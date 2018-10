Český řidič, kterému nalezli do auta migranti: A neziskovky, co je sem vozí, nic? Petice, akce mocných, silná slova

Na odvolání proti verdiktu měl 58letý řidič kamionu čas do dneška. Advokát Drha se prvního soudu neúčastnil a nyní jedná o převzetí případu. K jeho podrobnostem se však nemohl vyjadřovat, neboť nebyl zbaven mlčenlivosti a zájem klienta je na prvním místě, napsal ČTK.

Soud Sagana potrestal za pašování migrantů poté, co se v jeho kamionu po cestě z francouzského přístavu Calais do Anglie našlo 15 Iráčanů. Muž tvrdí, že o migrantech v chladicím boxu kamionu nevěděl. Podle mluvčí europoslance Zdechovského soud nevzal v potaz předložené záznamy o kontrolách, poškozeném zámku ani samotné svědectví migrantů o tom, že do kamionu vlezli svévolně bez vědomí řidiče.

„Případ Jiřího Sagana mě doslova šokoval, protože zatím jsme (v obdobných případech) řešili jen pokuty s britskou stranou. Francouzská policie sice potvrdila, že v kamionu žádní černí pasažéři nejsou, Britové je tam však objevili. Nyní Francouzi sice konali, ale jsem přesvědčen, že zcela nespravedlivě potrestali nevinného,“ uvedl k procesu Zdechovský, který ve věci v pondělí interpeloval Evropskou komisi a obrátil se také na francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

Odsouzený Čech žije s rodinou ve Španělsku a pracoval pro španělského dopravce Transmanolet. Zdechovský má za to, že francouzská justice proti němu nemá žádný přímý důkaz a vychází jen z řady domněnek a předsudků vyplývajících z toho, že je občanem z francouzského pohledu ‚východních států‘. Petice za jeho propuštění už nasbírala přes 4 000 podpisů.

Právník Drha si netroufl spekulovat o tom, zda byl trest vyměřený Saganovi ve srovnání s obdobnými případy ve Francii výjimečný. Řekl však, že podle jeho pařížské kolegyně začaly soudy na severu země k podobným záležitostem přistupovat přísněji.

Videoblogerka Jordanka Jirásková porovnala, jak se státy EU na jedné straně chovají k neziskovým organizacím vozícím migranty do EU a na straně druhé postihují českého řidiče, který prohlašuje, že netušil, že má uprchlíky v kamionu.

„Takže chápu to správně, že Lékaři bez hranic a hromady neziskových organizací dostávaj za vědomé pašování nelegálních přistěhovalců peníze a chvílema to vypadá i na metál, a obyčejný pracující člověk, řidič, kterému se jich 15 násilně narve do auta, za to jde do vězení?

btw. kde teď jsou ty neziskovky a jejich aktivisti? Doufám, že už za něj demonstrujou ve Francii před budovou soudu,“ napsala na sociální síti Facebook.

V doprovodném ironicky laděném videu s vážnou tváří požádala všechny řidiče, aby při cestě dbali na to, že v jejich autě nebude ani jeden migrant. Pokud mají sebemenší podezření, že se tam migrant nacházejí, mají okamžitě zastavit, přivolat policii a čekat, co se bude dít.

