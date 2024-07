Debatu jste zvládli. Ale co ten zbytek? Šéf ČRo Zavoral měl špatný den. Byl na koberečku

Ze suverénního jedničkáře v žáka se základními neznalostmi se z minuty na minutu proměnil generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Stalo se tak na 6. veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu. Ty se konají 12x do roka vždy koncem měsíce a ani ta červnová nevěstila, že by mělo jít o něco jiného než tradiční idylku, ve kterou se jednání rad veřejnoprávních médií už léta proměňují. Také tentokrát šlo na Vinohradské 12 dlouho vše jako po drátkách. Přítomní radní mimo jiné na základě doporučení své Dozorčí komise jednomyslně schválili Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2023. Pak ale došlo na pátý bod programu schůze nazvaný „Informace generálního ředitele Českého rozhlasu“.

„Bod, který jsem si připravil, je docela zásadní a chci, aby tady na veřejné schůzi zazněl. Je to jakési ohlédnutí se za volbami do Evropského parlamentu. Rád bych řekl, že jsme neobdrželi žádný podnět, který by jakýmkoli způsobem – budu teď mluvit za vedení Českého rozhlasu a za ombudsmana – zpochybnil základní znaky předvolebních pravidel v Českém rozhlase, tedy absolutní objektivitu a vyváženost. Pokud jde o rozsah, připravili jsme vůbec největší vysílání z voleb do Evropského parlamentu v historii Českého rozhlasu,“ chlubil se René Zavoral. Zmínil i super debatu, které se z osmičky nejsilnějších kandidujících subjektů nezúčastnil zástupce Přísahy a Motoristů. „To odpovídalo tomu, co pan Filip Turek prezentoval, tedy že se nezúčastnil žádné z těch finálních debat,“ podotkl šéf rozhlasu. Význam těchto debat tak poněkud devalvuje skutečnost, že je ignorující koalice Přísaha a Motoristé se stala třetím nejsilnějším uskupením ve volbách do EP.

Extrémní zastoupení koalice oproti opozici v ČRo

Nutno podotknout, že Zavoralovo vystoupení svou suverenitou hraničící až s nabubřelostí nápadně připomínalo promluvy Petra Dvořáka před Radou ČT, z nichž jsme se dozvídali, že Česká televize je skvělá, jedinečná a bezchybná. Stejný dojem o Českém rozhlase se jeho šéf pokusil vyvolat. Tento obraz vzal pořádně za své, když hned poté dal předseda Rady ČRo Ondřej Matouš slovo radnímu Tomáši Kňourkovi. „Já bych skutečně chtěl Českému rozhlasu k tomuto pogratulovat, protože i ta závěrečná debata byla korektní především v tom, že na rozdíl od České televize, která předvedla pro mě – s prominutím – prasárnu v tom, že za koalici Spolu tam byli jednotliví lídři těch stran, tady to bylo skutečně korektní,“ připomněl Tomáš Kňourek, jak Česká televize v předvečer evropských voleb bezprecedentně zvýhodnila koalici Spolu.

Ale pak už se zaměřil na subjekt, v jehož kontrolním orgánu jako jeden z mála to poslání kontroly Českého rozhlasu skutečně naplňuje. „Mám jen takový drobný povzdech, ačkoli to úplně nesouvisí s tímto předvolebním vysíláním, i když lehce ano. Rada už několik let dostává přehled zastoupení jednotlivých politiků ve vybraných publicistických pořadech. A tak jsem se jenom podíval na předvolební květen, jak tento měsíc dopadl v těch pěti hlavních publicistických pořadech a zástupci jakých politických stran do nich byli pozváni. A jestli dlouhodobě Český rozhlas skutečně naddimenzuje – velmi naddimenzuje – zástupce koalice oproti opozici, tak v měsíci před volbami do Evropského parlamentu to bylo extrémní,“ upozornil radní a panující idylka mezi přítomnými byla ta tam.

ANO mělo stejné zastoupení jako samotný Petříček

Zkoumanými pořady, které Český rozhlas každý měsíc členům Rady ČRo předkládá, jsou: Dvacet minut Radiožurnálu, Interview Plus, Pro a proti, Hlavní zprávy – rozhovory a komentáře, Speciály. „Já vám jenom přečtu čísla. Za květen se v těchto pořadech objevili zástupci ANO 4x, KDU-ČSL 8x, ODS 4x, Piráti 6x, Sociální demokracie 5x, což je pro mě úplně neuvěřitelné číslo, 4x z toho byl pan Petříček. Čtyřikrát za měsíc byl pan Petříček! SPD jednou, STAN 8x, TOP 09 čtyřikrát. V souhrnu byla koalice 30x, opozice 5x. Tohle považuji skutečně za nestandardní, když budu decentní, a chci se zeptat, zda-li Český rozhlas s tímto nějak pracuje, nebo ne. Protože tato čísla – a to ještě v předvolebním měsíci – jsou pro mě skutečně nepěkná,“ konstatoval Tomáš Kňourek.

Zdroj: Český rozhlas

Předsedající schůze se obrátil na generálního ředitele Českého rozhlasu s žádostí o vysvětlení a všichni přítomní byli v tu chvíli zvědaví, jak si René Zavoral po dvou minutách, co uplynuly od chvalozpěvu na jím řízené médium, poradí s touto kritickou připomínkou a jakými argumenty se pokusí toto selhání veřejnoprávního média v měsíci před volbami do Evropského parlamentu obhájit. Po předchozím suverénovi však už nebylo ani stopy. „Pracuje a tyto věci vyhodnocuje aktuálně s vedením zpravodajství a samozřejmě ty důvody, které jsou za tou účastí, mohu sdělit na příštím zasedání Rady Českého rozhlasu. Děkuji,“ bylo to jediné, co v tu chvíli byl René Zavoral schopen ze sebe vysoukat.

Vyváženost ve vysílání Zavoral nesleduje nebo ho nezajímá

Určitě nikdo neočekává, že první muž Českého rozhlasu bude vždy schopen adekvátně a hned zareagovat na všechno, co na jednání Rady ČRo zazní. Je však udivující, že ačkoli se holedbá absolutní objektivitou a vyvážeností v pořadech speciálně zaměřených na volby do Evropského parlamentu, nechává ho v naprostém klidu neobjektivita a nevyváženost ostatního vysílání. Vždyť přehled zastoupení jednotlivých politiků ve vybraných publicistických pořadech dostávají nejen radní, ale i generální ředitel. Na naddimenzovanost zástupců koalice oproti opozici ve vysílání Českého rozhlasu už měl tedy reagovat dávno a k takové brutální nevyváženosti v předvolebním čase, na níž upozornil radní Kňourek, vůbec nemohlo dojít. Buď tedy René Zavoral informace o vyváženosti nesleduje, nebo mu je jedno, že veřejnoprávní rozhlas tuto základní povinnost neplní. Jak to vysvětlí, se dozvíme na veřejném zasedání Rady ČRo ve středu 24. července.