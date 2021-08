Čína: Tálibán, klíčová síla. Z USA: Jsme ohroženi. Afghánistán: Jako malé děti

Z kábulského letiště se během noci stáhli poslední američtí vojáci a hlavní město Afghánistánu tak již kompletně převzali tálibánci. Po ulicích nadále hlídkují americké vozy a vojáci v amerických uniformách, o Američany však nejde. Američané Tálibánu zanechali i helikoptéry a letouny a Tálibán tak měl možnost vyzkoušet si činnost i svého letectva. Mnoho Afghánců odchod aliančních sil oslavuje jakožto nabytí „nezávislosti“ a začala též diskuse, co nyní v zemi nastane. Promluvit do dění by prý mohli Číňané.

reklama

Anketa Je dobře, že se děti ve školách budou znovu testovat na covid-19? Ano 32% Ne 64% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 1403 lidí



Po odletu posledního amerického letadla si tak již Tálibán ke svým územím může připsat celý Kábul včetně letiště, což je v zemi nemálo oslavováno jako „konec invaze“.



„Blahopřejeme Afghánistánu. Toto vítězství patří nám všem,“ prohlásil na kábulském letišti mluvčí Tálibánu Zabiulláh Mudžáhid. Odchod spojeneckých sil považuje za „velkou lekci pro okupanty“. „Je to velká lekce pro okupanty a pro naše budoucí generace. Je to také lekce pro celý svět. Je to historický okamžik a my jsme na něj hrdí,“ řekl.



„Přejeme si, aby se naše země již nikdy nestala cílem invaze. Chceme mír, prosperitu a skutečný islámský systém,“ dodal k afghánskému získání „nezávislosti“, jak je vítězství Tálibánu v zemi prezentováno.

Tell to Mulla Umer Mujahid !

Afghanistan is liberated from Western, American and NATO Brutal Invaders. pic.twitter.com/ml1U6u1rSq — Talib Times (@TalibTimes) August 30, 2021

Na twitterovém účtu šířícím zprávy Tálibánu posléze přistál příspěvek, který nesl „tři důležité historické dny v afghánské historii“. Je jimi 19. srpen 1919, 15. únor 1989 a 31. srpen 2021 – tedy, jak komentuje účet „poražení“ britského impéria, Rusů a nyní i Američanů se Severoatlantickou aliancí.

Three important historical days in the history of Afghanistan:

1: Defeat of the British Empire: 1919 Aug 19

2: Defeat of the Russian Empire: Feb 15, 1989

3: Defeat of the US + NATO Empire: 2021 Aug 31 pic.twitter.com/tkf5MBZhye — Talib Times (@TalibTimes) August 31, 2021

S rozedněním přišlo na řadu též sčítání vybavení, které Američané v Kábulu zanechali. Zatímco některé helikoptéry použité při evakuaci američtí vojáci zneprovozuschopnili, nalezli i helikoptéry a bojové letouny, které prý mají být schopné letu.

#Afghan Air force planes, including A29 Super Tucanos and MD 530s helicopters. Some of the #Taliban's haul after #US withdrawal. Many seem to have been abled. pic.twitter.com/oRIy7blA4g — Talib Times (@TalibTimes) August 31, 2021

„Afghánistán je konečně volný,“ oslavil „zabezpečení“ letiště Hekmatulláh Wasiq, jeden z představitelů Tálibánu. A ráno oslavovali i mnozí Afghánci, kteří vyšli po odletu Američanů do ulic.

Thousands of people in Khost today celebrated the withdrawal of US troops from Afghanistan. The Afghan national flag can also be seen with the Taliban flag.

Afghan hate Occupiers. pic.twitter.com/QgohdwC1Be — Talib Times (@TalibTimes) August 31, 2021

Oslav probíhaly i v Kandaháru:

Here the people are with Taliban, the happiness of the people in Kandahar after US Withdrew and Taliban win.



