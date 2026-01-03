Bystroň překvapil s Trumpem. Slova, která padla už minulý měsíc

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Řadu dní před úderem Trumpových sil ve Venezuele Bystroň v komentáři pro MF Dnes nazvaném „Mistrovské dílo reálpolitiky‘ uvedl, že svět se změní a poznají to i ve Venezuele.
„Jde totiž o nové rozdělení světa na základě tvrdého realismu. … Za sféru vlivu USA, ve které nebudou tolerovat žádné cizí mocnosti deklaruje ‚Trumpova doložka‘ k Monroeově doktríně americký kontinent. Tedy i země střední a jižní Ameriky. Pokud je toto nové rozdělení světa součástí dohody s Ruskem ohledně Ukrajiny, pak jsou Madurovy dny sečteny,“ napsal Bystroň.
Jedním dechem dodal, že nová bezpečnostní strategie USA je jasnou brzdou globalismu a stopkou masové migraci. Bystroň již před řadou dní napsal, že i pro Evropu je tato nová americká strategie příležitostí, které by se měla chopit. Američané totiž v této strategii počítají s partnery, jen ne s ideologickou zátěží, kterou si s sebou nesly různé neziskové organizace a projekty podporované ještě administrativou Joea Bidena. Tak to alespoň vidí poslanec AfD.
„Žabomyší střety protagonistů globalistických struktur však nemění nic na skutečnosti, že nová National Security Strategy je mistrovským dílem reálpolitiky. Představuje vizi sebevědomého, ekonomicky nezávislého a vojensky neporazitelného národa a nabízí plán pro ‚novou zlatou éru‘, v níž USA obnoví jak svůj průmysl, tak kulturní sílu i postavení ve světě. Patrně největší strach mají všichni ti darmožrouti z nesčetných NGOček z toho, že se v té strategii slibuje návrat ke ‚kompetenci‘ a meritokracii. USA tak znovu chtějí využít své silné stránky - bez ideologických zátěží, které považuje za ‚anti-americké‘‚“ napsal doslova Bystroň.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.