Bývalý šéf NATO sepsal knihu. Přišel údiv, co na sebe prozradil

06.10.2025 14:10 | Monitoring

Mimořádně poučné čtení. Francouzský podnikatel Arnaud Bertrand napsal pár slov ke knize bývalého generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga. Sám Stotenberg prý odhalil, jak neschopný ve skutečnosti byl. „Šílené!“ napsal k tomu francouzský podnikatel Arnaud Bertrand.

Foto: ČT, printschrean
Popisek: Jens Stoltenberg

Francouzský podnikatel Arnaud Bertrand se obul do bývalého generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga. Ten podle Bertranda předvedl tak akorát to, že neuměl věci správně předpovědět a předvedl nulové strategické uvažování. Podle Bertranda to Stoltenberg potvrdil ve své vlastní knize.

Stoltenberg mimo jiné přiznal, že v roce 2016 nepočítal s vítězstvím Donalda Trumpa, což Bertrand označil za průšvih, protože když proti sobě stojí dva kandidáti a jeden z nich už v předvolební kampani označil NATO za zastaralé, generální tajemník aliance by si měl připravit scénář pro případ, že tento kandidát v amerických prezidentských volbách vyhraje. Zvlášť, když půjde o prezidenta země, která z velké většiny financuje celé NATO.

„V podstatě se nijak neliší od nějakého blázna, co se v obýváku dívá na CNN. … Tohle je strategická nedbalost nejvyššího řádu,“ napsal francouzský podnikatel s tím, že pokud se Stoltenberg nedokázal připravit na možnost, že do Bílého domu usedne Donald Trump, pak byl podle Betranda jako generální tajemník největší vojenské aliance na světě naprosto k ničemu. „To konkrétně znamená, že největší světová vojenská aliance ve skutečnosti vůbec nebyla řízena – a Stoltenberg to ve svých pamětech přiznává, jako by to bylo naprosto normální. Šílené!“ napsal francouzský podnikatel.

Jedním dechem doplnil, že z evropských členů NATO nebyl na možnost Trumpova zvolení připraven vlastně nikdo. Bertrand má za to, že se to jen potvrdilo na summitu NATO v roce 2018, kdy pohrozil, že by mohl Spojené státy z NATO zcela vyvést.

Tehdy prý měli evropští lídři šanci předvést obrat ve financování NATO a posílit jeho evropskou část.

Ale místo toho začali Trumpa přesvědčovat, že jejich vojáci se zapojili i do mise v Afghánistánu, takže také nesli svůj díl zátěže, i když bylo těžké přesvědčit evropské voliče doma, že stav Afghánistánu je opravdu důležitou věcí.

„Je to neuvěřitelně usvědčující – a co je na tom ještě horší, Stoltenberg o tom píše, jako by krizi zvládl dobře. Ani nechápe, že vlastně rozepsal doznání o svém strategickém bankrotu,“ konstatoval Bertrand s tím, že v dalších částech knihy se dozvídáme, že základním cílem Jense Stoltenberga bylo nenaštvat Donalda Trumpa. Bertrand v této souvislosti označil evropské členy NATO za lidi, kteří se dobrovolně podřizují americkému kolonizátorovi.

Francouzský podnikatel se domnívá, že Stoltenberg se ve své knize znovu a znovu vrací k situaci v USA, což jen dokazuje, jak moc je Evropa závislá na tom, co dělají, případně nedělají Spojené státy, a Evropa tím jen prokázala, že není schopna formulovat vlastní zájmy a ty následně prosazovat, což z pohledu Bertranda rozhodně není pro Evropu dobrou vizitkou.

„Kniha se čte jako deník úzkostlivého eunucha v císařském paláci, posedlého náladami císaře, jehož jediným cílem je udržet si císařovu přízeň,“ napsal Bertrand. Viděno očima francouzského podnikatele to neznamená nic jiného, než že je EU jako politická entita mrtvá. „Stoltenberg a lídři EU, jak sám sebe i je popisuje, nejsou politici s velkým ‚P‘, ale pouze administrátoři, drobní byrokraté,“ vyjádřil své mínění Bertrand.

K dovršení všeho zlého se prý navíc zdá, že Evropané si nejsou vědomi svého podřízeného postavení a situace se jim zdá být, viděno Bertrandovýma očima, v pořádku.

„Kde je vědomí, že něco zásadního není v pořádku? Stoltenbergovy paměti ukazují muže, který si myslí, že uspěl, na základě zcela jednostranné definice úspěchu. Pacient ani neví, že je nemocný. Evropské elity dnes ztratily i základní politické vědomí,“ shrnul svůj pohled Bertrand.

 

 

autor: Miloš Polák

