemana,“ konstatovala.

Následně uvedla, jaký by měl být první krok nového ministra zahraničí, kterým se má ve středu stát Jakub Kulhánek (ČSSD). „Dobrý krok by byl snížení počtu ruských diplomatů v Praze na pět,“ řekla na závěr jasně Černochová, podle které by tím Kulhánek veřejnosti ukázal, že zmiňovaný státní terorismus skutečně není žádná „blamáž“.

