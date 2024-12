Další Ukrajinci přijdou po válce. Kam by se vraceli? Už natvrdo

Australský generál ve výslužbě Mick Ryan se při pohledu na ukrajinské bojiště rozhodl popsat, jak se proměňuje. Jak velkou roli hrají v dnešní válce moderní technologie.

Okamžitě dodal, že teď bude možná nezbytné osekat tradiční armádu, aby bylo možné vložit více peněz do moderních prostředků boje.

„Tyto změny jsou nutné nyní, nikoli v nějakém budoucím rozpočtovém prostředí. Současné schopnosti bude pravděpodobně nutné omezit, aby byly možné mnohem větší investice do týmů člověk–stroj. Klíčové oblasti, kde bude potřeba transformace, jsou školení, vzdělávání, rozvoj vedení, taktika, organizační struktury a zadávání zakázek.“

In the past 48 hours, reports have emerged of a Ukrainian attack on Russian positions near the village of Lyptsi in the Kharkiv region. The attack utilised dozens of uncrewed ground combat vehicles (UGV). 1/5 ?????? pic.twitter.com/PDDV9bpbKu — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) December 22, 2024

V tuto chvíli se navíc zdá, že se promění nejen válečné prostředí, ale i hranice NATO. Tvrdí to alespoň Vasyl Kapustej, Ukrajinec žijící již dlouhá léta v Česku.

Nakonec dodal, že Babiš sice může vyhrát příští volby, ale tak, jako Fico ničí Slovensko, Babiš Česko zničit nedokáže.

„Já mám pořád naději v český národ, že tady se to nenechalo zajít tak daleko. Babiš sice může vyhrát volby, ale pořád tu bude silná opozice a nebude si dovolovat to, co Orbán nebo Fico. Byť se o to samozřejmě nejspíš bude hodně snažit. Ale když si něco takového zkusí, tak zažije tak masivní protesty, a tak velkou občanskou nenávist, že se z toho po*ere. Pardon my french,“ napsal Kapustej.

Zapamatujte si má slova! ??



Jestli Putin kvůli nedostatečné podpoře Západu nakonec Ukrajinu udolá, porazí ji a celou obsadí, tak Fico a Orbán [pokud ještě tou dobou budou stále u moci] okamžitě vystoupí z NATO a pozvou si russácká vojska k sobě domů.



Polsko a Česko tak rázem… pic.twitter.com/FxzFZW0oAR — Vasyl Kapustej (@Lord_of_war_95) December 22, 2024

Anketa Který lídr opozice letos zatím nejvíc boduje? Andrej Babiš 9% Tomio Okamura 5% Kateřina Konečná 68% Petr Macinka 1% Jana Maláčová 0% Jindřich Rajchl 11% Robert Šlachta 5% Nikdo z nich 1% hlasovalo: 21442 lidí Americká zpravodajská stanice CNN upozornila, že asi 6,8 milionu lidí z Ukrajiny odešlo. A řada z nich už navždy zůstane mimo svou domovinu. Vybudovali si život jinde. V Česku, v Polsku, ve Velké Británii. Jednou z nich je i ukrajinská matka Yana Felosová, která po ruském vpádu na Ukrajinu v roce 2022 utekla i s dcerou do Londýna a zde žila v hostitelské rodině. Dnes jí je 34 let a říká, že na Ukrajině se v podstatě nemá k čemu vracet. Kromě manžela, který na Ukrajině zůstal. Ale odloučení trvající dva a tři čtvrtě roku bylo tak dlouhé, že se nedávno rozvedli.

„Pořád říkal, že válka skončí... počkej chvíli, počkej chvíli. Válka brzy skončí a my budeme spolu,“ popsala Felosová situaci. Už dávno se ale vzdala naděje, že Ukrajina bude někdy natolik bezpečná, aby tam mohla založit rodinu. A každý den přemýšlí o tom, co se stane, pokud britská vláda neprodlouží její uprchlické vízum v roce 2025. „Nic takového jako záložní plán nemám,“ řekla. Své dnes šestileté dceři Alise však chce zajistit co nejlepší budoucnost. Ve Velké Británii, kde sama pracuje jako učitelka angličtiny.

CNN upozornila, že odchod milionů uprchlíků je pro Ukrajinu velkým problémem, který se může ještě zhoršit, až válka skončí. Pak bude zrušeno stanné právo a řada mužů se může rozhodnout vydat se za svými rodinami do zahraničí.

Kyjevská ekonomická škola odhaduje, že k lednu 2024 bylo poškozeno a zničeno téměř 250 000 budov, včetně 222 600 soukromých domů, a 27 000 bytových domů. Ve značném počtu měst je poškozena více než polovina bytového fondu.

