Čapí hnízdo: Jistí lidé to celé tlačí proti Babišovi, sdělil soudu policista. A začali jsme se zajímat. Bradáčová, redaktor ČT...

Před soudem, kde čelil obžalobě za zneužití pravomocí, totiž citoval z odposlechů, které měly být údajně pořízeny v rámci kauzy Bereta. V té byli vloni obviněni: detektiv protikorupční policie Radek Holub, celník Pavel Šíma, bývalý policista Igor Gáborík a pražská žalobkyně Dagmar Máchová.

Anketa Odvádí Jiří Ovčáček dobrou práci pro prezidenta Zemana? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 2306 lidí

Když Komárek u soudu citoval z odposlechů, nepřímo se zastal šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, který je s bývalými detektivy v kontaktu a tvrdě kritizoval reorganizaci policejních sborů, jež následovala nějaký čas po zatýkání v kauze Bereta. Komárek před soudem naznačil, že vyšetřování známé kauzy Čapí hnízdo mohlo být zmanipulované ze strany lobbisty Ivo Rittiga. Na Komárkovu výpověď před soudem přitom, zřejmě čirou náhodou, upozornily dva servery z Babišovy stáje (nyní ve svěřenském fondu): idnes.cz a lidovky.cz.

Jiří Komárek přitom podle všeho citoval z odposlechů v kauze Bereta, ke kterým dosud nemají přístup ani sami obvinění. Zadělal si tím na další možný problém. Jeho výpovědi se ihned chytil Andrej Babiš, který začal hovořit v souvislosti s vyšetřováním Čapího hnízda (které vyšetřuje mimo jiné i evropský úřad proti podvodům OLAF) o mafii.

„Média vůbec nereferovala o tom, co řekl před Vánoci na soudu bývalý vysoký důstojník protimafiánského útvaru Komárek. Ten popsal, že loni v květnu během kauzy Bereta, kdy došlo i na zatčení elitních policistů, tak David Michal, právník lobbisty a kmotra Rittiga, se zajímal o to, jestli mezi zadrženými byl i policista Nevtípil, který vyšetřuje Čapí hnízdo. Když se dozvěděl, že zadržený nebyl, tak Michal do telefonu řekl, že si oddychl, protože pro ně byl kvůli Čapímu hnízdu klíčový,“ řekl Babiš serveru novinky.cz den po soudu s Komárkem. „Toto je ale klíčové. To totiž jednoznačně potvrzuje moji domněnku, že pan Nevtípil byl napojen na právníka kmotra Rittiga, že plnil něčí zadání a že celou kauzu zorganizovala na mě nějaká mafie. Místo toho média hrají jen zprávu OLAF, ale když někdo u soudu řekne, že si někdo objednal moje stíhání, pak o tom tatáž média nenapíší. Na tom je vidět, jak novináři veřejnost selektivně informují,“ rozohnil se v rozhovoru pro novinky.cz Babiš.

Prý si popletl si kauzy

Kde vzal Babiš tyto informace? Například na serveru lidovky.cz se mohl dočíst, že když totiž loni v květnu probíhala razie v kauze Bereta včetně zatýkání elitních policistů, právník blízký lobbistovi Rittigovi, David Michal, měl zjišťovat, zda policisté neodvedli i vyšetřovatele Čapího hnízda Pavla Nevtípila z pražské hospodářské kriminálky. Přesně to měl podle lidovek.cz vypovědět před soudem exdetektiv Jiří Komárek. Ten po odchodu z ÚOOZ nastoupil na Finanční správu, která spadá pod Ministerstvo financí, jež Babiš podstatnou dobu minulé vlády řídil.

Když se (Michal – pozn. red.) dozvídá, že pan Nevtípil není mezi zadrženými, tak to do telefonu komentuje slovy: „Tak ten Nevťa (myšleno Nevtípil) zadržen nebyl,“ řekl soudu Komárek. Podle něj Michal ještě dodal: „To jsem si tedy oddech. Ten byl pro nás klíčový v době, kdy probíhalo Čapí hnízdo.“ Vyšetřování Čapího hnízda začalo v lednu 2015. Bývalý policista Jiří Komárek přitom před soudem výslovně řekl, že čerpá informace z prostorových odposlechů, které měly být umístěné v kanceláři MSB Legal (písmeno M v názvu značí příjmení Michala – pozn. red.).



