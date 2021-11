Co čeká neočkované? Vojtěch v ČT kličkoval, přesto bylo naznačeno...

Podle ministra zdravotnictví v demisi Adama Vojtěcha (za ANO) není řešení epidemie covidu-19 v Česku v testování, nýbrž v opatřeních, která „budou motivovat k očkování“. Zda budou „motivací“ tvrdé restrikce pro neočkované a zákaz účasti na společenských a kulturních událostech bez potvrzení o očkování, to zatím komentovat nechce. Jak se bude epidemie v následujících týdnech vyvíjet, Vojtěch neví; odhaduje však, že se „možná“ nárůst pozitivně testovaných zpomalí na konci listopadu. „Myslím, že to nemocnice zvládnou… ale může se to změnit,“ řekl ministr v Interview ČT24.

reklama

Anketa Zvládne Fialova vláda covid lépe než Babišova? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8975 lidí



Obrat Vojtěcha na plošné testování antigenními testy ve školách se prý stal v návaznosti na žádost krajů a na postoj lobbistické skupiny MeSES, která dříve vznikla jako poradní orgán ministerstva zdravotnictví, ale to později spolupráci s ní ukončilo. Sám ministr by se k testování na školách neupínal a je podobného názoru jako vakcinolog Roman Chlíbek. „Podle mého názoru to dlouhodobým řešením není,“ řekl končící ministr zdravotnictví.



Náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková, jež v posledních dnech do médií vypustila, že „nátlak na lidi kvůli očkování je legitimní“, také uvedla, že testování ve školách příliš velký vliv mít nebude, ale alespoň dojde k využití nakoupených testů. Vojtěch k tomu dodal, že skutečně dlouhodobě na vývoj epidemie testy ve školách vliv příliš nemají a pouze dojde na zachycení několika nynějších pozitivních případů. Dlouhodobé řešení Vojtěch vidí v co největší proočkovanosti populace.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



ministr zdravotnictví v demisi Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„I dětí? O to tady jde?“ vypálila na to na Vojtěcha moderátorka a ten souhlasně přikyvoval s tím, že i to. „My se musíme dívat na epidemii jako na celek, ta zasahuje celou populaci a dneska jsou samozřejmě všichni odborníci přesvědčeni, že je nutné dosáhnout proočkovanosti celé populace možná až k devadesáti procentům,“ prohlásil Vojtěch.



To, že jsou po testování některé děti nemocné i přesto, že měly negativní test, Vojtěch označil za „nevýhodu“; chystá se prý proto přechod na testování dětí metodou PCR, a to jen v určitých lokalitách, nikoliv plošně.



Plošné testování, které bylo v minulosti povinné i třeba na pracovištích, dle Vojtěcha nemá smysl; odkázal se přitom na slova Vašákové i hlavní hygieničky Pavly Svrčinové. „Ta znalost se vyvíjí, v minulosti nebyla vakcína,“ vysvětluje změnu.

Fotogalerie: - Zavřené krámy

Omezení očkovaných by dle šéfa resortu zdravotnictví v demisi nebylo správné a vláda se prý k něčemu takovému neuchýlí.

Jak se rozhodne v rámci neočkované populace a zdali nás čeká následování Rakouska, to se zdráhal prozradit. „Já o tom nechci hovořit,“ nechtěl se Vojtěch bavit na téma, co čeká neočkované. Zda pro neočkované přijde tvrdá uzávěra a zákaz společenských akcí, stravování v restauracích, pobytu v kavárnách a mnohých služeb a aktivit, Vojtěch zcela nedementoval. Psali jsme: AntiCovid tým Spolu jednal s ministerstvem, nouzový stav odmítá Covid! Drastická kampaň vlády. Exposlankyně SPD tuší, co bude dál Ministr Vojtěch: Systém eRecept nabídne lidem ještě víc než dosud Výhra byznysu a farmalobby. Svrčinová je prý v kleštích. Odnesou to děti?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.