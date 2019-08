Černochová: Primátor Hřib je jako bolševici!

„Co se týče důvodu, proč se deska nevrátí na Staroměstskou radnici, spočívají v tom, že je historicky nepřesná. V českém textu je zanedbávána role Pražského povstání,“ uvedl Hřib.

„Primátor Prahy Hřib nemá co přepisovat historii, ani bourat pomníky. Protože pokud to dělá, chová se úplně stejně, jako se choval bolševik. V tomto sporu jasně stojím na straně těch, co tam chtějí desku ponechat. Klidně ať je k ní nějaká další vysvětlivka, odkaz... Nemusím mít ráda Sovětský svaz resp. Rusko, ale nikdy nebudu zpochybňovat to, že se i jejich vojáci, za cenu obrovských ztrát na životech, zásadním způsobem podíleli na osvobození Československa! Jestli se nepletu tak v Praze to byla 1. ukrajinská fronta Rudé armády. Ne, nebudu tady ani řešit kdo to měl do Prahy blíž a kdo dál a jestli se dával rozkaz ten, nebo onen a kam si nás kdo z vítězů přiřadil, sorry – při hodnocení tzv. férovosti a neférovosti bychom se museli dostat až pred Mnichov, což asi ani nechceme... Oč Hřibovi opravdu jde, jde mu o historii, nebo o prázdné gesto s cílem ‚nandat‘ to rusákům za každou cenu? Vždyť Pražské povstání připomínají desítky jiných desek. Je smutné, že je pražský primátor takový populistický pozér a ignorant, který zřejmě v hodinách dějepisu raději ‚smažil‘ nějakou počítačovou hru,“ uvedla k celé věci poslankyně za ODS Jana Černochová.