Další privatizace? Okamura vytáhl, co prý chystá SPOLU. Pekarová s Maláčovou se „vraždily“, aneb kdyby pohled zabíjel

Vy strašíte! Vy lžete! ODS chce krást! Politika SPD v praxi? Tak se podívejte! Paní poslankyně, mě učili, že je slušné neskákat do řeči, a vy to ještě ve čtyřiceti nevíte! Hosty první hodiny nedělní Partie na CNN Prima News byli předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, ministryně sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a předseda SPD Tomio Okamura. Ve studiu bylo pořádně dusno.

Jako první dostala slovo Maláčová, a nechtěla říct, zda ČSSD skončí po volbách v opozici, o čemž mluvil její stranický kolega Roman Onderka, nebo zda skončí ve vládě. Osobně by byla spíše pro setrvání ve vládě, protože má hrůzu z toho, že se k moci vrátí ODS.

„Já respektuji názor kolegy nebo přítele Onderky, ale já jsem toho názoru, že by voliči měli rozdat karty a o koalicích se rozhoduje až po volbách. Já vám říkám, že mám největší strach z toho, že do vlády přijde ODS, že se tady začne tupě škrtat a že se tady začne privatizovat. Když přijde do vlády ODS, tak se budou rušit nemocnice na malých městech, tak se budou zdražovat potraviny, uvažuje se o zavedení školného a tak podobně,“ pravila Maláčová.

„V kuloárech se říká, že pan Stanjura se představuje jako budoucí ministr Babišovy vlády, a víte, že na každém šprochu pravdy trochu,“ pokračovala v palbě Maláčová.

„Ale on to v Blesku popřel a řekl, že lžete,“ ozvala se moderátorka.

Pekarová Adamová vypěnila.

„Vy tady strašíte lidi. Nechte strašení do pohádek strašidlům. Nestrašte lidi tím, že budeme rušit nemocnice, že budeme zavádět školné. Nic takového v programu nemáme, tak přestaňte lhát. Přečtěte si, co máme v programu, který jsme dali dohromady proto, abychom zabránili krachu země po osmi letech vlády ČSSD,“ zahřmělo od Pekarové Adamové.

„Chystáme úspory na straně výdajů. Nechystáme ani privatizaci, ani školné. Tak už to prosím nikde neříkejte," zuřila.

„Když ptáčka lapali, pěkně mu zpívali,“ kontrovala Maláčová.

„Podle sebe soudím tebe,“ vrátila jí ránu Pekarová Adamová.

„Ta koalice je podvod. Vy dokonce nechystáte ani společný poslanecký klub,“ vypěnila Maláčová.

Pekarová Adamová se bránila, že mít tři samostatné kluby je ve Sněmovně výhodnější, ale to nemění nic na tom, že spolu ODS, lidovci a TOP 09 hodlají spolupracovat i po volbách.

Poté dostal slovo Okamura a rozjel se podobně jako dámy.

„Moje zkušenost, kterou jsme udělali ve Sněmovně, je, že abychom prosazovali náš program, tak musíme být ve vládě. V každém případě platí, že nelze diskutovat s Piráty, protože oni jsou pro přijímání migrantů, eura, a prosazují víc než dvě pohlaví, což je hloupost,“ nešetřil Okamura Piráty.

Pokud jde o koalici SPOLU, podle Okamury chystá zlodějiny v podobě privatizací.

„V podstatě je to další zlodějina za bílého dne. Ta koalice se snaží rozkrást i to, co málo, co tu ještě po vládách ODS a lidovců zbylo,“ vypálil Okamura.

Maláčová trvala na tom, že se chystá vláda ANO a ODS.

„Ve Sněmovně už proběhlo oťukávání kolegů ANO s ODS. Vy ty kolegy znáte. ODS má zájem o Ministerstvo dopravy. Tam firmy, které sponzorují ODS, tak už jsou nervózní,“ zaznělo od Maláčové.

Okamura si ještě přisadil kvůli školnému.

„A já jsem byl minulý týden v Aréně s poslancem Janem Jakobem, a on nebyl schopen vyvrátit, že je pro školné. Zatímco my v SPD jsme jasně řekli, že jsme proti školnému na veřejných vysokých školách, tak poslanec Jakob to nebyl schopen říct jasně,“ kroutil hlavou Okamura.

