Černoši volí Trumpa: Hrozí mu vězení, to se jim líbí

V USA pokračuje předvolební kampaň mezi Donaldem Trumpem, který se chce vrátit do prezidentského křesla poté, co ho o něj připravil Joe Biden, který úřad obhajuje nyní. Výsledky průzkumů pro oba kandidáty jsou prozatím těsné, jejich agregátor u čísel z června ukazuje rozdíl mezi kandidáty maximálně 3 procenta.

Jak uvádí magazín Forbes, Trump přitom vede nad Bidenem v tzv. swing states. Což jsou státy, které většinou o výsledku voleb rozhodují. Jedná se o státy Michigan, Pensylvánie, Wisconsin, Georgia, Severní Karolína, Arizona a Nevada. A to podle průzkumů ve všech.

Jednou z opor Demokratické strany je černošské obyvatelstvo USA. Jak uvádí katarská Al-Džazíra, příklon k demokratům začal v třicátých letech minulého století, kdy prezident Roosevelt zavedl programy pro podporu zaměstnanosti. Byla to také Demokratická strana, která prosazovala desegregaci USA a boj za lidská práva černochů. Tím si naklonila černošské obyvatele, ale ztratila hlasy bělochů z jihu Spojených států.

Zatím tato náklonnost trvá. Ale Trump ji začíná nahlodávat. V roce 2016 získal podle dotazníků 8 % hlasů amerických černochů. V roce 2020 už to bylo 12 %. A podle průzkumů z března by Trump dostal 17 % hlasů černochů, přičemž dalších 20 % uvedlo, že bude volit někoho jiného než Trumpa nebo Bidena. Státy Michigan, Georgia i Severní Karolína mají přitom větší procento černošských obyvatel, než je průměr Spojených států (14,2 % – pozn. red.).

Ironicky mu může pomoci právě jeho nedávné odsouzení. Uvádí to například konzervativní komentátor Stephen L. Miller, který se ale jinak nepočítá k zastáncům Donalda Trumpa. „To je Bidenův problém s ‚odsouzeným zločincem‘ Trumpem. Nemůže sjednotit černošské hlasy a zároveň tvrdit, že americká justice nikdy nebyla zaujatá vůči lidem, jako například vůči Afroameričanům. Celá demokratická platforma byla o rovnosti proti neférovému systému justice. A teď je to najednou: ‚Obviníme každého, kdo jedná protizákonně.‘ To zní jako ‚trestní zákoník‘ Joea Bidena a ‚jdi do vězení za trávu‘ Kamala Harrisová,“ naráží Miller na to, že Joe Biden v devadesátých letech podpořil trestní zákoník, který vedl k masivnímu nárůstu vězňů. Kamala Harrisová zase dříve zastávala funkci státního zastupitele a mimo jiné má za sebou asi 1900 úspěšných případů stíhání za marihuanu.

„Trump jako zločinec je pro černošské voliče přitažlivější a říkali jsme, že se to stane,“ dodal ještě Miller.

This is Biden's problem with "convicted felon" Trump.



He can't unify the black vote while claiming the American justice system has never been rigged against people, like African Americans.



The entire Democratic Party platform has been equity against an unfair justice system.… https://t.co/J1BH1Y4YlH