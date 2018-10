Českého řidiče odsoudili ve Francii kvůli migrantům. Ministerstvo krčí rameny. Tomáš Zdechovský, který pomáhá od začátku, se velmi naštval

Český řidič Jiří Šagan byl ve Francii odsouzen k 1,5 roku vězení, v jeho kamionu se počátkem července našlo patnáct Iráčanů. Velké usilí na to, aby se dostal zpět domu ke své rodině, vynakládá europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který se do případu sám vložil. Na plénu Evropského parlamentu se řidiče zastal a obrátil se také přímo na francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Reakce ministra zahraničí Jana Hamáčka (ČSSD), že v tuto chvíli Česká republika však nemůže nic dělat, europoslance rozpálila doběla. Podrobně se ke kauze proto vyjádřil na sociální síti Facebook a přinesl i dobrou zprávu.

Ministr zahraničí Jan Hamáček sdělil, že Česká republika nemůže nyní nic dělat. Uvedl, že dotyčný doposud nekontaktoval naši ambasádu ani nepožádal o konzulární pomoc, ve vazbě je od června 2018, nyní byl odsouzen. „Jediným kontaktem byla doposud jedna komunikace s manželkou dotyčného krátce po jeho zadržení,“ sdělil s tím, že pokud řidič ambasádu zkontaktuje, ministerstvo může zprostředkovat dotyčnému právní zastoupení nebo návštěvu ve vězení či kontakt s rodinou a pomůže s komunikací s francouzskými úřady.

S jeho slovy však europoslanec Zdechovský nemůže tak zcela souhlasit, na Facebooku upozorňuje především na stíženou situaci českého řidiče kvůli jazykové bariéře. Na dnešní vyjádření Ministerstva zahraničních věcí a pana ministra Jana Hamáčka proto okamžitě veřejně zareagoval. „Pan Šagan neumí anglicky ani francouzsky, proto je pro něj jakákoliv komunikace extrémně obtížná. Neměl jak dát z vězení vědět, že chce pomoci,“ zdůraznil europoslanec.

Od 5. července prý český řidič nemluvil ani s rodinou. „Francouzští policisté mu nedovolili ani zatelefonovat a ani nedostal poučení o svých právech. Při jednání měl zajištěn překlad do slovenštiny, nikoliv do češtiny,“ upřesnil a dodal, že rodina pana Šagana ambasádu kontaktovala. Ozvali se jí však až dnes. „Nikdo z ambasády po celou dobu neprojevil zájem panu Šaganovi jakkoliv pomoci,“ vyjádřil se ve stručnosti k celé kauze Zdechovský.

Následně ve svém komentáři poděkoval za neskutečně obrovské množství telefonátů a zpráv a potěšeně oznámil skvělou zprávu. „Pan Šagan právě ve Francii podepsal odvolání, které se k němu dostalo přes firmu zaměstnavatele. Pevně věřím, že se nám díky pomoci TV Prima a dalších skvělých českých novinářů podaří Jiřího dostat co nejdříve z vazby k jeho manželce, která ho velmi potřebuje,“ uvedl.

I když mluvčí českého Ministerstva zahraničí Michaela Lagronová uvedla, že Česko nemůže zasahovat do soudního řízení v cizí zemi, europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) ve věci v pondělí interpeloval také Evropskou komisi a obrátil se i na francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

„Rád bych vás chtěl upozornit na případ obyčejného člověka Jiřího Šagana, který byl nedávno odsouzen ve Francii za údajné pašování patnácti Iráčanů. Je to člověk, který patnáct let jezdí kamionem a v životě neměl žádný problém s policií. Je to bezúhonný občan České republiky. Žije ve Španělsku s manželkou, která je vážně nemocná,“ vysvětloval na plénu Evropského parlamentu.

Zdůraznil, že český občan dostal osmnáct měsíců za údajné pašeráctví lidí i přes to, že ti lidé potvrdili, že mu do kamionu vlezli, aniž o tom věděl. „Toto je právní stát? To je Evropská unie, za kterou mám bojovat a vysvětlovat lidem? Přijde vám osmnáct měsíců pro člověka, který nic neudělal, za spravedlivé a ospravedlnitelné?“ ptal se vážně a žádal Komisi, aby se touto věcí opravdu zabývala. „Pomožte Emmanuelu Macronovi pochopit, co to je právo a spravedlnost,“ řekl na závěr na plénu Evropského parlamentu europoslanec, podle kterého má EU dbát na dodržování právního státu, který v tomto případě byl zřejmě naprosto porušen. Podpořil také internetovou petici za jeho propuštění, která má přes 1 600 podpisů.

Podle Zdechovského informací francouzská policie nenašla na účtech českého řidiče žádné transakce, které by dokládaly, že Iráčany pašoval úmyslně za úplatu, a ve výpisech telefonních hovorů policie nenalezla ani záznam jakékoliv domluvy s případnými komplici. „Francouzští policisté ale i přes toto všechno považují pana S. za součást organizované mafie,“ podotkl.

Francie výrazně zpřísnila legislativu a v případě, že v kamionu objeví migranty, neřeší, zda o nich řidič věděl, nebo mu tam vnikli nezákonně, sdělila Právu mluvčí ministerstva Michaela Lagronová.

Francie výrazně zpřísnila legislativu a v případě, že v kamionu objeví migranty, neřeší, zda o nich řidič věděl, nebo mu tam vnikli nezákonně, sdělila Právu mluvčí ministerstva Michaela Lagronová.





autor: nab