Bystroň překvapil s Trumpem. Slova, která padla už minulý měsíc

03.01.2026 21:32 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Americký prezident Donald Trump nechal americké vojáky vtrhnout do Caracasu a nařídil jim zatknout tamního autoritářského prezidenta Nicolase Madura a američtí vojáci rozkaz splnili. Nepotřebovali na to několik let, ani několik dní, stačilo jim pár hodin. Petr Bystroň, německý poslanec narozený v Česku, předpověděl, že se to stane mnoho dní před tím, než médii proletěla první zpráva o úderech na hlavní město Venezuely.

Petr Bystroň, poslanec německé opoziční Alternativy pro Německo (AfD), předpověděl, že dojde k útoku na Venezuelu. Předpověděl to poté, co se na veřejnost dostala nová bezpečnostní strategie USA, čili mnoho dnů před tím, než světovými médii proletěla zpráva, že americká letadla udeřila na Caracas a američtí vojáci vstoupili na venezuelskou půdu, aby splnili úkol, zadrželi venezuelského autoritářského prezidenta Nicolase Madura a dopravili ho do USA.  

Řadu dní před úderem Trumpových sil ve Venezuele Bystroň v komentáři pro MF Dnes nazvaném „Mistrovské dílo reálpolitiky‘ uvedl, že svět se změní a poznají to i ve Venezuele.

„Jde totiž o nové rozdělení světa na základě tvrdého realismu. … Za sféru vlivu USA, ve které nebudou tolerovat žádné cizí mocnosti deklaruje ‚Trumpova doložka‘ k Monroeově doktríně americký kontinent. Tedy i země střední a jižní Ameriky. Pokud je toto nové rozdělení světa součástí dohody s Ruskem ohledně Ukrajiny, pak jsou Madurovy dny sečteny,“ napsal Bystroň.

slova Petra Bystroně o Venezuele

Jedním dechem dodal, že nová bezpečnostní strategie USA je jasnou brzdou globalismu a stopkou masové migraci. Bystroň již před řadou dní napsal, že i pro Evropu je tato nová americká strategie příležitostí, které by se měla chopit. Američané totiž v této strategii počítají s partnery, jen ne s ideologickou zátěží, kterou si s sebou nesly různé neziskové organizace a projekty podporované ještě administrativou Joea Bidena. Tak to alespoň vidí poslanec AfD.

„Žabomyší střety protagonistů globalistických struktur však nemění nic na skutečnosti, že nová National Security Strategy je mistrovským dílem reálpolitiky. Představuje vizi sebevědomého, ekonomicky nezávislého a vojensky neporazitelného národa a nabízí plán pro ‚novou zlatou éru‘, v níž USA obnoví jak svůj průmysl, tak kulturní sílu i postavení ve světě. Patrně největší strach mají všichni ti darmožrouti z nesčetných NGOček z toho, že se v té strategii slibuje návrat ke ‚kompetenci‘ a meritokracii. USA tak znovu chtějí využít své silné stránky - bez ideologických zátěží, které považuje za ‚anti-americké‘‚“ napsal doslova Bystroň.

Psali jsme:

Po Trumpově útoku: A co Čína? Analytik Janda má obavy
Trump ovládne Madurovu ropu? V Česku nastal i jásot
Zajali jsme Madura. Trump šokoval svět
Dospět. Kotrba poradil Evropanům

