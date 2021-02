Čeští vojáci pomáhali zachránit životy. Senioři měli namále, covid už zabíjel

reklama

Opravdu kritické momenty prožívali zaměstnanci největšího Domova pro seniory v Krnově na Bruntálsku v prvním a druhém lednovém týdnu, kdy začala mezi klienty i personálem dramaticky „řádit" nákaza covidem-19. Během několika dnů onemocnělo okolo třiceti seniorů, tedy necelá čtvrtina z kompletního osazenstva. Daleko horší ovšem bylo, když kvůli nákaze muselo pak zůstat doma okolo 50 zaměstnanců domova. Zhruba polovina z nich byla přímo infikována, zbytek musel dodržovat karanténu. Tragický stav trval po celý leden, kdy na zákeřnou chorobu zemřelo 8 klientů. Ředitelka domova pak ihned, jen jak to bylo možné, požádala o pomoc armádu a také dobrovolníky z řad studentů i místní veřejnosti. Po celou dobu krizového stavu až do dnešních dnů tak v Krnově funguje 12 vojáků z opavského pluku, kteří jsou, podle vyjádření ošetřovatelek, skutečně vydatnou a účinnou pomocí.

„My jsme byli dlouho pyšní na to, že po celý loňský rok se nákaza u nás prakticky nevyskytovala. Počátkem ledna se ale situace tragicky změnila, já si myslím, že to byl dozvuk Vánoc, kdy jak klienti, tak naši zaměstnanci měli přece jen více sociálních kontaktů. Nepomohly ani pravidelné antigenní a posléze i PCR testy. Postupně onemocnělo asi 27 klientů a přibližně stejný počet zaměstnanců, dalších třiadvacet našich pracovníků muselo zůstat doma v karanténě. Abychom zvládli péči o naše klienty, požádala jsem přes město, které je naším zřizovatelem, o pomoc vojáky, kteří k nám pak rychle dorazili. Pomáhalo nám také v té nejhorší době i osm zaměstnanců ze sociálního odboru městského úřadu, a to přímo s péčí o nakažené seniory, dále studenti ze střední zdravotnické školy a příbuzní našich klientů. Dnes je situace už stabilnější, sice máme ještě 17 zaměstnanců na nemocenské, ale s tím si už od příštího týdne poradíme i bez cizí pomoci,“ přiblížila kritické dny s nebezpečnou chorobou ředitelka domova seniorů Kateřina Michaliková.

Většina osazenstva byla už očkována, někteří prodělali i nežádoucí účinky

Samotné šéfové zařízení se nákaza vyhnula, protože se snažila, jak uvedla, omezit kontakty s personálem, který se přímo staral o nakažené pacienty. A právě těchto svých kolegů „z první linie“ si ředitelka Michaliková velmi cení. I když u nich přetrvávaly určité obavy ze zákeřného onemocnění, obětavě se starali o všechny klienty a někteří z nich se dokonce sami hlásili k riskantní péči na kovidových zónách. S žádným náznakem odchodu u svých zaměstnanců kvůli obavám o zdraví se ředitelka zatím nesetkala.

„Pouze mne mrzí, že jsem musela omezit kontakty se svými rodiči. Když je občas navštívím, tak samozřejmě s respirátorem a snažím se dodržovat i další nezbytná hygienická opatření. Před několika dny jsme také všichni zaměstnanci i senioři, kteří o to měli zájem, absolvovali první dávku očkování vakcínou Moderna, tu druhou bychom měli dostat tak v polovině února. Nemalá část z očkovaných měla nežádoucí účinky, které trvaly tak jeden, maximálně dva dny, kdy je bolela hlava, očkované místo a někteří dostali i nízkou horečku,“ doplnila ještě ředitelka Michaliková.

Klienti omezení kontaktů špatně psychicky snášejí

Do přímého kontaktu s kovidovými klienty se dostala Renata Bachroňová, která v domově pracuje jako jedna z koordinátorek – vedoucích oddělení pro ošetřovatelskou péči.

