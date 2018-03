ČT přeplácí umělce! Nejsou v ní schopní lidé. Její ředitel šel na ruku Maláčové, později Bakala. Ochočili si ho a on za to bere 242 tisíc plus bonusy, uvedl ve své show Jaromír Soukup

Tento díl pořadu se zaměřil na hospodaření České televize, které má kontrolovat Rada České televize. „A v ní sedí samí divní lidé, například pan Šarapatka,“ podotkl Soukup s tím, že Radu pro změnu vybírají politici.

„Rok od roku potřebuje Česká televize více a více peněz. Letos bude Česká televize hospodařit se sedmi miliardami korun. A za to vám nabídne pouze pět televizních kanálů,“ pozastavuje se Soukup rozhazující penězi po studiu.

„Veřejnoprávní média platíme my všichni bez ohledu na to, jaký máme názor,“ podotkl pak Soukup ke koncesionářským poplatkům, jichž se vybere celkem přes 6 miliard korun. „Další velký příjem je příjem z licenčních práv,“ vyprávěl dále Soukup.

Své pak řekl i k řediteli veřejnoprávní televize Petru Dvořákovi. „Za jeho časů si například Michaela Maláčová, později Bakala, vytrucovala, že televize Nova bude vysílat finále její soutěže Miss,“ vzpomněl Soukup na éru Dvořáka v TV Nova. „Pokud byste čekali, že bývalý šéf komerční televize s sebou přinesl do veřejnoprávní televize řád, mýlíte se. Systém veřejnoprávní televize jej uchopil, zkrotil a ochočil,“ míní Soukup.

„Smlouva mu zaručuje 242 tisíc měsíčně plus roční bonus, jenž může dosáhnout až desetinásobku měsíčního platu,“ vyprávěl pak Soukup o současném příjmu Dvořáka.

Poukázal pak, že komerční televize si na provoz musí vydělat, kdežto veřejnoprávní televize má právě příjem z koncesionářských poplatků. „Nejlepší herci a další pak dávají přednost veřejnoprávním médiím, neboť tam dosáhnou na větší honoráře,“ řekl Soukup. Samozřejmě se Soukup obul i do České televize za to, že neodvysílala zlatou jízdu Ester Ledecké na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu. Vadilo mu například to, že se Česká televize oháněla nutností šetřit za nákup vysílacích práv.

Soukup se pak pustil i do skutečnosti, že Česká televize velmi málo investuje či že nechce zveřejnit plat moderátora Václava Moravce.

Příští týden se Kauzy Jaromíra Soukupa budou věnovat exekucím.