Komárek svým prohlášením u soudu o odposleších v kauze Bereta zneklidnil řadu lidí. A ne zrovna podezřelých v kauze Bereta, ale lidí, kteří se na vyšetřování případu naopak podílejí.

Server lidovky.cz vzápětí oslovil vrchní státní zástupkyni v Praze Lenku Bradáčovou, jejíž instituce kauzu Bereta dozoruje.

A přišla neočekávaná reakce. Bradáčová se podivila, jak může o Michalově konverzaci Komárek něco vědět. „Pan obviněný Komárek obsah odposlechu vámi označené věci nezná a ani jej znát nemůže, neb se s nimi nikdy neseznámil. V tomto kontextu je třeba hodnotit obsah i validitu jeho slov. Kvalitu a motivaci obhajoby obviněných obecně blíže nekomentujeme,“ napsala serveru. Rozpor zmíněný Bradáčovou může podle zjištění lidovek.cz souviset s tím, že si Komárek u soudu popletl kauzy, z nichž odposlechy čerpal. Že by advokát Michal nějak ingeroval do vyšetřování, nevěděl ani dozorový státní zástupce v kauze Čapího hnízda Jaroslav Šaroch.

V těchto vyjádřeních ovšem zapadla jedna podstatná informace. Jedním z vyšetřovatelů kauzy Bereta je Komárkův podřízený z ÚOOZ Jan Lisický. Toto zjištění se dostává do kontextu s informacemi, na které jsme narazili později.

ParlamentníListy.cz totiž byly z bezpečnostních kruhů upozorněny, že se Jiří Komárek i po odchodu z policie nadále stýká se svými kolegy, kteří u sboru zůstali. Tyto schůzky prověřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů s tím, že Komárek mohl dostávat pro svůj proces interní podklady z policejního vyšetřování, které by mohl použít na svoji obhajobu. „Jedna schůzka z podzimu 2016 v Ostravě, na které se Jiří Komárek sešel se třemi kolegy, detektivy Janem Lisickým, Janem Pavlem a Vlastimilem Swierczinou, byla dokonce zadokumentována minimálně fotograficky,“ řekl ParlamentnímListům.cz člověk, který o ní získal informace.

Tento poznatek pak dostává širší rozměr ve chvíli, kdy vyšlo najevo, že Komárkův podřízený Jan Lisický vyslýchal v rámci kauzy Bereta mimo jiné šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů Michala Murína. Lisický za zásluhy při vyšetřování kauzy Bereta, ale i dalšího známého případu Vidkun, povýšil. Stal se šéfem odboru obecné kriminality policie Olomouckého kraje.

Jiří Komárek je ve střetu s Generální inspekcí bezpečnostních sborů (GIBS), která se o něj zajímá a vyšetřovala kauzu „brutálního úniku informací“, za niž byl odsouzen k roční podmínce, delší dobu. Na jednom z výslechů podle zdroje ParlamentníchListů.cz dokonce podle informací ParlamentníchListů.cz výslovně uvedl, že „GIBS absolutně nedůvěřuje, a především jejímu vedení“. V onom výslechu měl podle zdroje popsat kontakt s novinářem z České televize, Jiřím Hynkem, který odvysílal jeho vyjádření k „brutálnímu úniku informací“. A hovořit v něm měl i o advokátu Davidu Michalovi, který prý měl podle jím zmíněných odposlechů (ke kterým se podle státní zástupkyně Lenky Bradáčové nemohl dostat, nebo si je popletl) plánovat konec kariéry jeho nadřízeného – bývalého šéfa ÚOOZ Roberta Šlachty. Vyšetřování Jiřího Komárka jeho odsouzením za zneužití pravomoci k roční podmínce s dvouletým odkladem zjevně nekončí. Respektive, nemělo by.

Gerhard Nowak

Psali jsme: Brusel má strach. Pořádný. Je toho dost najednou... Miroslav Macek: Už jsou Vám jasné české volební preference? VIDEO Kandidát na Hrad sebou fláknul o zem. A podpořilo ho Zrní Zeman vyhraje, napsal dnes Ondřej Neff

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Gerhard Nowak