Další vzpoura v ODS: „Usnesení. Vyzýváme Petra Fialu...“

Prvním místopředsedou oblastního sdružení ODS Prahy 8 je Ondřej Gros. Jako zastupitel Prahy 8 pod vlajkou ODS vstoupil do politiky už v roce 1998. O dvacet let později, v roce 2018, se stal starostou městské části.

Předsedkyní oblastního sdružení ODS Prahy 8 je pak nově zvolená senátorka za ODS Vladimíra Ludková. Ta do politiky Prahy 8 vstoupila v roce 2006 jako zastupitelka, od roku 2018 je pak po boku Ondřeje Grose místostarostkou městské části. Dalšími členy vedení oblastního sdružení ODS Prahy 8 jsou Jiří Janků, Martin Roubíček a Milan Golas.

Z jejich rukou, jednání i hlasování pak přišla výzva pro celou koalici SPOLU, kterou ve státní svátek vzniku republiky 28. října potvrdil Petr Fiala spolu Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) a Markem Výborným (KDU-ČSL). Kolice SPOLU se podle ODS Prahy 8 musí rozpustit a ODS má jít do voleb jako sebevědomá, pravicová a konzervativní strana sama.

„Oblastní sněm vyjadřuje své přesvědčení, že by ODS měla opustit koalici SPOLU a kandidovat ve volbách do PSP v roce 2025 jako sebevědomá, samostatná, svébytná, pravicová a konzervativní strana,“ stojí v prohlášení ODS Prahy 8.

Ale přišlo i na to, když koalice SPOLU do voleb do Poslanecké sněmovny 2025 přesto půjde. I tady má oblastní sdružení ODS Prahy 8 svůj pohled na věc. ODS by měla být lídrem ve všech krajích a koaliční kandidáty odsunout do pozadí. „Pokud nebude předchozí bod tohoto usnesení naplněn, oblastní sněm vyzývá vedení ODS, aby ODS měla v rámci koalice SPOLU lídry v kandidátních listinách ve všech krajích, především pak v hlavním městě Praze. Zastoupení koaličních stran na kandidátních listinách pak musí odpovídat jejich aktuální politické síle,“ požaduje ODS Prahy 8.

Podle ODS pro Prahu 8 na existenci koalice tratí nejvíc občanští demokraté. „Občanská demokratická strana od voleb v roce 2021 na spojení v rámci koalic SPOLU či SPOLEČNĚ jednoznačně doplácí. Počty mandátů pro kandidáty ODS jsou menší a menší. Platilo to v komunálních volbách 2022, volbách do EP 2024 i krajských volbách 2024,“ vypočítává oblastní sdružení ODS. „ODS Praha 8 je přesvědčena, že tato koalice nepřináší ODS již žádný pozitivní efekt,“ dodalo sdružení.

ODS Prahy 8 se obává, že koalice SPOLU nejenže nezíská 30 % hlasů v nadcházejících volbách, ale že se dočká velké porážky. „Zároveň v členské základně panují oprávněné obavy, že pokračování v nastaveném politickém stylu koalice SPOLU povede k těžké volební porážce a velmi nepříjemným následkům pro naši zemi i ODS,“ varovalo sdružení.

Celorepublikové vedení strany občanských demokratů se dočkalo i apelu na podstatu pravicového konzervatismu, na který by se měla strana zaměřit a přestat politikařit. „Oblastní sněm vyzývá vedení ODS, která je nejsilnější vládní stranou, aby učinilo skutečné kroky k tomu, aby stát nebyl občanům překážkou, k debyrokratizaci státu a k opravdové rozpočtové odpovědnosti. ODS Praha 8 považuje zadlužování státu a byrokratickou zátěž v současné podobě za alarmující,“ zakončilo svou výzvu oblastní sdružení ODS Prahy 8.

Nejedná se o první vzpouru uvnitř ODS. Člen oblastní rady ODS pro Prahu-západ Tomáš Šalamon na síti X 13. listopadu informoval, že s kolegy na radě jednomyslně přijal usnesení, které označuje zvyšování televizních poplatků a jejich rozšíření za daň z internetu a vyzývá představitele ODS, aby její prosazení zabránili.

„Jsme pravice. Věříme, že služby poskytují nejlépe soukromé firmy v tržní soutěži, nikoliv státní monopoly,“ apeloval Tomáš Šalamon v závěru svého komentáře na vedení ODS, aby se vrátila ke svým kořenům.

1/x ??Oblastní rada ODS Praha-západ jednomyslně přijala usnesení, že "nesouhlasí se zvyšováním televizních poplatků a jejich přeměnou na de facto daň z internetu a vyzývá odpovědné představitele @ODScz, aby zabránili snahám o jejich prosazení." pic.twitter.com/tzJtdknvf4 — Tomáš Šalamon (@SalamonTomas) November 13, 2024

