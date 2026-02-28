Zelenskyj pochválil útok na Írán. Připomněl drony na Ukrajině

Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Anketa
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
„Je důležité, aby Spojené státy jednaly rozhodně. Kdykoli existuje americké odhodlání, globální zločinci slábnou. Toto pochopení si musí uvědomit i Rusové. Lidé nemohou znát den ani hodinu, přesto každý akt zla, teroru a agrese vůči sousedům nakonec narazí na spravedlivou odpověď,“ prohlásil Zelenskyj.
Zdůraznil, že Ukrajina je připravena pomoci těm, kteří to potřebují, aby se zvýšila bezpečnost po celém světě.
Events in the Middle East and the Gulf region are unfolding extremely rapidly. Unfortunately, Ukraine knows all too well what this is about. Although Ukrainians never threatened Iran, the Iranian regime chose to become Putin’s accomplice and supplied him with “shahed” drones, and…— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) February 28, 2026
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Íránský ministr obrany Amír Násirzáde a velitel revolučních gard Mohammed Pakpúr byli při izraelských útocích zabiti, uvedly tři zdroje obeznámené s touto záležitostí, které předaly informaci agentuře Reuters. Íránský zdroj blízký establishmentu uvedl, že bylo zabito několik vysokých velitelů íránských revolučních gard a politických představitelů. Íránská státní média uvedla, že při izraelském leteckém útoku na školu bylo zabito 40 lidí. Agentura Reuters také upozornila, že nemohla tyto zprávy nezávisle potvrdit.
Íránský ministr zahraničí Abbás Aráqčí napsal dopis generálnímu tajemníkovi OSN a Radě bezpečnosti OSN.
„Írán bude i nadále rozhodně a bezodkladně uplatňovat své právo na sebeobranu, dokud nebude agrese zcela a bezpodmínečně zastavena. Letecké údery provedené Spojenými státy a izraelským režimem jsou jasným porušením článku 2 odstavce 4 Charty OSN a jasným příkladem ozbrojené agrese proti Íránské islámské republice,“ napsal server katarské televize Al-Džazíra.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.