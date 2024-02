Čtverec je kulatý. Příští výnos Ústavního soudu. Další pilíř stability státu padá. Spisovatel Junek zděšen

reklama

Snížení valorizace penzí před Ústavním soudem obstálo. Co si o tom jako aktivní senior myslíte?

Jako aktivní senior se cítím okraden, to jistě. Ale jako občana mě tento krok děsí ještě jinak. Taková míra státního pragmatismu totiž od teď umožní Ústavnímu soudu publikaci jakéhokoli výnosu. Třeba, že je čtverec kulatý. A zase se nic nestane. Proto padá další pilíř stability tohoto podivuhodného státu. Dokonce i v očích těch, kteří v tuto instituci snad ještě věřili.

Je současná vláda asociální?

V Česku dochází k velkému poklesu počtu živnostníků. Jaké to může mít následky?

Kdyby šlo jen o počet končících živnostníků! Už to je ale sám o sobě značně nebezpečný symptom úpadku osobních tvůrčích aktivit i vůle uvažovat vlastní hlavou a postarat se sám o sebe. Což nás všechno vydává, dokonale bezbranné, ne-li pro to vhodně zblblé, do rukou právě těch nadnárodních subjektů a vesměs anonymních korporací, které přesně o tohle s takovou péčí usilují.

Státní správa a instituce naopak s lety kynou jako na kvalitním droždí. Kam až to může vést?

Arogance, sebestřednost a zejména to kynutí státní správy, o němž hovoříte, bývají neklamným předznamenáním jejího neodvratného rozpadu. Jestli ne rovnou krachu, nestane-li se nějaký zásadní zázrak. Jenomže ty se, jak známo, jen tak nedějí.

Hodně současných ministrů zastává posty, pro které nemají vzdělání. Na sociálních věcech máme zemědělce, na zemědělství teologa. Jak velký je to problém?

Nekompetentnost, nedůslednost, nekvality a z toho pocházející nevýkonnost drtivé většiny ministrů jakékoli vládní sestavy bývají příčinou její povinné likvidace. Tohle platí všeobecně, přitom je to logické, zpravidla neodvratné a zároveň správné. Záleží ovšem na výši, do které porostou takto páchané škody, než se tohle stane. Odpovídám tím sice svým způsobem znovu na jednu z vašich předchozích otázek, ale zase je to tak!

Evropa se ve světě dostává na vedlejší kolej. Myslíte si, že by eurovolby mohly změnit zelené a integrační směrování Evropského parlamentu?

Nic proti Evropské unii. Pro mě je to pořád sice vratká, nicméně poslední reálná hráz proti zvůli i primitivnímu násilí většiny ostatního světa. Jenomže mám už dlouho dojem, že je ta hradba podkopaná zevnitř. Něco by tedy mělo být jinak a to možná rychle. Evropa se totiž na vedlejší kolej nedostává, jak vy říkáte, ale je do té nicoty vedena. Při míře racionality i důkladnosti, s nimiž se tak děje, tomu ale nezabrání žádné takzvané demokratické volby, ani Evropský parlament sám. Tuhle šanci jsme už propásli.

Jak by mělo vypadat takové zatažení za záchrannou brzdu?

Na tuhle otázku vám nesmím odpovědět se zřetelem na dosud platné zákony.

