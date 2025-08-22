Chystá po volbách puč? Holec naznačil něco velice nepěkného o prezidentovi

Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Publicista Petr Holec si v textu uveřejněném na serveru Gazetisto položil otázku, zda vlastně prezident nenaznačuje, že po volbách chystá puč.
„Jako správný rozvědčík proto klame nepřítele, když opakovaně straší, že po volbách složí svoji vlastní vládu, načež to popře. Chystá tedy po volbách Pavel prezidentský puč? … Pavel je školený totalitou a k totalitě patří i čtení mezi řádky, ne? Takže: Menšinovou vládou Pavel nejspíš myslí menšinovou vládu ANO, která ovšem bude potřebovat podporu ze sněmovny. A jsme zpátky u jeho rozhovoru pro Novinky. Referendum o EU a NATO chtějí SPD a STAČILO!, první strana sněmovní a druhá zatím mimosněmovní opozice,“ napsal Holec.
Holec také ukázal cestu, jak by Pavel mohl výsledek voleb respektovat, učinit z ANO nejsilnější vládní subjekt, ale zároveň to zařídit tak, aby ANO v podstatě nemohlo plnit své předvolební sliby, tedy především rušit prakticky všechno, co zavedla Fialova vláda.
autor: Miloš Polák