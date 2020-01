Čína konkurent, Čína rival. Věra Jourová mluvila o pohledu EU na asijského obra. Nové info o brexitu

„Je špatně, že ztrácíme jednu ze členských zemí. Je to ale vůle Britů, stane se to 31. ledna,“ oznámila téměř s jistotou Jourová, že se Velká Británie od 1. února stane třetí zemí. Brexitový balvan tím ale rozhodně neskončí. „Teprve teď nás čeká ta těžší část. Rozvodová smlouva je vyřízena, ale je třeba si do budoucna uspořádat vztahy tak, aby tato země, jak nazvala předsedkyně Evropské komise Ursula von Leyenová, byla silným a stabilním partnerem Evropské unie,“ uvedla eurokomisařka Jourová. Anketa Na svobodu slova už můžeme jen vzpomínat, říká předseda Senátu Kubera. Má pravdu? Má 90% Nemá 10% hlasovalo: 5646 lidí

„Budeme se snažit, abychom s Británií měli těsné vazby. Máme k tomu mnoho dobrých důvodů na obou stranách,“ poukázala například na ekonomickou spolupráci, řadu bezpečnostních otázek či otázek souvisejících s politickým postavením obou celků. „Naši vyjednávači jsou připraveni jít 1. února do práce a začít,“ pousmála se Jourová.

Bude tedy Velká Británie jiná třetí země, nebo to bude třetí země jako jakákoliv jiná? „Bude to třetí země, ke které nás budou pojit historické vazby, ale i dohoda, na které budeme pracovat,“ odvětila s tím, že třetí země jsou odstupňovány podle toho, jak jsou s nimi uzavřené dohody. „S Británií budeme mít zájem o to, abychom s ní měli nadstandardní vztahy,“ zdůraznila místopředsedkyně Evropské komise.

Tyto blízké vztahy však podle Jourové nesníží význam vztahu Evropské unie se Spojenými státy. Čína je pak prý speciální kategorie. „My jsme přijali tzv. sdělení Komise ve vztahu s Čínou, které má různé kapitoly, různě nazvané. Jedna je Čína jako obchodní partner, jako spojenec. Ale také Čína jako konkurent a rival,“ uvedla s tím, že Čína by měla být nyní silným partnerem například v klimatické oblasti, jelikož na ní bude záležet, zda se zelená dohoda, k níž se má Evropa upsat, bude odvíjet správným směrem.

Nepochybně bude jistým způsobem rival i Velká Británie. „I přesto si ale představujeme, že obchodní dohoda s Velkou Británií bude obsahovat co nejvíce a nejširší spolupráce, tak abychom měli spolehlivé obchodní vztahy,“ věří Jourová.

Odmítla, že by to Evropa chtěla Velké Británii za její odchod ještě „osladit“. „Už státníci řekli na Evropské radě v prosinci, že pokud se bude vyjednávat nová dohoda, musejí tam být rovné podmínky. Obě strany uvidí výhodnost této dohody, která bude stát na silných pilířích,“ je přesvědčena eurokomisařka, která znovu zmínila oblasti ekomomiky, obchodu bez bariér a bezpečnost.

Má však obavy, aby se vše podařilo vyjednat do konce roku. „Je tam faktor krátké doby, který nemusí hrát ve prospěch toho, že ta dohoda bude dobře sestavená,“ podotkla. Sama předsedkyně Evropské komise Leyenová tomu nevěří a říká, že času bude potřeba daleko víc. „Já to řeknu jasně, já tomu také nevěřím,“ přiznala Jourová.

Britský premiér Boris Johnson řekl, že by chtěl mít dohodu do konce roku, jednat o tom budou ještě státníci. Až pak se vykrystalizuje časová linie a to, jak moc je dohoda do konce roku reálná. „Klíčovým momentem bude 1. červenec, dokdy by se mělo rozhodnout, jak dlouhá bude doba skutečného odchodu neboli konec přechodného období. Jsem však plná nejistoty, jestli se to může podařit,“ zopakovala Jourová.

Sama se bude na vyjednávání coby členka Komise podílet. „Mám tam řadu věcí, které jsem předjednávala i v bývalém portfoliu, které nyní koordinuji. Konkrétně je to ochrana osobních údajů, pro společný obchod bude třeba bezbariérovost i pro tok dat. Podílet se budu i na systému spolupráce v oblasti bezpečnosti, trestního práva, kybernetické bezpečnosti atd.,“ upřesnila Jourová.

Bude muset Velká Británie respektovat i evropské hodnoty, které má Jourová v gesci především? „Británie bude muset respektovat především své vlastní mezinárodní úmluvy a mimo jiné úmluvu lidských práv Rady Evropy, které je signatářem. Tady snad Velká Británie nevyhodí výhybku v oblasti lidských práv a ochrany menšin a nezačne to dělat jinak, jak bychom si v Evropě nepřáli,“ předpokládá eurokomisařka Jourová.

