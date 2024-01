Chtěli pomáhat Ukrajině, nemůžou. Turci je zastavili. Po právu

V Černém moři houstne napětí. Turecko se rozhodlo, že přes Bospor a Dardanely nepustí do Černého moře britské minolovky, jejichž pomoc by uvítalo i ukrajinské loďstvo, a z USA hned dostali Turci varování.

„Naši příslušní spojenci byli řádně informováni, že lodě na lov min darované Ukrajině Spojeným královstvím nebudou moci proplout tureckým průlivem do Černého moře, dokud bude válka pokračovat,“ oznámila turecká strana na sociální síti X. Na vyjádření upozornil již zmíněný The Telegraph.

James George Stavridis, bývalý admirál Námořnictva Spojených států amerických a bývalý velitel Vrchního velitelství spojeneckých sil v Evropě Severoatlantické aliance k tomu na sociální síti X poznamenal, že Turecko svým krokem dohodu z Montreaux fakticky zneužila.

„Blokování minolovek Královského námořnictva ze strany Turecka je zneužitím úmluvy z Montreaux. Minolovky jsou zcela defenzivní. Jejich použití umožňuje Ukrajině udržet svou ekonomiku při životě. Turecko by zde jako spojenec NATO mělo obrátit kurz a umožnit těmto lodím tranzit,“ napsal bývalý admirál.

The Telegraph upozornil, že Rusové kladou na trasy, kterými plují ukrajinské exportní lodě, miny. Na jednu z nich transportní loď narazila na cestě k přístavu na Dunaji. Dva členové posádky byli zraněni.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.