Zdůraznil, že pro SPD je zásadní uskutečnit referendum o vystoupení Česka z EU nebo z NATO.

„My jsme vlastenecká strana a pro nás je to kruciální podmínka, aby mohl volič sám rozhodnout, kam bude jeho země směřovat. ... To je pro nás zásadní podmínka, ze které nemůžeme ustoupit,“ zdůrazňoval Okamura.

Maláčová znovu udeřila na SPOLU.

„My jsme to tady po vás osm let napravovali, a teď to může být během chvíle zničeno. Lidé z toho mají strach. Já to od nich slyším, protože jsem teď hodně v ulicích,“ dštila Maláčová oheň a síru.

A Pekarová Adamová se neudržela.

„Kde začít. Tady zaznělo tolik lží z úst obou dvou řečníků, že se na to těžko reaguje. Vy vládnete s Babišem už osm let. Zdražuje se za vašich vlád, za vašich osm let, tak si napřed udělejte pořádek u sebe. To, co se povídá v kuloárech, se nedá dokázat. Ono se tam leccos povídá i u vás. My to v programu nemáme. My tam máme, že považujeme za hrozbu vládu ANO, KSČM a SPD. Pro nás tato vláda působí bankrot země, máme tady nejvyšší zdražování, máme tady obrovské strukturální problémy, není tady důchodová reforma. A diváci, prosím, nenechte se tady těma žvanily vůbec ovlivnit,“ nešetřila ostrými slovy Pekarová Adamová.

Okamura se okamžitě ohradil.

„Na to, jak mě tady urazila paní Pekarová Adamová, nebudu vůbec reagovat, protože já mám ženy rád. A tady se ukazuje, že když dochází argumenty, tak přichází urážky, na které já nebudu reagovat,“ odpálkoval Pekarovou Adamovou Okamura.

Pekarová zasadila další úder.

„Kdybychom vystoupili z EU, tak bychom byli na trajektorii takové bídy, že bychom se divili,“ zaznělo od předsedkyně TOP 09 a lídryně kandidátky koalice SPOLU v Praze.

„Ale pan Okamura nic takového nechce, on o tom jenom mluví,“ ozvala se Maláčová.

„Prosím vás, nedělejte nám tady mluvčí, my to nepotřebujeme,“ ohradil se Okamura.

Terezie Tománková poté přehodila debatní výhybku k manželství homosexuálů. Kvůli vyjádření předsedy lidovců Mariana Jurečky, že případná budoucí vláda Pirátů, STAN, ODS, lidovců a TOP 09 nesmí prosazovat manželství pro homosexuály, a to ani jako poslanecký návrh. O pár hodin později své vyjádření mírnil, že nechce stavět překážky vzniku příští vlády.

Okamura toho okamžitě využil. „Já jsem rád, že se lidovci odkopali a že přestali trvat na tom, že manželství je jen svazek muže a ženy. To dokazuje, že SPD je tady jediná opravdu konzervativní euroskeptická strana,“ nešetřil lidovce Okamura.

Pekarová Adamová zdůraznila, že v této věci trvá na volném hlasování poslanců podle jejich vlastního svědomí, a zdůraznila, že toto není hlavní volební téma. Hlavním volebním tématem jsou rychle rostoucí ceny v podstatě všeho v čele s bydlením, a to po osmi letech vlád ANO a ČSSD. O tom je třeba mluvit.

Maláčová si to nenechala líbit a kontrovala, že v čase rychlejšího růstu cen všeho chce ODS ještě zavádět školné a spoluúčast pacientů ve zdravotnictví.

Vypěnila i kvůli platům poslanců, které jim vzrostou o šest tisíc. „Je to vina Andreje Babiše (ANO),“ volala ve studiu Maláčová s tím, že ANO má největší poslanecký klub a mělo sílu to prosadit. „Poslanecký klub ANO udělá to, co řekne Andrej Babiš, ale on to neudělal. Kdyby to nechal na mně, prosadit to jako vládní návrh, já bych to dokázala prosadit, ale pan Babiš řekl, že ne, že to zařídí sám. Ale nezařídil nic,“ ryla do svého premiéra Maláčová.

