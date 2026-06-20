Lámou se ledy? Co se musí stát, aby Evropa nebyla ztracená

Má Evropa šanci na záchranu? Národně-konzervativní síly jsou v odpovědi na tuto otázku do jisté míry rozděleny. Skeptici (či jen pesimisté?) mají jasno a míní, že je naše skvělá civilizace ztracena. Optimističtější hlasy tvrdí, že ještě není pozdě. K takovým se řadí i lidé kolem nizozemské konzervativní influencerky Evy Vlaardingerbroek, kteří v uplynulých týdnech napříč kontinentem spustili podpisovou iniciativu Save Europe Act. O tom později.
Kulminace zvířecího násilí ze strany divokých neevropských gangů ve Velké Británii vůči tamní původní populaci značí, že pohár už opravdu přetéká. Protesty naštvaných britských občanů jsou s ohledem na poslední medializované případy násilí a vražd migrantů víc než pochopitelné. Je s podivem, že si dav oprávněně naštvaných Britů nevytáhl z londýnské Downing Street 10 premiéra Starmera k hromadnému lynči. Ani tomu by se už nebylo možné divit nikoli pouze kvůli jeho současné politice rasismu vůči původní populaci, ale i vzhledem k tomu, že současný labouristický premiér před lety vědomě kryl migrantské organizované gangy, které po stovkách unášely a znásilňovaly mladé britské dívky.
Britové dlouho mlčeli a všechno snášeli. Nelze pochybovat o tom, že část tamní populace nedala dlouho najevo svůj protest (na ulici ani ve volbách) v důsledku dlouholeté mediální propagandy a školního vymývání mozků, které děti de facto učí, že být bílý britský občan je cosi špatného a před cizími nájezdníky je třeba pokleknout, poprosit je o odpuštění za koloniální minulost Britského impéria a mlčky snášet brutální násilí, vraždy a vůbec nadvládu všeho nebritského. Profesor Drulák správně říká, že státy jako Británie či Francie dříve kolonizovaly africké či daleké východní země a nyní obyvatelé těchto států kolonizují je. Pamatuji si slova jednoho elitního českého diplomata, který mi během debaty nad tímto tématem před lety suše sdělil, že pokud otevřeme stavidla migrantům například z Blízkého východu, nemůžeme se divit, když jednoho dne půjdeme spát v Londýně, Paříži nebo Berlíně a probudíme se na Blízkém východě. Prezident Václav Klaus nedávno na představení knihy Lukáše Petříka Konzervativní revoluce Margaret Thatcherové a Ronalda Reagana prohlásil, že Velká Británie už je ztracena a nemá šanci na záchranu. Má pravdu? Přál bych si, aby se mýlil. Pravdou je, že čím déle se bude řešení celé katastrofy spojené s migrací odkládat, tím radikálnější nakonec bude muset být.
Při sledování hororových scén ze severoirského Belfastu, kde se Súdánec na ulici pokusil místnímu muži uříznout hlavu, což je bohužel jeden z mnoha stovek či spíše tisíců útoků migrantů nožem vůči původnímu evropskému obyvatelstvu, si rozumně uvažující člověk musí oprávněně ťukat prstem na čelo před rozhodnutím soudkyně Ivany Tiché z Obvodního soudu pro Prahu 1, která zatím nepravomocně odsoudila hnutí SPD k peněžitému trestu tři miliony korun za údajně nenávistný plakát, na kterém umělou inteligencí vytvořený imigrant drží zakrvácený nůž a scénu rámují nápisy „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“ a „Stop migračnímu paktu EU“. Série medializovaných případů brutálního násilí ze strany přesně takových migrantů z poslední doby nám říkají, že plakát nebyl žádným pokusem podněcování k nenávisti, ale děsivým proroctvím. Nemluvě o nedotknutelné zásadě svobody projevu, která je tímto trestním řízením popírána.
Ve vztahu k řešení tragické situace v Evropě vyvolané masovou migrací ze zemí třetího světa, jejichž obyvatelé nedovedou a nechtějí respektovat naše pravidla a civilizační návyky, je na místě otevřeně začít mluvit o tom, že nestačí zastavit migraci nelegální, ale je nutné zastavit i masovou migraci legální. Evropská komise ve svém bruselském „newspeaku“ začala mluvit o boji proti nelegální migraci, jenže v jejich pojetí to neznamená její zastavení, ale její legalizaci. Nejde tak o řešení dnešního stavu, ale o podvod na lidi.
