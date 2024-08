Na Ukrajině děl tečou potoky krve. Ruské i ukrajinské. Ukrajinci dál drží pozice v ruské Kurské oblasti, ale mezitím mají za svými zády mnohem větší problém, alespoň podle Vasyla Kapusteje, který na sociální síti X prohlásil, že Ukrajinci ztratili na Donbase zásadní opěrný bod.

„Ukrajinské vlajky v ‚Kurské národní republice‘ jsou sice hezké, ale mezitím jsme prakticky ztratili Ňju-Jork na Donbase. Město, které bylo v našem držení od r. 2014, které dlouhá léta úspěšně bránila naše lvovská 24. brigáda (než byla převelena na jiný úsek do Časíku), a které bylo jedním z nejlépe opevněných míst na celé frontě – je teď v russáckých rukou. A všichni mlčí, jako když padl Bachmut nebo Avdijivka… to už je to všem jedno?!“ rozčiloval se Vasyl Kapustej.

Poté znovu zopakoval, že zatímco se lidé dívají na Kurskou oblast, Ukrajina ztrácí další část Donbasu.

„A osvobodíme to někdy, nebo na to už nikdy nebudeme mít dostatek sil? Protože i my neseme těžké ztráty, které si taky nemůžeme moc dovolit. Válku vyhrávají lidé a železo. Obojího máme nedostatek,“ varoval Kapustej a přidal tabulky vypálené ukrajinské a ruské munice. „Nejsou to hezká čísla,“ napsal k údajům.

Financial Times upozornil, že Ukrajinci mají ještě jeden problém. Jednotky útočící v Kursku dostaly zásoby munice a dalšího vybavení. Jenže o to méně vybavení pak dostaly jednotky bránící se v Doněcké oblasti. Velitelé, kteří na doněcké frontě stojí proti mohutné ruské síle, opět musejí šetřit municí.

Nemluvě o tom, že ruské lidské zdroje budou vždy větší, než síly ukrajinské, takže Rusové mohou poslat jednotky jak na kurskou frontu, tak doněckou frontu, Ukrajinci musejí se svými vojáky šetřit.

„Dva poručíci sloužící v brigádě, která byla před vysláním do Kurska na frontě v Doněcké oblasti, uvedli, že za více než dva roky bojů měl každý z nich pouze měsíční přestávku,“ upozornil FT.

Jiný voják řekl, že předtím, než dostal rozkaz přejít ke Kursku, bojoval několik měsíců u Torecka bez odpočinku. „Teď už nikdo nemůže žádat (o přestávku na střídání),“ řekl. „Byli jsme v záloze, ale teď jsme tady.“

Podle výzkumného centra Naalsio, které se zabývá výzkumem otevřených zdrojů, Ukrajina ztratila nejméně 51 kusů cenné vojenské techniky, včetně německých vozidel Marder, vozidel Stryker americké výroby a raket Himars, zatímco ruská strana ztratila 27 kusů podobné techniky.

Prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho nejvyšší generál Oleksandr Syrský ujišťují veřejnost, že situace na východě země je sice složitá, ale stále pod kontrolou.

Financial Times upozornil, že do Kurské oblasti sice byli přesunuti ruští vojáci z Ukrajiny, ale často mělo jít o vojáky z Krymu, takže počty vojáků v Doněcké oblasti se nezměnily. Litevské ministerstvo obrany uvedlo, že některé jednotky byly přesunuty také z ruské Kaliningradské oblasti.

Proto v úterý začala evakuace Pokrovsku, důležitého ukrajinského logistického centra na východě země.

Rusové tvrdí, že vedle útoku v Kurské oblasti Ukrajinci provedli i dronový útok v Moskevské oblasti. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin prohlásil, že protivzdušná obrana ukrajinské drony zlikvidovala. Na Sobjaninova slova upozornil server Kyiv Independent.

Ruská protivzdušná obrana údajně sestřelila deset ukrajinských útočných bezpilotních letounů v noci na 21. srpna poblíž Moskvy v „jednom z největších dosavadních pokusů zaútočit na Moskvu bezpilotními letouny“, prohlásil moskevský starosta Sobjanin.



Ruské ministerstvo obrany tvrdilo, že drony byly údajně sestřeleny v Moskevské oblasti, když mířily k hlavnímu městu.





