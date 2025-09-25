„Fica zničí jako v srpnu 1968.“ A prý nepomůže ani Babiš

Eduard Chmelár na prvním místě zdůraznil, že plně podporuje představu slovenské zahraniční politiky rozkročené mezi všechny 4 světové strany, neboť ji považuje za jedinou správnou a nosnou. A pro Slovensko z bezpečnostního hlediska správnou.
A jako by nestačil slabý ministr zahraničí sám o sobě, Fico podle Chmelára nemá moc spojenců. Z pohledu Chmelára je Ficovým jediným spojencem maďarský premiér Viktor Orbán. Ruský prezident Vladimir Putin a čínský prezident Si Ťin-pching spojenci Slovenska nejsou. Ti podle Chmelára Slovensko jen využívají.
„Nespoléhejme na nástup Andreje Babiše, on je podobně jako Trump především obchodník, který netrpí ve vztahu ke Slovensku žádným sentimentem,“ podotkl Chmelár v komentáři uveřejněném na sociální síti Facebook.
„A tak se nám může snadno stát, že jakkoli ušlechtilá reformní politika čtyř světových stran ztroskotá podobně jako pražské jaro – na naivitu a nepřipravenost lídrů čelit vnějšímu tlaku. Pokud se ve strategii něco zásadního nezmění, porážka této vize je nevyhnutelná. Stane se to o to spíš, že dosavadní podoba suverénní zahraniční politiky nemá žádné výraznější výsledky – setkání s nejvyššími představiteli světových velmocí jsou sice úctyhodné, ale žádné konkrétní závěry nepřinesly,“ pokračoval Chmelár.
Přesto je podle Chmelára třeba provádět suverénní zahraniční politiku. I navzdory tomu, že slovenská opozice podle Chmelára Ficovi podráží nohy. Kandidát na prezidenta, exministr zahraničí Ivan Korčok, prý politikům v EU doporučuje, aby se od Fica drželi co nejdál. A někteří diplomaté byli údajně touto výzvou natolik znechuceni, že ji pustili ven.
„Měli bychom se shodnout na našich společných státních zájmech, na našich existenčních zájmech v tomto moři nestability. Neboť půjde-li do tuhého, nepodrží nás ani Brusel, ani Moskva, ani Washington,“ apeloval na opozici Chmelár.
A hned pokračoval.
„Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó hrdě, ale uctivě odmítl Trumpovy výhrůžky a oznámil, že Budapešť nepřestane odebírat ruský plyn a ropu. A jak na to reagujeme my? Opozice nás tlačí do ukončení dodávek ruských energonosičů a argumentuje při tom ukrajinskými, německými, americkými zájmy, jen ne slovenskými. A premiér Fico se podle včerejšího vyjádření Volodymyra Zelenského po jejich „dobrém rozhovoru“ v Užhorodě podrobil požadavkům Kyjeva a Washingtonu. Takto v těchto turbulentních časech nepřežijeme,“ varoval Chmelár.
autor: Miloš Polák