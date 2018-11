ČT zavolala uprchlickému neziskovkáři Rozumkovi: Migranti mohou přispět k obohacení společnosti a přesně to protiimigračním stranám vadí

Ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek v České televizi vysvětloval, o čem vlastně skutečně je tak často zmiňovaný Globální pakt o migraci z pera OSN. Mimo jiné také odsoudil premiéra Andreje Babiše za to, jak se k paktu staví.

Globální úmluva o migraci je podle Rozumka obecnou dohodou o tom, jak měla migrace vypadat v budoucnu. Tvůrci a signatáři této dohody jsou si prý vědomi toho, že migraci nelze nějak zázračně zastavit a snaží se vytvořit nástroje, s jejichž pomocí by bylo možné migraci řídit. „Migrace je přirozená věc, nedá se zastavit a my ji jen můžeme dobře nebo špatně řídit,“ zdůraznil Rozumek s tím, že s pomocí Globálního paktu o migraci z pera OSN by se mohlo podařit řídit migraci dobře.

Za podstatné považuje, že je pakt nezávazný. V prvé řadě si prý úmluva klade za cíl oslabovat faktory, které lidi k migraci vedou. Za druhé si klade za cíl zajistit migrantům lidská práva, aby se nestávalo, že tisíce migrantů umřou ve Středozemním moři. Vedle toho dokument konstatuje, že migraci je třeba vnímat jako pozitivní fenomén. „Migrace je příležitost a migranti mohou přispět k obohacení společnosti a to si myslím, že především vadí těm protiimigračním stranám,“ podotkl ředitel organizace.

Důležitost toho dokumentu tkví podle hosta vysílání v tom, že zakotvuje práva migrantů, kterých je dnes na světě asi čtvrt miliardy. Ale pozor, na jedné straně sice dokument zdůrazňuje práva uprchlíků, ale na straně druhé podle Rozumka nezakotvuje povinnosti státům, do kterých migranti míří. Všechno je prý jen na domluvě mezi státy.

Následně smetl se stolu tvrzení, že pakt stírá rozdíl mezi legální a nelegální migrací. Prý to v žádném případě není pravda. Dokument hovoří o regulérní a neregulérní migraci, přičemž usiluje o to, aby k neregulérní migraci docházelo co nejméně. O tom, že pakt stírá rozdíl mezi legální a nelegální migrací, nejednou vynesl na světlo premiér Andrej Babiš. Ten premiér, jehož Ministerstvo zahraničí tak ještě donedávna podporovalo.

„Musím se pobavit nad tím, že Ministerstvo zahraničí ještě v září tohoto roku vedlo velmi podpůrné stanovisko a vydalo tiskovou zprávu, která ještě dnes ráno visela na webu MZV, kde vysvětluje, jak je ten pakt přínosný a proč bychom se k němu měli připojit,“ uzavřel své vystoupení Rozumek.

