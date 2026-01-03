Děje se přesně to, co jsem napsal. Stanislav Křeček k operaci Venezuela

04.01.2026 7:48 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Aniž by tušil, že 47. prezident USA Donald Trump na počátku roku 2026 nařídí spustit vojenskou operaci proti Venezuele, při níž bude zajat tamní autoritářský prezident Nicolas Maduro, sepsal český ombudsman Stanislav Křeček na silvestra hrozivé varování. A těsně po tom, co se ukázalo, že Američané spustili operaci Maduro, Křeček přidal pár slov. „Děje se přesně to, co jsem nedávno napsal,“ konstatoval.

Děje se přesně to, co jsem napsal. Stanislav Křeček k operaci Venezuela
Foto: Repro ČT
Popisek: Ombudsman Stanislav Křeček

Stanislav Křeček v komentáři uveřejněném na serveru Neviditelný pes připomínal, že už po první světové válce došlo v Evropě k pokusu uzavřít takové dohody, aby se již nikdy neopakovaly podobné hrůzy, jaké vojáci zažili ve francouzských zákopech i na jiných místech světa, kde se střetávaly bojující strany v první světové válce.

V roce 1925 byly podepsány Locarnské dohody a Francie a Velká Británie měly dohlédnout na jejich dodržování. Pak přišla druhá světová válka a to, co bylo dohodnuto v Locarnu, se sesypalo jako domeček z karet.

Po druhé světové válce si dvě nejsilnější mocnosti rozdělily sféry vlivu a v tomto rozdělení nehrála Evropa nijak významnou roli. Křeček v této souvislosti připomíná, že i dnes členské státy EU otevřeně přiznávají, že bez vlivu USA se nepodaří dospět v otázce ruské agrese na Ukrajině k míru.

„A opět žijeme v očekávání nových smluv o vzájemné bezpečnosti, právních zárukách a uznaných hranicích. Ale ať se někteří evropští politikové (a u nás třeba europoslanec Farský nebo bývalý ministr Dvořák) jakkoliv hystericky rozčilují, svět není takový, jaký bychom si přáli. Rusko se nevrátí ke svým ‚uznaným‘ hranicím, pokud nebude samo chtít, a není v současnosti nic, co by jej k tomu mohlo donutit. S válečnými reparacemi, které by bezpochyby mělo Ukrajině zaplatit, to bude asi stejné,“ napsal Křeček.

A hned pokračoval.

„Připomínám si bonmot Václava Havla o tom, že Rusko neví, kde má své hranice. Dnes ovšem slyším, že Trump jmenoval zvláštního vyslance pro Grónsko, které ovšem patří Dánsku. Je to asi tak jako kdyby Německo jmenovalo vyslance pro Karlovarský kraj. Co s tím naděláme? Kdyby armáda USA zítra obsadila Grónsko, stane se co? Několikrát se sejde koalice ochotných, a to bude asi vše,“ varoval ombudsman v závěru svého textu.

Těsně po tom, co vyšlo najevo, že Trump nařídil provést útok na Caracas, Křeček na sociální síti X doplnil, že se vlastně děje to, před čím jen pár dní zpátky varoval.

„Venezuela: děje se přesně to, co jsem nedávno napsal ve svém článku na Neviditelném psu: mezinárodní právo ve stávající podobě přestává platit. Kroky velmocí, natož jaderných, nejsou ničím omezeny a máme zde nový řád světa. Evropa se svými progresivistickými nápady nemá žádný vliv na toto nové uspořádání,“ napsal ombudsman.

