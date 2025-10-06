S tím Babiš nic neudělá, zaznělo ze Slovenska

06.10.2025 9:15 | Monitoring

Slovenský analytik Eduard Chmelár napsal pár slov k českým parlamentním volbám. Konstatoval, že Visegrádská čtyřka zůstane mrtvá i po Babišově nástupu na post premiéra. Pár slov věnoval i hnutí STAČILO!. Popsal, čím si podle jeho názoru Andrej Babiš uškodil a naznačil, kde udělal chybu šéf STAČILO! Daniel Sterzik. Odhadl, kdo teď nejvíc zapláče a vysmál se bojovníkům proti komunistům.

S tím Babiš nic neudělá, zaznělo ze Slovenska
Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: Andrej Babiš a Petr Fiala

Podle Eduarda Chmelára české volby znovu potvrdily, že volič je suverén a předvolební úvahy novinářů o tom, kdo s kým kde by mohl uzavírat koalici a s kým ne, byly naprosto zbytečné.

Vedle toho se podle Chmelára také ukázalo, že názorem voličů pohnula masivní antikampaň a řada lidí pak raději vsadila na jistotu.

„S Kateřinou Konečnou nehrozil žádný únos k Putinovi. To byla totální hloupost a brutálně zavádějící strašení,“ napsal Chmelár na sociální síti Facebook. 

Ing. Kateřina Konečná

  • KSČM
  • Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi
  • europoslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Jdete k volbám?

96%
2%
2%
hlasovalo: 12990 lidí
 Upozornil také na to, že voliči slyšeli Andreje Babiše, když říkal, že do koalice s komunisty nikdy nevstoupí. A tak ti, kteří zvažovali, že dají hlas STAČILO!, nakonec raději vsadili na jistotu. Chmelár se domnívá, že Babiš si tímto svým krokem ublížil, protože kdyby víc otevřel prostor a nestavěl se tak kategoricky proti komunistům, mohl dnes mít ve sněmovně o jednoho partnera víc.

Jenže podle Chmelára bylo jasné, že s komunisty v hnutí ANO nikdo nepočítal. I místopředsedkyně ANO Alena Schillerová veřejně označila prohru STAČILO! za dobrou zprávu.

„Je dokonce překvapivé, že se chovali shovívavěji k extrémní pravici (SPD) a Klausově neokonzervativní pravici (Motoristé), než k hnutí STAČILO!. Podle mého názoru to byla hloupá taktika, protože Babiš sice svými neustálými útoky přetáhl část voličů hnutí STAČILO!, ale sám zbytečně přišel o mandáty další potenciální parlamentní strany, která by nejen rozšířila jeho pohodlnou vládní většinu, ale také mu dala větší manévrovací prostor při vyjednávání. A navíc bude nervózní, že Motoristé, odštěpená skupina voličů ODS, nepodpoří pokračování Fialovy vlády svým vydíráním…“ napsal Chmelár.

Koalice Daniela Sterzika byla podle Chmelára příliš široká a pro voliče nedostatečně čitelná. Na druhé straně vůbec nepovažoval za chybu, že STAČILO! volalo po odchodu z NATO. Takovýto požadavek vůbec nepovažuje za extremistický.

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

2%
96%
2%
hlasovalo: 16927 lidí
„Pacifismus je radikální, ale je legitimní součástí demokratického spektra a nelze jej označit za extrémní – jinak bychom museli za extremisty označit  Ježíše Krista nebo neutrální Rakušany a Iry,“ poznamenal Chmelár.

A hned pokračoval.

„Hysterická antikomunistická kampaň v těchto volbách nemá žádný reálný základ. Kateřina Konečná je více tolerantní a má demokratičtějšího ducha, než většina členů odcházející vládní koalice. Absenci levice v českém parlamentu považuji za velmi špatnou zprávu, protože pokud se dosud zdálo, že Poslanecká sněmovna už nemůže být více pravicová, po tomto výsledku se posune ještě více doprava. Koneckonců, Motoristé již podmínili svou podporu budoucí vládě jasným pravicovým postojem. Pokud znáte Babišovy názory na zbrojení (v nichž se nijak neliší od odcházejícího premiéra Fialy) a jeho oligarchické ekonomické zájmy, pak se mnou jistě souhlasíte, že mír a sociální spravedlnost v těchto volbách utrpěly porážku,“ konstatoval Chmelár.

Situace se mu zdá o to kurióznější, že českým prezidentem je dnes bývalý komunista, člen strany před rokem 1989, a premiérem bude bývalý komunista, taktéž člen strany před rokem 1989.

Poté konstatoval, že Českou republiku teď nečeká slovenský scénář, protože Andrej Babiš není jako Robert Fico, ale spíš je to pragmatický obchodník jako Donald Trump.

Pokud jde o zahraniční politiku, V4 se podle Chmelára neobnoví ani po nástupu Andreje Babiše k moci. Prostě proto, že Poláci dnes uvažují jinak a o V4 nestojí, což, viděno Chmelárovýma očima, bude muset pochopit jak Fico, tak Babiš. A budou se muset orientovat na Rakousko, Slovinsko, případně na Černou Horu a podobné země se středoevropským naturelem.

Psali jsme:

Bubílková potupila Pazderkovou i „mrtvou rybu“ Fialu
Václav Klaus řekl, jaké ministerstvo by chtěl pro Motoristy
Tomahawky Ukrajině? Putin varuje před eskalací mezi USA a Ruskem
V ČR vyhrál Babiš. Německá média vypustila hrůzu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Černá Hora , Česko , Konečná , levice , Polsko , pravice , Rusko , Slovensko , válka , volby , Slovinsko , Trump , Chmelár , válka na Ukrajině , Sterzik , STAČILO!

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vidíte situaci stejně jako Eduard Chmelár?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

Mgr. Michaela Šebelová byl položen dotaz

Proč jste změnu nenavrhla už nyní?

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Sebelova-STAN-Asistovanou-reprodukci-pro-single-zeny-a-lesbicke-pary-780602 A co mě zajímá ještě víc, máte v plánu i zvýšit věk, kdy ji bude moci provést? Děkuji. Saudová

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Skartovačky jedou.“ Vlivný muž ukázal, koho zavřít a co s Koudelkou

8:04 „Skartovačky jedou.“ Vlivný muž ukázal, koho zavřít a co s Koudelkou

Ještě není úplně jasno, s kým a za jakých podmínek bude Andrej Babiš vládnout. Nicméně bývalý ředite…