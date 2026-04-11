Den do voleb. Babiš se zastal Orbána. A oheň je na střeše

Podporu maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi v nadcházejících nedělních volbách vyjádřil jeho český protějšek Andrej Babiš (ANO). „Vždy bojoval za silnější Evropu, postavenou na míru, suverénních národech, suverénních členských státech, konkurenceschopnosti. Vždy chránil maďarské občany a maďarské národní zájmy. V bouřlivých časech je volba stability a osvědčeného vedení důležitější než kdy dřív,“ napsal na síti X. „Děkuji, premiére. V těžkých časech se silné národy a silní vůdci musí postavit bok po boku. Jako patrioti zůstáváme odhodláni k Evropě suverénních národů, postavené na míru a vedené zdravým rozumem,“ odpověděl mu předseda maďarské vlády.
Supporting @PM_ViktorOrban this Sunday— Andrej Babiš (@AndrejBabis) April 11, 2026
He has always fought for a stronger Europe, one built on peace, sovereign nations, sovereign member states, competitiveness. He always protected Hungarian citizens and Hungarian national interests. In turbulent times, choosing stability…
Thank you, Prime Minister. In challenging times, strong nations and strong leaders must stand together. As patriots, we remain committed to a Europe of sovereign nations, built on peace and guided by common sense.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 11, 2026
Opozice hned přišla s Putinem
Nad touto slovní výměnou se pozastavila senátorka Miroslava Němcová. „Babiš píše Orbánovi. Přeje mu, aby v bouřlivých časech vyhrál. Jinak řečeno: Babiš chce, aby proputinovský a antievropský svět posílil a záměrně do této katastrofy vtahuje Českou republiku,“ vyjádřila se na síti X.
Předseda STAN Vít Rakušan přidal vlastní názor. „Viktor Orbán chtěl být myškou, která otevře klec lvovi, rozuměj Putinovi, abych citoval z jeho nedávno odhalené patolízalské konverzace s ruským prezidentem. To je potřeba mít na paměti, když se teď premiér Andrej Babiš k Orbánovi otevřeně hlásí. Podporuje tak rozklad Evropy v zájmu Putina, kolaborantsky protiukrajinské postoje, potírání občanské společnosti a svobody médií. A ukazuje, kam chce vést Česko. Tomu říkám jasné ne a budeme tomu se Starosty všemi způsoby bránit,“ ujistil poslanec.
Poslanec a exministr Jan Lipavský situaci okomentoval: „Obdivuji vytrvalost Andreje Babiše, který otevřeně podpořil Viktora Orbána i poté, co na povrch vypluly opravdu nevábné informace o tom, jak Maďarsko systematicky hájí ruské zájmy v EU. Andrej Babiš má opravdu hodně silný žaludek, ale ještě slabší geopolitický úsudek. Takové kámoše Česko nepotřebuje.“
Někteří si vzpomněl i na Trumpa
Předseda KDU-ČSL a poslanec Marek Výborný se rozepsal: „Andrej Babiš podpořil Orbána. Překvapení? Žádné, nikdo nejspíš nečekal nic jiného. Fico. Trump. Orbán. Seznam těch, které Babiš veřejně podporoval. A co tito lidé skutečně přinesli svým zemím? Fico vrátil Slovensko do ruské sféry vlivu. Osobně jezdí do Moskvy, rozkládá justici a média a slovenská zahraniční politika je dnes k nepoznání. Je soustředěná mimo EU, pouze na Maďarsko, Rusko a teď za vlády Babiše už i na Českou republiku.“
Prostor ve svých úvahách věnoval také americkému prezidentovi. „Trump za jediný rok u moci rozvrací vztahy, které budovaly generace před ním. Chaos v obchodní politice, nejistota mezi spojenci, oslabení Ukrajiny. Amerika jeho střihu prostě táhne každý jiným směrem a nikdo neví, co přijde zítra.“
Potom se vrátil zpět k Maďarsku. „A Orbán? Šestnáct let u moci a Maďarsko je na chvostu EU. Ekonomicky i demokraticky. Evropské peníze mizí jeho přátelům a nezávislá média prakticky neexistují. Tohle jsou Babišovi přátelé a vzory. Když říká, že tady bude líp, já se ptám: líp pro koho? Pro občany? Nebo pro oligarchy okolo něj? My v KDU-ČSL chceme Česko pevně v Evropě, po boku demokratických spojenců a daleko od tohoto Babišova vzorce. A budeme pro to dělat maximum!“ ujistil šéf lidovců.
Vyjádřil se také ředitel vydavatelství Deníku N Ján Simkanič. „Po plné podpoře Donalda Trumpa a Roberta Fica si Andrej Babiš znovu vybral špatnou stranu historie. Navíc nově potvrzenou jako kolaborující s Ruskem, jehož i ANO označuje za agresora. Je to špatně. Ale aspoň jasné a nezpochybnitelné,“ uvedl na síti X.
Ironicky situaci okomentoval komentátor HN Petr Honzejk. „Internacionála nacionalistů se zformovala. Nic než národ, maďarská klobása a kostelecké párky. Zbytek přiteče ropovodem Družba,“ publikoval Honzejk.
„Orbánův režim stojí na masivní, státem řízené korupci, individuálním obohacování se, vynášení Rusku, podkopávání jednoty spojenců, likvidování nezávislých médií, univerzit a občanské společnosti. K téhle politice se teď Andrej Babiš naplno přihlásil a řekl, že mu je blízká,“ napsal žurnalista Ondřej Kundra z Respektu.
