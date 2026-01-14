Co bude? Trump slíbil ostré kroky

14.01.2026 8:42
autor: Miloš Polák

V Íránu to stále vře. Prezident Donald Trump vyzval protestující, aby vytrvali a oznámil, že „pomoc už je na cestě“. Na otázku, co myslí slovy „pomoc je na cestě“, Trump novinářům řekl, že si to budou muset zjistit sami. „Rád vyhrávám,“ naznačil pouze. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila, že EU uvalí na íránský režim další sankce.

Co bude? Trump slíbil ostré kroky
Foto: Repro RSBN Youtube
Popisek: Prezident USA Donald Trump na tiskové konferenci hovoří o útoku na Venezuelu

„Íránští vlastenci, POKRAČUJTE V PROTESTU – PŘEVEZMĚTE KONTROLU NAD SVÝMI INSTITUCEMI!!! ... POMOC JE NA CESTĚ,“ uvedl Trump v příspěvku na Truth Social s využitím velkých písmen, aniž by konkrétně uvedl, o jakou pomoc by mohlo jít. Na otázku, co myslí slovy „pomoc je na cestě“, Trump novinářům řekl, že si to budou muset zjistit sami. Na Trumpova slova upozornila agentura Reuters, podle které Trump také prohlásil, že si nechá předložit nejnovější informace a podle nich bude jednat.

Řekl, že zrušil všechna setkání s íránskými představiteli, dokud neskončí „nesmyslné zabíjení“ protestujících, a v pozdějším projevu Íráncům řekl, aby „zaznamenali jména vrahů a násilníků... protože zaplatí velmi vysokou cenu“.

Íránský představitel uvedl, že bylo zabito asi 2 000 lidí, což je poprvé, co úřady zveřejnily celkový počet obětí více než dvou týdnů celostátních nepokojů. Americká organizace pro lidská práva HRANA uvedla, že z 2 003 lidí, jejichž úmrtí potvrdila, bylo 1 850 protestujících. Uvedla, že bylo zadrženo 16 784 lidí.

Americké ministerstvo zahraničí v úterý vyzvalo americké občany, aby nyní opustili Írán, a to i pozemní cestou přes Turecko nebo Arménii.

Íránské úřady dříve obvinily USA a Izrael z podněcování nepokojů. V reakci na Trumpův příspěvek na sociálních sítích, že „pomoc je na cestě“, íránský velvyslanec při OSN Amir Saeid Iravani uvedl, že americký prezident podněcuje násilí, ohrožuje suverenitu a bezpečnost země a snaží se destabilizovat vládu.

„Spojené státy a izraelský režim nesou přímou a nepopiratelnou právní odpovědnost za následné ztráty na životech nevinných civilistů, zejména mezi mládeží,“ napsal v úterý v dopise Radě bezpečnosti OSN.

Rusko v úterý odsoudilo „podvratné vnější vměšování“ do vnitřní politiky Íránu a uvedlo, že jakékoli opakování loňských amerických úderů by mělo „katastrofální důsledky“ pro Blízký východ a mezinárodní bezpečnost.

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí v pondělí uvedl, že nadále komunikuje se zvláštním vyslancem USA Stevem Witkoffem a že Teherán analyzuje návrhy předložené Washingtonem.

V rozhovoru pro CBS News Trump slíbil „velmi rázné kroky“, pokud bude Írán protestující odsuzovat k smrti oběšením, ale opět neuvedl podrobnosti. „Pokud je oběsí, uvidíte leccos,“ nechal se slyšet Trump s tím, že si je vědom „docela značného počtu“ lidí, kteří byli zabiti během více než dvou týdnů demonstrací. Podle zdrojů CBS News bylo zabito 12 až 20 tisíc lidí.

Na otázku, jaký je jeho cíl v Íránu, prezident odpověděl: „Cílem je vyhrát. Rád vyhrávám.“ 

Íránská kurdská organizace Hengaw oznámila, že 26letý muž Erfan Soltani, zatčený v souvislosti s protesty ve městě Karadž, bude ve středu popraven. Úřady rodině sdělily, že rozsudek smrti je konečný, uvedla organizace Hengaw s odvoláním na zdroj blízký rodině. Agentura Reuters, která vyjádření neziskové organizace přinesla anglicky mluvícím čtenářům, také upozornila, že informaci nemohla nezávisle ověřit.

Protesty začaly 28. prosince kvůli špatné ekonomické situaci v zemi.

Velká Británie, Francie, Německo a Itálie si na protest proti represím předvolaly íránské velvyslance.

Na poplach bije i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

„Rostoucí počet obětí v Íránu je děsivý. Jednoznačně odsuzuji nepřiměřené použití síly a pokračující omezování svobody. Evropská unie již zařadila Islámské revoluční gardy v plném rozsahu na seznam sankcionovaných organizací, které porušují lidská práva. V úzké spolupráci s vysokou představitelkou pro zahraniční politiku Kajou Kallasovou budou urychleně navrženy další sankce proti osobám odpovědným za represe. Stojíme po boku íránského lidu, který statečně pochoduje za svou svobodu,“ zvolala na sociálních sítích předsedkyně Evropské komise.

 

 

