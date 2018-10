Chovancovo centrum proti terorismu je prý velmi úspěšné. A tak příští rok dostane navíc dvacet milionů

Za časů ministra vnitra Milana Chovance vzniklo na resortu Centrum boje proti terorismu a hybridním hrozbám, které si klade za cíl i rozkrývání lží šířících se internetovým prostorem v rámci tzv. hybridní války. Odhalování dezinformací ale tvoří jen zlomek činnosti pracovníku Centra.

„Mnohem silněji se profiluje jako analytické zázemí pro boj se specifickými hrozbami vyplývajícími z hybridních kampaní a v mezinárodní spolupráci na tomto poli. To sice není veřejně viditelné a obtížně se měří dopad, ale přispívá to k bezpečnosti České republiky,“ přiblížil serveru Lidovky.cz expert na extremismus z Masarykovy univerzity Miroslav Mareš.

CTHH analyzuje hrozby terorismu, hrozby radikalizace jednotlivců či části společnosti, působení cizích sil na našem území a tak podobně.

„Oni můžou pracovat jen s tím, co lze dohledat ve veřejných vstupech. Tyto monitoringy pro nás mohou sloužit jako dobrý základní materiál ve chvíli, kdy začínáme na něčem pracovat. Ušetří nám tím práci. Ze zpravodajského pohledu udělají něco po povrchu, ale je to něco, co je pro nás na startu naší práce vždycky užitečné,“ podotkl k tomu mluvčí BIS Ladislav Šticha.

Lidé z CTHH odvádějí prý dobrou práci a nejsou nějakými „Chovancovými cenzory“, jak byli vykreslováni v některých médiích a některými politiky. Skutečná práce Centra spočívá i v tom, že se podílí na ochraně měkkých cílů, jako jsou školy, knihovny a divadla. V příštím roce se centrum chystá uvolnit 20 milionů korun právě na ochranu měkkých cílů.

Psali jsme: Rozmáhá se tu "protievropský narativ", varuje šéf vnitráckého centra proti dezinformacím. Po otravě Skripala se prý šíří vyložené nesmysly Nebudu ustupovat řevu. Před poselstvím prezidenta Zemana si připomeňte, co říkal v minulých letech Tak jak to je? Chovancův cenzorní úřad pod patronací ČSSD zaútočil proti ParlamentnímListům.cz. Tohle tam dělají za vaše peníze? Šéf Chovancova centra: Před volbami asi naroste počet dezinformací

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp