Celý svět věděl, jak je na tom Biden. Novináři? Lháři nebo hlupáci. Carlson seknul

„Bylo to úžasné po všech stránkách,“ komentoval velkou prezidentskou debatu USA moderátor Tucker Carlson na australské Konferenci svobody (Australian Freedom Conference 2024). „Ale co bylo obzvláště úžasné, bylo to, že poté šli oba kandidáti k panelu shromážděných demokratických agentů, kteří se vydávali za novináře, kteří pak všichni byli šokováni zjištěním, že Joe Biden trpí demencí. Nemohli tomu uvěřit,“ vysmíval se demokratickým novinářům Carlson.

Už rok před americkými volbami, které Biden v roce 2020 vyhrál, měla jeho sestra Valerie Biden Owensová zmínit jednomu svému příteli, který se zná s Carlsonem, že celá rodina je velmi znepokojená, protože Joe Biden trpí demencí, a přesto kandiduje na prezidenta. „Nějakým způsobem se stal kandidátem Demokratické strany a pak se i stal prezidentem. Ale celou dobu bylo zřejmé, že netuší, kde je, a že to celé je kruté a že jeho chamtivá manželka, která se vydává za lékařku, na něj tlačí, proto, aby mohla chodit na státní večeře,“ řekl moderátor s tím, že to vše bylo „veřejnou znalostí“.

Carlson připomněl, že o stavu Joea Bidena se vědělo a ví i v zahraničí, přičemž uvedl, že vychází ze svého cestování během posledních čtyř let. „I vzhledem k vysokým standardům zdvořilosti, které jsou cizincům v cizích zemích nabízeny, všude, kam jsem v posledních letech cestoval, lidé říkali: Tak co Joe Biden, jak mu je?“

„Všichni o jeho demenci vědí, protože mají internet. A na něm jsou videa. A stačí asi 15 vteřin ke zjištění, že nejmocnější vůdce světa s masivním jaderným arzenálem, zapojený do dvou souběžných válek, neví, jaký je den. A to je velice strašidelné,“ uznal Carlson.

Proto se celou dobu podivoval, že skutečnost, že Biden trpí demencí, se neobjevovala v médiích. O těch Carlson dodává, že je vedou „dezinformační specialisté“. „Všichni to tak nějak hrají, jako by se nic nedělo,“ řekl Carlson a vrátil se k debatě mezi Bidenem a Trumpem na CNN, po níž dle jeho slov i novináři „náhle konečně zjistili pravdu“ o Bidenově zdravotním stavu. „Buď jsou fakt hloupí, nebo jsou to lháři. Jsou opravdu neupřímní. Schovávají před vámi to, co je očividné,“ oznámil divákům v publiku.

Novináři v USA dle jeho slov už nepopisují dění ve světě a současnou realitu – namísto toho se snaží vybírat a hlídat informace, která jsou do médií vpuštěna, a brání tak lidem v přístupu k realitě. „Vy nevíte, jak svět vypadá jinak než skrze ně. Jsou potrubím, kterým proudí informace. V USA jsou novináři političtí hráči pracující pro Demokratickou stranu,“ řekl Carlson.

Ironizoval poselství novinářů. „Samozvaným posláním lidí v médiích je zachránit demokracii. A demokracie je zjednodušeně řečeno myšlenka, že lid vlastní svou zemi. Delegují lidi, aby je reprezentovali, ale v podstatě jsou akcionáři tohoto podniku,“ uvedl moderátor. „V demokracii nemusíte každou chvíli dělat to, co chce většina. Ale pokud to, co děláte, nemá ani v průběhu času žádný vztah k tomu, co chce většina, pak s jistotou víte, že to není demokracie.“

Za anti-demokratické pak Carlson považuje chování, kdy je názor lidí zcela ignorován. Připouští však, že je názor lidu možné ovlivnit.

Novinářům nebo ironicky dle Carlsona „ochráncům demokracie“ po debatě došlo, že Joe Biden je i zčásti kvůli svému zdravotnímu stavu tak nepopulární, že volby nemůže vyhrát, a budou se ho snažit nahradit někým jiným. „Najednou, protože nemůže vyhrát proti oranžovému muži (Donaldu Trumpovi) mu musíme vzít jeho práci a dosadit do ní někoho, kdo by Trumpa mohl porazit. Protože to je demokracie,“ parodoval Carlson možný myšlenkový pochod amerických novinářů.

Tento okamžik po debatě vedl Carlsona k myšlence, že možná si slovo demokracie každý politický tábor vykládá trochu jinak. „Možná si myslíte, že demokracie je dělání toho, co chcete vy a vaši přátelé. Ale já si myslím, že demokracie je plnění vůle většiny v průběhu času,“ uzavřel Carlson své vystoupení.

Joe Biden's dementia, as seen from 10,000 miles away. pic.twitter.com/Vc2QzqwQQM — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) June 29, 2024