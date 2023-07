Desítky závislých dětí... Šlachta zděšen rozhodnutím. Vytáhl svou zkušenost

reklama

Piráti jsou spokojení a nadšeně hlásají do světa, že kratom či kanabinol HHC nebudou na seznamu zakázaných látek, což požadoval ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

„Již dávno se ukázalo, že tupá prohibice není řešením. O tom se nám podařilo přesvědčit i naše koaliční partnery na dnešním jednání vlády. Kratom ani HHC tak nebudou zařazeny mezi zakázané látky. Místo toho bude kladen důraz na větší ochranu dětí i dospělých uživatelů,“ napsali Piráti na Twitteru.

Předseda Přísahy Robert Šlachta se kvůli tomu pořádně rozzlobil.

„Třináct let jsem pracoval na protidrogovém, takže přesně vím, co drogy s lidmi dělají a hlavně jak jsou nebezpečné u dětí. Absolutně proto nedokážu pochopit, že vláda dneska NEzařadila kratom ani kanabinol HHC mezi zakázané látky. Pokud nevíte, co kratom je, zeptejte se svých dětí. Ty to jistě budou znát. Jde o zelený prášek, který má povzbuzující účinky, zmenšuje bolest a taky utlumuje. Kvůli díře v zákoně, se momentálně prodává jako ,sběratelský předmět' dětem a mladistvým. Bez jakékoliv kontroly, bez jakéhokoliv dohledu. Výsledkem jsou už desítky dětí, které jsou na kratomu závislé a kterým trvá někdy i měsíce, než se z toho dostanou. Samozřejmé za předpokladu, že se z toho vůbec dostanou a nepřejdou rovnou k něčemu silnějšímu. Za Přísahu jasně říkám, že jsme proti dnešnímu rozhodnutí vlády. Kratom a taky kanabinol HHC mají jednoznačně být na seznamu zakázaných látek,“ rozepsal se Šlachta.

Skutečností však je, že o některých pozitivních účincích kratomu informovala i Světová zdravotnická organizace a své zastánce má tato látka i v Česku.

„Osobně ho využívám při náročné mentální práci nebo namísto léků proti bolesti. S tím se i liší dávkování. Pro stimulaci jeden až dva gramy. Při bolestech zhruba tři až čtyři gramy. Nicméně, když se primárně zdržuji na Slovensku, tak ho neužívám a nechávám si všechno v bytě v Brně. Vůbec mi to ale nechybí. Jen mě mrzí, že si nemohu dopřát tuhle alternativu volně dostupné látky, když jsem doma na Slovensku,“ řekl Slavomír Zich, zmocněnec pro Etický kodex Česko-slovenské asociace pro kratom (ČSAK).