Pekarová Adamová okamžitě připomněla, že vláda vládne s pomocí většiny, kterou má, pročež si může ve Sněmovně prosadit, co uzná za vhodné.

„My jsme menšinová vláda, paní poslankyně,“ vpadla Pekarové Adamové do řeči Maláčová.

Pekarová Adamová si to nenechala líbit.

„Víte, mě vychovali, že se lidem neskáče do řeči, pokud to ještě ve čtyřiceti nevíte, tak mi, prosím, neskákejte do řeči. I Masaryk říkal, že demokracie je diskuse,“ zaznělo od šéfky TOP 09.

Upozorňovala, že za ministra financí Miroslava Kalouska si politici platy zmrazovali i snižovali, ale tato vláda toho zjevně schopná není, což je problém, protože politici by v šetření měli jít příkladem, aby bylo možné přidat víc peněz učitelům, zdravotníkům a dalším potřebným profesím.

Maláčová znovu vyrazila do útoku.

„Politika ODS je, že si sami přidáte šest tisíc, a důchodcům závidíte tři stovky,“ vypálila.

Zdůrazňovala, že ČSSD chce zvyšovat platy uklízečkám, prodavačům, skladníkům i řidičům. Proto tolik volá po zvýšení minimální mzdy. Lidé si to podle Maláčové zaslouží, a podnikatelé každý rok říkají, že na to nemají peníze. „Naší povinností je bojovat zas slušné lidi, kteří celý život poctivě pracují a dělají všechno správně,“ hřímala ve studiu.

Když dostal slovo Okamura, připomínal, že SPD navrhovala zmražení platů politiků už před třemi lety, ale kromě poslanců SPD to nikdo nepodpořil, takže se nejen ČSSD, ale i všechny ostatní strany chovají pokrytecky.

Pokud jde o zvyšování minimální mzdy, Okamura by byl pro, ale jedním dechem zdůrazňoval, že je třeba snížit odvody zaměstnavatelům.

A přidal další úder.

„Vyvádění peněz nadnárodními korporacemi 300 miliard ročně na dividendách, to se stalo za vlády Vladimíra Špidly a ČSSD. Vy jste poklekli před Evropskou unií,“ zuřil Okamura. „Utíkají nám tady zbytečný miliardy, kterými my bychom mohli sanovat státní rozpočet a podpořit slušný lidi,“ tepal vládu i EU Okamura.

„Tak proč jste nepodpořil náš návrh na zavedení bankovní daně, proč jste nepodpořil náš návrh digitální daně? Podle mě tady jen oblbujete lidi,“ vypěnila Maláčová.

„Ale počkejte, vy vůbec nejste ve Sněmovně, a vy tady šíříte nesmysly, protože v rozpočtovém výboru byl projednán návrh našeho poslance Hrnčíře na digitální daň. To, že vy jste ve vládě tak slabí a nic tam neprosadíte, to je váš problém,“ vrátil Okamura ránu Maláčové.

„My jsme se o reklamní přestávce bavili o tom, že se Okamura slušně chová k ženám jen před kamerami, dokud se nevypnou,“ ohradila se okamžitě Maláčová.

Vmetla Okamurovi, že české firmy platí daň 19 procent, zatímco zahraniční firmy mají mít podle představ SPD daň jen pět procent. „To je politika SPD v praxi,“ zuřila Maláčová.

Když dostala slovo opět Pekarová Adamová, znovu zdůraznila, že je třeba provést strukturální změny v ekonomice, protože právě tyto strukturální změny postaví českou ekonomiku na nohy.

Psali jsme: Okamura před davy v Plzni: Z ČT na nás uslyšíte špínu. Bartošova muslimská Evropa a 100 pohlaví. EU vadí české zbraně. Akci zkusil narušit zfetovaný mladík Zeman je k lizu nepustí. Po volbách úplně jinak. Babiš vyhraje, a ostatním půjde o kůži, soudí Černocký Volný odpálil bombu. Než Lipovskou odstranili, zkusili ji prý umlčet jinak „Doufali jsme ve víc, ale..." Zatímco Fiala s Pekarovou opodál rozdávali noviny, my jsme v Liberci zpovídali kandidáty SPOLU