Tomuto tématu se věnuje úvodem zmíněná iniciativa Save Europe Act. „Proto požadujeme úplné moratorium na jakoukoli legální i nelegální imigraci z mimoevropských zemí,” konstatovala hlavní tvář projektu Eva Vlaardingerbroek a citovala slova francouzské národovecké političky Marion Maréchal, podle níž legální migrace v Evropě představuje 62 milionů lidí, což je ekvivalent populace celé Francie. Iniciativa Save Europe Act jako hlavní téma zdůrazňuje remigraci, tedy důslednou návratovou politiku a deportace migrantů do zemí jejich původu. O tématu jsme podrobně informovali ZDE. Termín remigrace se musí stát mainstreamem a požadujme po našich politicích, aby ho začali nikoli pouze akceptovat, ale prosazovat. Jde o realistickou politiku, jejíž idea a základní principy byly možná dříve v Evropě považovány za okrajový názor skupinky „extremistů”, dnes se ovšem ukazuje, že neexistuje jiné řešení, abychom vůbec byli schopni přežít. „Extremisté” tedy měli pravdu, což ukazuje, že bychom měli razantněji než kdy dřív odmítnout tohle hnusné nálepkování progresivistických médií a politiků, kteří současnou katastrofu celé evropské civilizace způsobili.
O tom, že se hlasité odmítání masové migrace a prosazování remigrace pomalu stává názorem hlavního proudu, svědčí i rozhodnutí Evropského parlamentu o tzv. návratovém nařízení, které stanovuje pravidla pro deportace a bylo schváleno výraznou většinou hlasů. Pro příklad uveďme, že z českých europoslanců ho podpořili všichni s výjimkou pirátské europoslankyně Markéty Gregorové. Podle konzervativního publicisty Andreje Duhana jde o přelomové hlasování, které do budoucna otevře cestu k daleko přísnější protiimigrační politice v EU. „Zatím nejpřísnější legislativu protiimigrační legislativu na úrovni EU. Je to vesměs naprosto elementární common sense minimum, které mělo platit už dávno, ale o to nejde. Jde o to, jak moc se v případě imigrace otevírá Overtonovo okno, akceptují se pojmy a principy, které byly dosud neakceptovatelné. Ještě před pár lety byl EP zřejmě nejvíc proimigrační virtue-signaling instituce v západním světě. Dnes pravice od EPP přes ECR a Patrioty až po ESN (plus pár liberálů) hlasuje společně pro, na evropské poměry, tvrdé protiimigrační opatření a na půdě Evropského parlamentu se skanduje Send them back. To je v podstatě neuvěřitelný. A tohle návratové nařízení jen dláždí cestu pro další mnohem přísnější a tvrdší remigrační a deportační politiky v budoucnu,” uvedl na sociálních sítích Duhan, který připomněl i heslo „Send them back”, tedy česky pošlete je zpátky, které bylo v Evropském parlamentu po schválení tohoto nařízení masově skandováno. To je politický i kulturní přelom. Jakkoli je návratové nařízení důležité, daleko důležitější je normalizace tvrdého postoje k masové migraci.
Tyto posuny dávají tušit, že Evropa nemusí být nutně ztracena a naši civilizaci zachránit lze. Není to samozřejmě pouze o masové migraci. Ruku v ruce s jejím radikálním řešením jde zrušení Green Dealu a všech souvisejících unijních politik, které pod falešnou záminkou boje s klimatem vraždí evropský průmysl, prosperitu a tím i existenci. Na smetiště dějin musíme poslat i zvrácenou politiku, označovanou správně jako kulturu smrti, kdy se normou stává nemít děti, anebo jich mít velmi málo, moci nenarozené děti zabíjet pod výmluvou, že potrat je lidské právo a stejně tak zabíjet i staré a nemocné, zkrátka ty, co jsou „na obtíž“. Jen silná, prosperující a bezpečná Evropa národních států, vědoma si svých křesťanských kořenů a pravidel, má šanci na přežití. Jen taková Evropa může pomáhat i těm, kteří jsou na tom v jiných částech světa špatně. Současná Evropa, vraždící postupně a stále rychleji sama sebe, se nedovede postarat ani o své vlastní, natož o cizí. Čas na polovičatá řešení vypršel. Buď jako Evropa najdeme odvahu a politickou vůli k radikální nápravě, nebo se staneme jen smutnou poznámkou pod čarou dějin.
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