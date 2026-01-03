Děje se přesně to, co jsem napsal. Stanislav Křeček k operaci Venezuela

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
V roce 1925 byly podepsány Locarnské dohody a Francie a Velká Británie měly dohlédnout na jejich dodržování. Pak přišla druhá světová válka a to, co bylo dohodnuto v Locarnu, se sesypalo jako domeček z karet.
Po druhé světové válce si dvě nejsilnější mocnosti rozdělily sféry vlivu a v tomto rozdělení nehrála Evropa nijak významnou roli. Křeček v této souvislosti připomíná, že i dnes členské státy EU otevřeně přiznávají, že bez vlivu USA se nepodaří dospět v otázce ruské agrese na Ukrajině k míru.
„A opět žijeme v očekávání nových smluv o vzájemné bezpečnosti, právních zárukách a uznaných hranicích. Ale ať se někteří evropští politikové (a u nás třeba europoslanec Farský nebo bývalý ministr Dvořák) jakkoliv hystericky rozčilují, svět není takový, jaký bychom si přáli. Rusko se nevrátí ke svým ‚uznaným‘ hranicím, pokud nebude samo chtít, a není v současnosti nic, co by jej k tomu mohlo donutit. S válečnými reparacemi, které by bezpochyby mělo Ukrajině zaplatit, to bude asi stejné,“ napsal Křeček.
A hned pokračoval.
Těsně po tom, co vyšlo najevo, že Trump nařídil provést útok na Caracas, Křeček na sociální síti X doplnil, že se vlastně děje to, před čím jen pár dní zpátky varoval.
„Venezuela: děje se přesně to, co jsem nedávno napsal ve svém článku na Neviditelném psu: mezinárodní právo ve stávající podobě přestává platit. Kroky velmocí, natož jaderných, nejsou ničím omezeny a máme zde nový řád světa. Evropa se svými progresivistickými nápady nemá žádný vliv na toto nové uspořádání,“ napsal ombudsman.
