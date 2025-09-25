„Fica zničí jako v srpnu 1968.“ A prý nepomůže ani Babiš

25.09.2025 9:51 | Monitoring

Analytik Eduard Chmelár má za to, že slovenský premiér Robert Fico je pod velkým tlakem EU. Vize slovenské zahraniční politiky může být podle Chmelára zašlapána do země podobně, jako sovětské tanky zašlapaly v srpnu 1968 pražské jaro. Ficovi v této věci podle Chmelára nepomůže ani Andrej Babiš. A přesto by měl Fico svou zahraniční politiku prosazovat dál. Chmelár o tom ani v nejmenším nepochybuje.

„Fica zničí jako v srpnu 1968.“ A prý nepomůže ani Babiš
Foto: Repro YouTube
Popisek: Robert Fico

Eduard Chmelár na prvním místě zdůraznil, že plně podporuje představu slovenské zahraniční politiky rozkročené mezi všechny 4 světové strany, neboť ji považuje za jedinou správnou a nosnou. A pro Slovensko z bezpečnostního hlediska správnou.

Jenže jedním dechem dodal, že zahraniční politika orientovaná na všechny 4 světové strany je pro zemi jako Slovensko v podstatě jen prázdným heslem. Zvlášť, když má Fico k ruce ministra zahraničí, jako je Juraj Blanár. Chmelár má za to, že jedinou Blanárovou skutečnou kvalitou je, že je k Ficovi loajální. Ale jiné kvality podle slovenského analytika už nemá.

A jako by nestačil slabý ministr zahraničí sám o sobě, Fico podle Chmelára nemá moc spojenců. Z pohledu Chmelára je Ficovým jediným spojencem maďarský premiér Viktor Orbán. Ruský prezident Vladimir Putin a čínský prezident Si Ťin-pching spojenci Slovenska nejsou. Ti podle Chmelára Slovensko jen využívají.

„Nespoléhejme na nástup Andreje Babiše, on je podobně jako Trump především obchodník, který netrpí ve vztahu ke Slovensku žádným sentimentem,“ podotkl Chmelár v komentáři uveřejněném na sociální síti Facebook.

„A tak se nám může snadno stát, že jakkoli ušlechtilá reformní politika čtyř světových stran ztroskotá podobně jako pražské jaro – na naivitu a nepřipravenost lídrů čelit vnějšímu tlaku. Pokud se ve strategii něco zásadního nezmění, porážka této vize je nevyhnutelná. Stane se to o to spíš, že dosavadní podoba suverénní zahraniční politiky nemá žádné výraznější výsledky – setkání s nejvyššími představiteli světových velmocí jsou sice úctyhodné, ale žádné konkrétní závěry nepřinesly,“ pokračoval Chmelár.

Přesto je podle Chmelára třeba provádět suverénní zahraniční politiku. I navzdory tomu, že slovenská opozice podle Chmelára Ficovi podráží nohy. Kandidát na prezidenta, exministr zahraničí Ivan Korčok, prý politikům v EU doporučuje, aby se od Fica drželi co nejdál. A někteří diplomaté byli údajně touto výzvou natolik znechuceni, že ji pustili ven.

Podle Chmelára by opozice měla využít své kontakty na západní partnery naopak k tomu, aby je přesvědčila, že se Slovenskem má smysl spolupracovat. Zvlášť, když sousedí s Ukrajinou. Ale to podle Chmelára současná slovenská opozice raději neudělá.  

„Měli bychom se shodnout na našich společných státních zájmech, na našich existenčních zájmech v tomto moři nestability. Neboť půjde-li do tuhého, nepodrží nás ani Brusel, ani Moskva, ani Washington,“ apeloval na opozici Chmelár.

A hned pokračoval.

„Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó hrdě, ale uctivě odmítl Trumpovy výhrůžky a oznámil, že Budapešť nepřestane odebírat ruský plyn a ropu. A jak na to reagujeme my? Opozice nás tlačí do ukončení dodávek ruských energonosičů a argumentuje při tom ukrajinskými, německými, americkými zájmy, jen ne slovenskými. A premiér Fico se podle včerejšího vyjádření Volodymyra Zelenského po jejich „dobrém rozhovoru“ v Užhorodě podrobil požadavkům Kyjeva a Washingtonu. Takto v těchto turbulentních časech nepřežijeme,“ varoval Chmelár.

autor: Miloš Polák

