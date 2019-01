Češi jsou nezralí. Nemají nárok posoudit migraci, uvedl slavný vědec

Úvodem se Honzák vyjádřil k druhé přímé volbě prezidenta. „Prezidentská volba byla velice nezralá. Možnost manipulace lidmi a absence kritického myšlení, kterou tady máme, a všechny ty manipulační techniky, které tady běžely předtím – strašení migranty, nedává této společnosti nárok na to, aby zrale posoudila situaci. Je to příliš předčasné,“ poznamenal Honzák s tím, že americká demokracie má daleko delší historii a stejně dopadla jako sedláci u Chlumce. „A to s prezidentem Trumpem,“ uvedl.

Video najdete ZDE.

„Je tady určitá možnost výchovy společnosti, ale politická skvadra tam nahoře nemá zájem, aby společnost byla vychovaná ke kritickému myšlení,“ míní Honzák. „Demokracie není panování, demokracie je hledání spravedlnosti. A ta garnitura nemá absolutně zájem hledat spravedlnost, ale má zájem panovat,“ dodal.

Prezident Miloš Zeman je dle jeho slov nebezpečný tím, že nás táhne do Ruska. „A nezachovává pravidla,“ sdělil Honzák. Podle něj je například daleko za mantinelem kancléř Vratislav Mynář či to, že nikdo nenalezl Peroutkův článek a hlava státu se dosud neomluvila. „Když prezident ohýbá pravidla, dává tím precedens, abychom to dělali všichni,“ poznamenal s obavami, že ve společnosti začíná být nebezpečná nálada.

Část lidí podle jeho slov neunese svobodu, potřebují vůdce. „Ve svobodě se cítí nejistí a zaprodaní,“ sdělil. „Strach je na zemi 250 milionů let, to přinesli dinosauři. Už dinosauři měli takové mozkové jádro, které umí vytvářet emoce – vztek a strach,“ poznamenal. „Vyvolat strach a vztek je daleko jednodušší, než vyvolat radost a smutek. A s tím se nesmírně dobře manipuluje,“ sdělil dále psychiatr.

autor: vef