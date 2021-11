Deprese, psychické nemoci. Kritická situace. Ředitelka gymnázia popsala, co páchá covid ve školách

Školy mají učit, ne dělat práci hygieniků. Taková slova zaznívají od Ministerstva školství směrem k Ministerstvu zdravotnictví. To od příštího týdne nechce pokračovat v plošném testování žáků, protože podle hlavní hygieničky nevede ke zpomalení epidemie. Co tedy zpomalí epidemii mezi žáky a učiteli? Na to resort zatím neodpověděl. Představuje si větší zapojení samotných škol. Mají na to ještě sílu? Je testování a trasování chaos? A hrozí školám lockdown? Na tyto otázky odpovídala předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií a ředitelka pražského gymnázia Nad Štolou Renata Schejbalová moderátorce Daniele Drtinové na DVTV.cz.

Schejbalová uvedla, že doufá, že konec plošného testování nepovede ke konci prezenční výuky. „My opravdu si nechceme zopakovat to, co jsme zažili loňský rok a ten předcházející rok. Já naprosto souhlasím s Ministerstvem školství a s panem ministrem. Hovořilo se o tom, že testovat budeme po prvním listopadu. Čekali jsme, že se testovat bude, nadšení z toho pochopitelně nejsme, protože ta organizace je složitá, ale já si myslím, že to testování je jediná cesta k tomu, jak ty školy udržet v chodu a dál pokračovat v učení,“ sdělila. Anketa Zvládne Fialova vláda covid lépe než Babišova? Ano 1% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 5193 lidí

Zda se vymkne šíření nákazy ve školách kontrole, přestane-li se testovat, viděla Schejbalová takto. „Přece jen testy zachytí ve škole určité procento, byť malé, ale určité procento nakažených a oddělí od těch žáků v tom kolektivu. Takže si myslím, že zpomalí minimálně to šíření a že by bylo nutné dál v tom pokračovat. Ale je tam jedno ale. Nedomnívám se, že úplně přesné jsou ty antigenní testy. Že bychom potřebovali, abychom testovali PCR testy, i když tam je zase to nebezpečí, že ten výsledek je až druhý den a vlastně ti žáci jsou ten jeden den, kdy čekají na ten výsledek, spolu, zatímco při tom antigenním testu se odhalí ten pozitivní hned ráno a odcházejí domů,“ řekla Schejbalová.

„Na některých školách už začíná být situace kritická. Naprosto souhlasím s tím, že školy dělají práci za tu hygienu, my opravdu půlku pracovní doby trasujeme, vyplňujeme tabulky a posíláme kontakty hygieně a ta hygiena se mnohdy rodičům ozve až za tři čtyři dny,“ míní Schejbalová, že hygieny to podle jejích slov nestíhají. „Ty ženy, které nám volají, už vypadají dost zoufale, a podle mě hygieny nestíhají,“ dodal.

Schejbalová se následně vyjádřila i k danému systému, kdy do karantény odcházejí jen neočkovaní. „Zhoršuje hlavně tu situaci na školách a tu organizaci na školách, protože my nejsme povinni té části, která zůstává doma, poskytovat tu distanční výuku. A to se pochopitelně nelíbí rodičům. Protože jestliže v našem případě my máme jednu třídu, která je od září již potřetí v karanténě, dvakrát byla celá třída, takže probíhala distanční výuka. V současné době právě probíhá částečně prezenční a domluvili jsme se, že bude tedy částečně probíhat i ta distanční, ale to je zase strašně náročné pro organizaci vlastně na té škole. Ono je vlastně i náročné, pokud ta třída v té karanténě je a ti učitelé musejí přecházet z té prezenční výuky ve třídě k počítači do kabinetu, tam vlastně zapojit všechny ty věci, které si připravili, a zase vyučovat on-line, a potom se zase vracet do třídy,“ míní Schejbalová, že jde o strašně složitou situaci. Následně přitakala, že vlastně probíhá diskriminace neočkovaných ve velkém.

„Já to tak ale nevnímám, je to každého svobodná vůle, jestli nechá očkovat své dítě, nebo ne. Faktem je, že žáci, kteří jsou u nás v primě, tak těm ještě dvanáct nebylo, a ti se ještě očkovat nemůžou, ale ti žáci, kterým je dvanáct a víc, tak už se očkovat mohli. Nechci tady dělat nějakou propagaci nebo na někoho tlačit, ale myslím si, že je to věc, která částečně pomáhá tomu, aby se ta nákaza nešířila,“ domnívá se Schejbalová.

Závěrem se pak Schejbalová vyjádřila k tomu, jaké následky covidová doba zanechala na studentech. „Zvýšil se počet takových těch psychických onemocnění, psychických depresí a máme mnohem víc žádostí o individuální vzdělávací plán,“ zakončila Schejbalová.

