ČT vyhrožuje občanům. Už dlouho. Analytička dodala důkazy

Hybridní válka je podle mediální analytičky skutečnou hrozbu občanům České republiky. „Hybridní válka je použití ať už konvenčních nebo nekonvenčních prostředků. Je to především válka informační. To znamená, že já vám mohu cokoli tvrdit, ale vy si to nemáte jak ověřit a neumíte odhadnout, co to může způsobit,“ uvedla Alena Maršálková v rozhovoru pro Svědomí národa.

A zmínila konkrétní příklady: „Už od covidu žijeme v tzv. systému vina a trest. Od covidu posloucháme: ‚Když se nenaočkujete, zemřou lidi. Když nepůjdete na test, nepůjdete do práce.‘ Stále se nám říká, že děláme něco špatně, jsme za to něčím potrestáni. Pak jsme slyšeli: ‚Když budete říkat něco o Ukrajině, nebudete Ukrajincům pomáhat, jste ti zlí a kvůli vám přijde Putin.‘ Zase tedy vyvolali v lidech strach.“

Jedním dechem dodala, že tyto praktiky především pak používají veřejnoprávní média: „Pusťte si Českou televizi, pusťte si zprávy. Když odcházím od zpráv, cítím se jako největší lůzr a pózr, protože jsem zlá, špatná. Oni se vše snaží svést na občany. Vše na mě svedou, že není na důchody je má vina, že Putin půjde k nám, je moje vina,“ pokračovala mediální analytička.

Takové dlouhodobé působení na české občany podle ní naprosto rozbilo sociální vztahy v Česku: „Jim se od doby covidu povedlo rozbít společnost, vztahy v rodině. V tomto prostředí je hybridní válka, informace účinným prostředkem,“ poukázala Maršálková.

Ke kritickému myšlení Maršálková vybízí i v případě prohlášení vládního koordinátora strategické komunikace státu Otakara Foltýna, který tvrdí „Putin bude postupovat dál“. „Já chci vědět, jak to Foltýn ví? On s ním byl někde na kávě?“ pozastavovala se.

K rusko-ukrajinskému konfliktu poznamenala, že dodávky zbraní válku na Ukrajině pouze podporují. „Válka nikdy neskončila na bojišti, ale u jednacího stolu,“ zdůraznila. „Z veřejnoprávních ani z mainstreamových médií jsem za celou dobu neslyšela, že by přišel Zelenskyj s návrhem a Putin řekl ‚ne‘. Pořád jen slyším, že Putin přišel s návrhem a Zelenskyj řekl ‚ne‘. Jakmile ale řekneme, ať zbraně nedodáváme, jsme okamžitě chcimíři a proruští. Zelenskyj využívá média, tedy tu největší zbraň,“ uvedla s tím, že jde o velkou mediální masírku.

„Hybridní válka spolu s technologiemi pomáhá této skupině, která vládne, ovládat masy. Vy budete mít názor, oni vás dehonestují a všem lidem ukážou, co umějí udělat s člověkem, který byl zlatý. Lidé si pak řeknou, tohle dělat nebudu, to nezvládnu. A to je ten cíl,“ vysvětlila Alena Maršálková. Veřejnoprávní a mainstreamová média se podle jejích slov dostala do špatných rukou. Potřebují peníze, nechala se koupit a šíří vládní narativ.

V kontextu toho vzpomněla i své působení v České televizi. Tehdy se jí nepodařilo natočit reakci společnosti, která obírala lidi o peníze a musela v souladu s Kodexem ČT o dané firmě mlčet. „Dneska si mladá redaktorka bez zkušeností, která je sice hezky vystajlovaná a asi umí držet mikrofon, stoupne před kameru a oznámí všem divákům, že profesor Beran nebo profesor Turánek jsou dezinformátoři a antivaxeři. Nic si nezjistí, nic si neověří. To je pro mě naprosto nepřijatelné,“ uvádí Maršálková, že jde o běžnou praxi v médiích.

Naznačila komu média slouží: „Veřejnoprávní a mainstreamová média jsou šiřitelé propagandy. Ostatně není žádné velké tajemství, že veřejnoprávní média v Evropě dostala i peníze z amerických zdrojů a peníze z Evropské unie,“ říká Alena Maršálková s odkazem na to, že média jsou z principu poplatná svým chlebodárcům, ať už jsou to zadavatelé reklamy nebo různé systémem podporované iniciativy. „Jsem zvědavá, jestli mí bývalí kolegové najdou tu odvahu a přiznají, že dostali od vedení noty, jak informovat o covidu, o válečném konfliktu,“ doplnila mediální analytička Maršálková.

„Pracovníci České televize si televizi zprivatizovali. Dělají si tak, co chtějí, protože Rada ČT je bezzubá, nikdo na ně nemůže a oni jsou ti zachránci, šiřitelé pravdy,“ popisuje v pokračování našeho rozhovoru novinářka a mediální expertka Alena Maršálková, která veřejnoprávní a mainstreamová média považuje za zásadní strůjce neblahé situace v naší zemi.

Na otázku, proč si televize veřejné služby zve k různým tématům odborníky z nejrůznějších neziskových organizací a kdo financuje a podporuje tyto organizace, uvedla: „Je to provázanost, vše je tak sofistikovaně zakryto, že nezjistíte, kdo koho platí. V redakci to funguje tak, že máte nějaké soupisy kontaktů, na které se můžete obrátit a pak máte ty, na které se obrátit nesmíte, jsou na blacklistu,“ uvedla Alena Maršálková.