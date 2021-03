Co dělá vrtulník, je strašidelné. Smrt Kellnera: Lídr PPF promluvil

„Asi nejtěžší mediální rozhovor, co jsem kdy dělal,“ napsal ředitel komunikace investiční skupiny PPF Petra Kellnera Vladimír Mlynář k rozhovoru, kde promluvil o svém šéfovi Petru Kellnerovi, který zemřel náhle v sobotu 27. března při letecké nehodě. Co všechno v rozhovoru prozradil? Nahlédněte.

Vladimír Mlynář v minulosti pracoval jako novinář, ve druhé polovině 90. let 20. století zastával post šéfredaktora časopisu Respekt, a na přelomu tisíciletí se stal ministrem informatiky za Unii svobody - DEU. V současnosti zastává post ředitele komunikace investiční skupiny PPF Petra Kellnera, který v sobotu náhle zemřel. Nepřežil leteckou nehodu.

Mlynář se teď rozhodl o svém zesnulém šéfovi promluvit, a to před kamerami České televize.

„Asi nejtěžší mediální rozhovor, co jsem kdy dělal. Přemohly mne částečně emoce, takže jsem půlku toho, co jsem chtěl, ani neřekl. Možná někdy příště,“ poznamenal k tomu na sociální síti Twitter.

Co všechno v rozhovoru prozradil? Promluvil mimo jiné o aljašském ledovci Knik, u jehož vrcholu Petr Kellner zemřel.

„Lidé, kteří tam byli, tak mi popisovali, že to, co dělá s vrtulníkem proudění vzduchu, je prostě strašidelné, je to prostě nebezpečné a Petr Kellner byl člověk, který měl rád adrenalin. Byl to člověk, který hrozně moc sportoval,“ prozradil Mlynář hned na úvod.

Mediální obraz Petra Kellnera byl úplně jiný, než byla realita. Každý, kdo se s ním osobně setkal, tak říkal, ‚proboha, on je úplně normální‘. A on žil v rámci možností, v rámci toho jak byl bohatý, normální život. Měl normální kamarády, koníčky, miloval svou rodinu, taky sport a myslím, že taky miloval Českou republiku,“ prozradil Mlynář.

Kellner podle něj den co den chodil do práce a řídil PPF na denní bázi. Bavilo ho přemýšlet o byznysu. „Na otázku, co ho nejvíc baví, vždycky odpovídal, že to přemýšlení,“ uvedl Mlynář.

Majitel PPF prý svou rodinu vždy stavěl na první místo a chránil její soukromí i za tu cenu, že riskoval, že mediální obraz jeho samého bude občas nelichotivý. „Ta propast mezi tím, jaký opravdu byl a jaký byl jeho mediální obraz u některých lidí, byla opravdu veliká,“ rozvedl svou myšlenku Mlynář s tím, že se bude snažit toto změnit.

Kellner měl podle něj velké charisma, ale to veřejnost moc neviděla, protože si důsledně chránil své soukromí. Jeho velkou výhodou prý bylo, že dokázal vidět věci v jiném světle, než jiní lidé. A pak to byl také člověk, který měl velkou odvahu, konstatoval Mlynář s tím, že Petr Kellner dokázal vybudovat firmu rozkročenou takřka na všech kontinentech. „V tomto smyslu byl jedním z největších Čechů,“ uvedl Mlynář.

Pokud jde o Čínu, Mlynář připomněl, že v Číně obchoduje i Elon Mask, firma Steva Jobse Apple a další západní firmy, takže není důvod, proč by tam nepodnikali i Češi. Přesto měl jisté mantinely, za které nešel, jako třeba obchod se zbraněmi.

„Petr Kellner cítil hroznou odpovědnost za ty firmy, za ty zaměstnance, cítil odpovědnost kapitalisty. Dnes zaměstnáváme asi 90 tisíc lidí, ale bývaly doby, kdy to bylo 160 tisíc lidí. Před covidem,“ poznamenal Mlynář.

Kellnera vykreslil jako velkého pracovitého člověka, který se podílel na denním chodu firmy, ale uvědomoval si, že nikdo není nesmrtelný, takže stavěl firmu tak, aby mohla fungovat i bez něj. „I když to samozřejmě bude těžké. V tuhle chvíli je to pro nás těžké hlavně lidsky. My jsme ho měli rádi,“ prozradil ředitel komunikace PPF.

Kellner byl podle něj vizionář, který by si přál, aby PPF pokračovala, i když bude celá skupina bez Kellnera jiná. „Byl to on, kdo to tlačil dopředu,“ řekl Mlynář.

