Cože? Po slovech o „Milionu chvilek“, které mají přitvrdit, zavládlo zděšení

„Bude fajn, když se svolavatelé, a zejména účastníci podzimních shromáždění Milionu chvilek pro demokracii budou otevřeně distancovat od nápadů pana Hučína. Jedna věc je svobodné vyjádření názoru na cokoliv a kohokoliv, úplně jinde už jsou nápady typu uličky hanby, co budou i trochu bolet. Tohle ani roztrhání ústavy našeho státu není samet ani jeho odkaz...“ poznamenal Michal Hašek.

Anketa Co soudíte o Lubomíru Zaorálkovi? Skvělý politik, skvělý člověk 4% Mám vůči němu výhrady, ale věřím mu 8% Nevěřím mu 68% Je to idiot 20% hlasovalo: 1364 lidí

Reagoval tak na slova disidenta Hučína ohledně chystaných demonstrací Milionu chvilek pro demokracii. „Ti, co je vedou, nemají zkušenosti. Já si myslím, že nepomůže pouhé shromažďování a morální tlak. Rád bych na konci toho činění viděl něco v tom směru, že Zeman s Babišem budou vezeni uličkou hanby a že je to bude i trochu bolet. To je moje představa a já sám jsem ve Zlíně vyzval k tvrdšímu postupu, protože na verbální tlak, i když počet lidí je vynikající, si zvykají. Babiš je vůči takovým situacím odolný, už jako konfident StB byl hodnocen, že snáší dobře psychický tlak a snese velký psychický záběr, takže na něj toho bude ještě málo a bude se muset přitlačit. Trochu mě mrzí, že skončil ten třetí odboj, abych se mohl zapojit,“ poznamenal Hučín.

Následně se vyjádřil i k otázce, zda není nefér chtít měnit politickou situaci bez voleb, neboť premiéra Andreje Babiše (ANO) i prezidenta Miloše Zemana si lidé zvolili. „Klementa Gottwalda i Adolfa Hitlera také zvolili lidé většinově ve volbách. Ale jestliže vidíte, že to zachází za nějakou hranu, je třeba se proti tomu zlu postavit, vyjádřit nesouhlas, než tyhle negativní vývoje získají takový vliv, že už to mohou za pomoci – Bůh ví, jakých represí – zvrátit ve svůj prospěch. Dnes vím, že Bezpečnostní informační služba už není ovládnutelná aparátem, jako když Zeman nastupoval k moci. Pokud by tomu tak bylo, asi bychom spolu takhle nediskutovali, já bych byl někde separován. A to je pro mě signál, že Bezpečnostní informační služba není to, co bývala v době, když jsem byl obviňován z nejrůznějších trestných činů,“ odvětil Hučín.

autor: vef