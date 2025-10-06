S tím Babiš nic neudělá, zaznělo ze Slovenska

Podle Eduarda Chmelára české volby znovu potvrdily, že volič je suverén a předvolební úvahy novinářů o tom, kdo s kým kde by mohl uzavírat koalici a s kým ne, byly naprosto zbytečné.
Vedle toho se podle Chmelára také ukázalo, že názorem voličů pohnula masivní antikampaň a řada lidí pak raději vsadila na jistotu.
„S Kateřinou Konečnou nehrozil žádný únos k Putinovi. To byla totální hloupost a brutálně zavádějící strašení,“ napsal Chmelár na sociální síti Facebook.
Jenže podle Chmelára bylo jasné, že s komunisty v hnutí ANO nikdo nepočítal. I místopředsedkyně ANO Alena Schillerová veřejně označila prohru STAČILO! za dobrou zprávu.
„Je dokonce překvapivé, že se chovali shovívavěji k extrémní pravici (SPD) a Klausově neokonzervativní pravici (Motoristé), než k hnutí STAČILO!. Podle mého názoru to byla hloupá taktika, protože Babiš sice svými neustálými útoky přetáhl část voličů hnutí STAČILO!, ale sám zbytečně přišel o mandáty další potenciální parlamentní strany, která by nejen rozšířila jeho pohodlnou vládní většinu, ale také mu dala větší manévrovací prostor při vyjednávání. A navíc bude nervózní, že Motoristé, odštěpená skupina voličů ODS, nepodpoří pokračování Fialovy vlády svým vydíráním…“ napsal Chmelár.
Koalice Daniela Sterzika byla podle Chmelára příliš široká a pro voliče nedostatečně čitelná. Na druhé straně vůbec nepovažoval za chybu, že STAČILO! volalo po odchodu z NATO. Takovýto požadavek vůbec nepovažuje za extremistický.
A hned pokračoval.
„Hysterická antikomunistická kampaň v těchto volbách nemá žádný reálný základ. Kateřina Konečná je více tolerantní a má demokratičtějšího ducha, než většina členů odcházející vládní koalice. Absenci levice v českém parlamentu považuji za velmi špatnou zprávu, protože pokud se dosud zdálo, že Poslanecká sněmovna už nemůže být více pravicová, po tomto výsledku se posune ještě více doprava. Koneckonců, Motoristé již podmínili svou podporu budoucí vládě jasným pravicovým postojem. Pokud znáte Babišovy názory na zbrojení (v nichž se nijak neliší od odcházejícího premiéra Fialy) a jeho oligarchické ekonomické zájmy, pak se mnou jistě souhlasíte, že mír a sociální spravedlnost v těchto volbách utrpěly porážku,“ konstatoval Chmelár.
Situace se mu zdá o to kurióznější, že českým prezidentem je dnes bývalý komunista, člen strany před rokem 1989, a premiérem bude bývalý komunista, taktéž člen strany před rokem 1989.
Poté konstatoval, že Českou republiku teď nečeká slovenský scénář, protože Andrej Babiš není jako Robert Fico, ale spíš je to pragmatický obchodník jako Donald Trump.
Pokud jde o zahraniční politiku, V4 se podle Chmelára neobnoví ani po nástupu Andreje Babiše k moci. Prostě proto, že Poláci dnes uvažují jinak a o V4 nestojí, což, viděno Chmelárovýma očima, bude muset pochopit jak Fico, tak Babiš. A budou se muset orientovat na Rakousko, Slovinsko, případně na Černou Horu a podobné země se středoevropským naturelem.
autor: Miloš Polák