This country want Talib,

These people need Talib. pic.twitter.com/AsEV5oSQi3 — Talib Times (@TalibTimes) August 31, 2021

Právě v Kandaháru už tálibánci vyzkoušeli i své nové letectvo. S pomocí americké helikoptéry Black Hawk se proletěli nad městem a započali tak hlídky i ze vzduchu.

Our Air Force!

At this time, the Islamic Emirate's air force helicopters are flying over Kandahar city and patrolling the city. pic.twitter.com/rlE6nUldZf — Talib Times (@TalibTimes) August 30, 2021

Že by tálibánci nedokázali ovládat pokročilé americké stroje, nehrozí, NATO vycvičilo v zemi na ovládání západní techniky mnoho afghánských pilotů a někteří z nich se cvičili též v Česku. Po sociálních sítích se začínají šířit videa, jak se někteří z Američany vycvičených pilotů „vrátili do služby“.

Spojené státy dodaly afghánským bezpečnostním silám výzbroj a výstroj za 83 miliardy dolarů.

Afghan pilot Sardar Mazloom takes over and start his duty and he welcomes Taliban government in helicopter and say I will remain in my Duty. pic.twitter.com/QQYFpf1XRq — Talib Times (@TalibTimes) August 31, 2021

Budoucnost země v rukou Tálibánu se má řešit v následujících dnech, kdy se začne jednat o nové afghánské vládě. Do hlavního města kvůli tomu dnes zamířil i jeden ze zakladatelů Tálibánu Mullah Abdul Ghání Baradar.

Tálibán se bude muset popasovat i se zajištěním funkčnosti úřadů, jelikož vláda podporovaná Američany nefungovala a západní peníze častokrát čelní představitelé odkláněli na vlastní účty, někteří státní zaměstnanci již prý nedostali zaplaceno i několik měsíců.

Afghan #Taliban soldiers in full U.S. combat outfit patrol the streets, fully armed with captured American weapons.

Tweet by Chinese media ! pic.twitter.com/M1fvCh4wmj — Talib Times (@TalibTimes) August 31, 2021

A jaké jsou vyhlídky země? „Je prakticky jisté, že Al-Káida znovu získá v Afghánistánu útočiště a použije ho pro přípravu teroristických útoků proti Spojeným státům a ostatním,“ řekl listu The New York Times Nathan Sales, bývalý protiteroristický koordinátor amerického ministerstva zahraničí.

Administrativa prezidenta Joea Bidena sice uvedla, že nynější přítomnost Al-Káidy v regionu není natolik významná, aby představovala takovou hrozbu jako dříve, Američané jsou však kvůli předchozím Bidenovým tvrzením o bezpečnosti Kábulu před podobnými výroky na pozoru.



Zatímco společně se spojenci stovky svých občanů evakuovalo i Rusko, které má na Afghánistán také velmi nepěkné vzpomínky, zemí, která se v Afghánistánu po ovládnutí Tálibánem chce více prosadit, má být podle serveru Time Čína. Čínský ministr zahraničí Wang Yi v severovýchodním čínském přístavním městě Tianjin již během minulého měsíce přijal devítičlennou delegaci Tálibánu, jejímž členem byl i Abdul Ghani Baradar. Wang tam povstalce označil za „klíčovou vojenskou a politickou sílu“. Šíří se tak zprávy, že s tálibánci mohou po ustavení nové afghánské vlády spolupracovat právě Číňané. Psali jsme: Afghánská vláda se chtěla s Tálibánem dohodnout, ale Rumsfeld to zakázal. Docent Eichler o sérii chyb zahájené Bushem. Konec vidíme dnes Bude zle, čekám násilí. Voják a instruktor o ozbrojení národa. S varováním Matěj Stropnický: Okupanti. To jsme byli v Afghánistánu. BIS je orientovaná na Západ Richard Seemann: Maas navštíví kvůli Afghánistánu pět zemí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.