„Myslím si, že do té problematické situace jsme se dostali kvůli vánočním svátkům, kdy se řada lidí nakazila doma nebo třeba i v hromadné dopravě. V ty nejtěžší chvíle jsem měla strach z toho, že nebude mít o klienty kdo pečovat. Pomoc od vojáků jsme určitě přivítali, pomáhají nám s přesuny a polohováním pacientů, roznášením stravy, výměnou prádla a podobně. I když to byly před několika dny těžké, náročné chvíle, žádná z ošetřovatelek neodmítla pracovat s nakaženými. Já jsem byla i přitom, jak jsme jednoho ze zemřelých seniorů na covid-19 odváželi, a věřte mi, to jsou hodně nepříjemné momenty. My z personálu můžeme za rodinou, za svými blízkými po skončení pracovní doby, ale klienti trpí osamocením po zákazu návštěv a procházek po venku. Psychicky to hodně špatně snášejí. Někteří nakažení senioři už nezvládnou ani rozhovor mobilem. Ještě, že moje rodina včetně mojí starší maminky, se neobávala kontaktů se mnou. Uklidňovalo je, že mám negativní PCR testy. V posledních dnech se ale situace u nás v domově zlepšila, zrušili jsme jednu kovidovou zónu a na té poslední máme jen osm nakažených klientů,“ konstatovala koordinátorka oddělení Renata Bachroňová.

Ošetřovatelkám pomáhali zkušení vojáci z misí v Afghánistánu či v Mali

Za zásah v pravou chvíli by se dal označit příjezd dvanácti vojáků z 533. praporu Bezpilotních systémů, který spadá pod nedaleký opavský pluk. Mezi nimi byli i zkušení borci, kteří už absolvovali nebezpečné mise v africkém Mali či v Afghánistánu. Skupině vojenských „záchranářů“ velel rotmistr Radomír Dúbrava, který sám africkou misi prodělal.

„Při směnách, kdy jsme pomáhali personálu domova, jsem se snažil dávat dohromady ostřílené kluky z misí spolu s nováčky. Ti z nás, kteří už covid-19 prodělali, sloužili pak přímo u nakažených klientů, protože tak bylo riziko infekce daleko nižší. Já i někteří další kolegové jsme absolvovali před nástupem ošetřovatelské kurzy. Než nás odveleli do Krnova vystřídat naše předchůdce také z Opavy, museli jsme všichni na PCR testy a potom jsme se podrobili testům ještě několikrát. Zatím nebyl nikdo z nás nově nakažený. Sloužili jsme dvanáctihodinové směny, a ty byly hlavně u kovidových pacientů velmi náročné po psychické stránce. I když řada z nás už na zahraničních misích leccos zažila, nebylo to vůbec jednoduché. Byli jsme v sociálním zařízení nasazení poprvé a starali jsme se mnohdy o špatně pohyblivé seniory ve vysokém věku, kteří se v současné době museli vyrovnat i s určitou dávkou omezení kontaktů s příbuznými,“ uvedl rotmistr Radomír Dúbrava ke své „moravskoslezské misi“ a ještě dodal:

„ Zabezpečení ze strany domova bylo skvělé, nechyběly nám žádné ochranné pomůcky a měli jsme vždy zajištěnou kvalitní stravu i ubytování. Potěšilo nás, že jsme si vzájemně ‚sedli‘ a od ošetřujícího personálu jsme slyšeli jen slova chvály. Ještě před naším odjezdem v tomto týdnu se rušila jedna kovidová zóna. Jsme rádi, že jsme také mohli přispět ke stabilizaci poměrů v krnovském Domově pro seniory.“

Vojáci z opavského pluku přijeli na pomoc do Domova pro seniory, aby společně zvládli rozšířenou nákazu covidem-19. Foto: Archiv: Domov pro seniory Krnov

