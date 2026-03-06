Dálnice místo tanků. Opozici se Babišův plán nelíbí

Česko by peníze z unijního programu SAFE mělo podle rozhodnutí kabinetu Andreje Babiše (ANO) využít z větší části na dostavbu dálnice D11 namísto financování tanků Leopard 2A8, jak plánovala exministryně obrany Jana Černochová (ODS). Server iRozhlas.cz informuje, že na tanky půjde z plánované částky jen polovina.

O půjčku z unijního programu SAFE (Security Action for Europe) projevila zájem již exministryně obrany Jana Černochová (ODS) a možnost půjčit si s ručením z unijního rozpočtu předchozí vláda označovala za výhodné zejména kvůli možnosti osvobození od DPH. „Financovat by se z půjčky SAFE mohl plánovaný nákup tanků Leopard 2A8 ve výši zhruba 52 miliard Kč. Nákup by proběhl přistoupením k německé rámcové dohodě,“ plánovalo během loňského července Ministerstvo obrany. 

Nová vláda s využitím unijní půjčky nadále počítá, namísto využití většiny částky na nákup tanků Leopard 2A8 by však chtěla její část použít i na další účely. Podle zjištění serveru iRozhlas.cz interní dokument Ministerstva obrany, popisující podrobnosti české žádosti o půjčku, hovoří o tom, že by půjčených v přepočtu 50,2 miliardy korun šlo mimo tanky rovněž na pořízení vozidel Tatra T-815 a výstavbu části dálnice D11 s přidanou vojenskou hodnotou.

Zatímco vláda Petra Fialy (ODS) chtěla, aby v přepočtu 37,7 miliardy korun šlo na tanky Leopard, Babišův kabinet míní, že na ně stačí polovina sumy a 18,2 miliardy korun navíc chce přesunout na úhradu nákladů stavby dálnice D11.

Server uvádí, že za změnou, kdy je nyní největší položkou financování dálnice, stojí přímo premiér Andrej Babiš (ANO). Právě on měl v prosinci prosadit navýšení navrhovaného financování u projektu dálnice D11 a odpovídající snížení prostředků na tanky Leopard 2A8. Krok poté odsouhlasily resorty dopravy, obrany i Ministerstvo financí. 

Státy musely do 30. listopadu předložit Evropské komisi plány s konkrétními projekty a kvůli změnám nová vláda na konci ledna odeslala do Evropské komise přepracovaný investiční plán. 

Již v prosinci Babiš o věci hovořil také s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a vadilo mu, že Česko přihlásilo do programu SAFE značně nižší objem projektů nežli ostatní státy. „Zajímalo mě, proč si Polsko zarezervovalo 43,7 miliard eur, Maďarsko 16,2 miliard eur a Česká republika přihlásila do programu pouze projekty za 2 miliardy eur,“ podotkl premiér po prosincovém jednání Evropské rady. 

Černochová pro iRozhlas.cz změny v financování komentovala s podotknutím, že program SAFE je primárně na podporu evropského obranného průmyslu. „Pokud D11 splní podmínky EU, může tam být asi také. Takže bude záležet na komisi, jestli to schválí. Ale určitě to jde mimo původní záměr půjčky a samozřejmě by vládě mělo i záležet na výhodnosti pro stát,“ uvedla. 

