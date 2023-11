Další zbraně z ČR na Ukrajinu. Pekarová a Vystrčil to ohlásili přímo v Kyjevě

reklama

Do Kyjeva zástupci obou komor Parlamentu České republiky přijeli v den, kdy Ukrajina čelila největšímu ruskému náletu dronů od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Spolu s nimi zde byli zástupci parlamentů Belgie, Irska, Polska a Finska. Nějaký čas se ukrývali v krytech, než se přesunuli na plánovaný program, kterým bylo uctění památky obětí hladomoru a vystoupení v ukrajinském parlamentu.

„V důsledku války rozpoutané Vladimírem Putinem jsou denně ničeny nevinné životy a páchány válečné zločiny. Naše podpora Ukrajiny proto nesmí polevit. Když nebudeme mluvit o tom, co se na frontě děje a co by se stalo v případě ruského vítězství, hrozí porážka nejen Ukrajině, ale také nám. Nedokázali bychom totiž pomoci ubránit zemi, která s námi chce sdílet hodnoty svobody a demokracie. Není pochyb o tom, že v takovém případě by Rusko ve své rozpínavosti pokračovalo,“ uvedla Pekarová na síti X.

Ukrajincům slíbila, že vojenské dodávky ze strany České republiky budou pokračovat. „Měli bychom dodat více zbraní a já vám slibuji, že to budeme dále činit," prohlásila v projevu v sídle ukrajinského parlamentu.

„Bylo mi ctí vystoupit v ukrajinském parlamentu. Na místě, kde Ukrajina vyhlásila nezávislost a pevně věřím, že jednou zde bude hlasovat o členství v EU a NATO. Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom vyhráli válku, která je dalším pokusem o zničení ukrajinského národa,“ dodala šéfka Sněmovny na sítí X.

„Jsme s vámi a myslíme na vás. Jste hrdinové, kteří bojují nejen za sebe, ale i za ostatní. Velmi si toho vážíme. Slava Ukraini!“ zopakoval svá slova ukrajinským poslancům pak Miloš Vystrčil i na sociální síti X.

Šéfovi ukrajinského parlamentu Ruslanu Stefančukovi pak symbolicky předal svíčku, které vyrábějí Češi pro Ukrajince, aby jim přinesly světlo či teplo. „Jsou to svíčky, které přinášejí světlo a teplo. A Ukrajina světlo a teplo potřebuje. Z Česka jsem ho sem dnes přivezl symbolicky, ale věřím, že mnohem více je ho v našich srdcích,“ dodal Vystrčil.

Pekarová Adamová i Vystrčil uctili v Kyjevě památku obětí hladomoru z let 1932 až 1933, a uvedli, že se Rusko podobně jako tehdy snaží zlikvidovat Ukrajinu. „Za hladomor mohla politika Sovětského svazu, jejímž cílem bylo zničení ukrajinského národa. Dnešní Rusko má bohužel naprosto stejný záměr,“ zdůraznila předsedkyně Poslanecké sněmovny.

