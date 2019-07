Co řekl Zeman o Staňkovi a Fajtovi? Babiš se rozpovídal v bulváru

Babiš v rozhovoru uvedl, že absolutně splnil svůj úkol. „Posledního května jsem přijal pana Šmardu, abych ho poprvé v životě viděl, a v ten den jsem odvolání pana Staňka poslal na Hrad. Až minulý týden se setkal pan prezident s panem Šmardou kvůli časovým důvodům a podle něj by měl pan Staněk zůstat, než se vysvětli rozpory v souvislosti s panem Fajtem,“ podotkl k celé věci Babiš. Podle svých slov se však nedomnívá, že by kvůli celé věci odešla z vlády ČSSD. Bylo by to prý absurdní.

„Pokud by se to stalo, tak jediné řešení jsou předčasné volby. Ale chtěl bych vidět, jestli by pro rozpuštění Sněmovny hlasovala opozice. Ti dělají jen ramena,“ sdělil a odmítl spolupráci s hnutím SPD Tomia Okamury. Odmítl i to, že by nyní existovala skrytá koalice s hnutím SPD.

autor: vef