Cesta do NATO zkrácena, jásá ukrajinský ministr zahraničí

„Po intenzivních rozhovorech dosáhli spojenci v NATO konsenzu ohledně odstranění MAP z cesty Ukrajiny ke členství,“ uvedl Kuleba ve svém tweetu.

„Vítám toto dlouho očekávané rozhodnutí, které zkracuje naši cestu do NATO. Je to nejlepší okamžik, kdy nabídnout Ukrajině jasnou pozvánku ke členství,“ dodal před tím, než se v litevském Vilniusu zahájí summit NATO.

Following intensive talks, NATO allies have reached consensus on removing MAP from Ukraine's path to membership. I welcome this long-awaited decision that shortens our path to NATO. It is also the best moment to offer clarity on the invitation to Ukraine to become member.