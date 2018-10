Chcípnete a my půjdeme do nebe! vzkázal Putin. Ale ono toho bylo víc

Ruský prezident Vladimir Putin u příležitosti zařazení nové rakety do ruského arzenálu promluvil o mezinárodních vztazích a Donaldu Trumpovi, ale také o vojenských schopnostech Ruska. Zdůraznil, že Rusko by použilo svůj početný nukleární arzenál, jen pokud by samo bylo cílem střel. A pochlubil se také kvalitou ruských zbraní. „Agresor by měl vědět, že odveta je nevyhnutelná a bude zničen,“ přidal Putin varování. O Putinových slovech informoval deník Washington Post. Česká média hromadně překládají Putinův vzkaz nepřátelům s ostrým výrazem "chcípnete".

Na fóru o mezinárodních vztazích v Soči Putin uvedl, že ruská vojenská doktrína neobsahuje preventivní údery. Dodal, že Moskva by po nukleárních zbraních sáhla až v případě, když by systémy včasného varování potvrdily útok. „Pouze pokud bychom byli ujištěni, že se jedná o útok na ruské území, a to by bylo v řádu sekund, pak bychom spustili odvetný útok,“ prohlásil ruský prezident.

Anketa Který prezident podle vás udělal pro naši zemi nejvíce? Tomáš Garrigue Masaryk 9% Edvard Beneš 1% Emil Hácha 0% Klement Gottwald 2% Antonín Zápotocký 6% Antonín Novotný 1% Ludvík Svoboda 2% Gustáv Husák 3% Václav Havel 2% Václav Klaus 6% Miloš Zeman 68% hlasovalo: 2602 lidí

„Samozřejmě by to znamenalo globální katastrofu, ale znovu zdůrazňuji, že bychom ji neiniciovali, protože nepředpokládáme preventivní úder,“ prohlásil Vladimir Putin a dodal: „Agresor by měl vědět, že odveta je nevyhnutelná a bude zničen.“ Pak dodal, že jako oběti agrese by Rusové šli do nebe jako mučedníci, zatímco nepřítel by „zemřel a neměl ani čas na pokání“.

Putin také vyzdvihl pokroky, které Rusko udělalo ve vývoji hypersonických střel (překračujících rychlost Mach 5), a dodal, že ve střetu by jim dávaly vojenskou výhodu. „Jsme o krok dál před konkurencí. Nikdo jiný nemá přesně cílící hypersonické zbraně. Ostatní je mají v plánu v průběhu roku a půl nebo dvou let začít testovat a my už je máme ve službě,“ vychvaloval ruskou techniku. Rusko už odhalilo rakety Kinžál a dle Putinových slov se chystá zařadit další pod názvem Avangard v průběhu několika měsíců. Tyto rakety by měly mít mezinárodní dosah a letět rychlostí dvacetkrát větší než rychlost vzduchu, takže by měly proniknout jakoukoli protiraketovou obranou.

Fotogalerie: - Putin není náš car

Pak se prezident Putin vyjádřil o Donaldu Trumpovi. Vyslovil naději, že se prezident USA rozhodne opravit pošramocené vztahy mezi Ruskem a USA, a dodal, že Moskva je na vyjednávání vždy připravena. Setkání v Helsinkách vidí Putin jako pozitivní, označil ho za normální, profesionální dialog. Že byl Trump kritizován, považuje za součást politického boje. „Někteří lidé si myslí, že hrát ruskou kartu je pohodlné řešení domácích problémů,“ okomentoval Putin obvinění. Doufá, že tento trend odezní. „Nevím, jestli se tak stane po volbách do Kongresu, ale mohlo by. Nebo se tak stane po volbách v roce 2020, kdy se nebude muset ohlížet kvůli těm, co používají protiruskou rétoriku,“ předpokládá ruský prezident.

Co prezident země se statisticky největším nukleárním arzenálem kritizoval, byly sankce. Podle něj tento nástroj podrývá důvěru v dolar jako mezinárodní a rezervní měnu. „Je to typická chyba velkých říší,“ řekl Putin a dodal: „Myslí si, že jsou tak silné, že si mohou dovolit nějaké chyby a platit zvýšené ceny, ale ceny a chyby se sčítají a přijde okamžik, kdy budou v ekonomické a bezpečnostní oblasti už nezvládnutelné.“ Putin také dodal, že Rusko se nemá čeho bát vzhledem k jeho zdrojům, obranným kapacitám a ochotě lidí bránit jeho nezávislost a svrchovanost. „Ne v každé zemi jsou lidé tak ochotní obětovat se za svou otčinu,“ pochválil ruský patriotismus Putin.

Původní článek ZDE

Psali jsme: Do deseti minut bylo „vše hotovo“. Ještě předtím ale výkřiky bolesti a vyhrožování... Nahrávka umírání saúdského novináře je děsivá Skutečný důvod návštěvy amerického ministra obrany v ČR? Erik Best prozrazuje, o co jde Trump předvedl v americké televizi hodinovou kanonádu. Evropskou unii totálně ztrhal Igor Lukeš opět nakládá Trumpovi. Komu záleží na Americe, ten se prý tohoto prezidenta musí hrozit

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas