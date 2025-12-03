Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
„Ještě je třeba udělat hodně práce,“ poznamenal Putinův hlavní poradce pro zahraniční politiku Jurij Ušakov s tím, že Putin reagoval na některé americké návrhy negativně. Na Ušakovova slova upozornila agentura Reuters.
„Některé americké návrhy vypadají víceméně přijatelné, ale je třeba je prodiskutovat,“ řekl Ušakov. „Některé formulace, které nám byly navrženy, nám nevyhovují, to znamená – práce bude pokračovat.“
Kvůli přetrvávajícím neshodám prozatím není v plánu ani dvoustranná schůzka s Donaldem Trumpem. Ušakov však také zdůraznil, že existují obrovské příležitosti pro americko-ruskou hospodářskou spolupráci. Putinův hlavní poradce pro zahraniční politiku také poznamenal, že Putin přes Stevea Witkoffa poslal Trumpovi několik důležitých informací, ale obě strany se dohodly, že je v tuto chvíli nebudou zveřejňovat.
Těsně před setkáním s Witkoffem v Kremlu Putin prohlásil, že Rusko nechce válku s Evropou, ale že pokud by ji Evropa začala, skončila by tak rychle, že by Rusko nemělo s kým vyjednávat.
47. prezident USA označil jednání s Rusy za komplikovaná.
„Naši lidé jsou právě teď v Rusku, aby zjistili, jestli se nám to podaří urovnat. Není to snadná situace, to vám musím říct. Je to chaos!“ Dodal, že ve válce je měsíčně 25 000 až 30 000 obětí.
Hlavními tvářemi na americké straně byl realitní podnikatel Steve Witkoff a Jared Kushner, zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa. Za ruskou stranu jednali Jurij Ušakov a ruský investor Kirill Dmitrijev.
„Návštěva Moskvy je šestým setkáním Witkoffa s Putinem na vysoké úrovni. Předchozí setkání, která se konala 11. února, 13. března, 11. a 25. dubna a v srpnu, trvala každé tři až čtyři hodiny,“ doplnil k tématu server Kyiv Independent.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Dublinu uvedl, že vše bude záviset na jednáních v Moskvě, ale že se obává, že by USA mohly ztratit zájem o mírový proces. „Nebudou žádná snadná řešení... Je důležité, aby vše bylo spravedlivé a otevřené, aby se za nimi nehrály žádné hry,“ prohlásil.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha prohlásil, že Putinovy výroky ukazují, že není připraven ukončit válku.
„Rozpor mezi cílem Ukrajiny přežít jako suverénní demokracie a cílem Ruska dosáhnout imperiální nadvlády se nikdy nevyřeší. Jediným faktorem, který tuto situaci změní, je, pokud u jedné nebo druhé strany nastane ekonomický nebo vojenský kolaps.“
Ale řekl toho ještě víc.
„Steve Witkoff v procesu vyjednávání důsledně prosazoval ruské zájmy, takže není divu, že byl v Moskvě dobře přijat,“ řekl Carpenter v úterý večer listu Kyiv Post.
Steven Pifer, bývalý velvyslanec USA na Ukrajině, konstatoval, že „Putin stále věří, že Rusko dokáže na bojišti dosáhnout svých cílů. Proto nevidí důvod ke kompromisům“. „Západ musí pomoci Ukrajině přesvědčit Putina, že Rusko na bojišti selže a musí vážně vyjednávat o ukončení války,“ dodal.
autor: Miloš Polák
