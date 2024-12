Dětem cpou do hlav gendery, je to tady. Záměrný útok na psychiku, obává se otec i lékařka

Jarmila Klímová se úvodem snažila přiblížit genderovou teorii. „Většinová společnost si pojem genderová politika plete a přesně neví, co to obnáší. „Bohužel, většinová společnost si plete pojmy s dojmy a pojem chápe jako zrovnoprávnění mužů a žen ve společnosti, to s tím ale vůbec nesouvisí. Někdo to vnímá jako toleranci homosexuality a lesbické orientace, to s tím samozřejmě také vůbec nesouvisí. Někdo to chápe tak, že je správné, aby se ve školách učilo liberální nastavení vůči různým sexuálním orientacím, a to s tím samozřejmě také nesouvisí,“ upozornila.

Jestliže se tyto bludné intepretace začnou šířit společností, hrozí, že společnost začne být slepě tolerantní k něčemu tak jedovatému, k jádru genderové teorie. „Vnímáme to jako velké nebezpečí. Lidé se pak nezajímají o to, jak je to dětem ve škole vysvětlované. Přirovnávám to k roku 1939, ať se lidé podívají, co vše bylo protlačeno pod rouškou ideologie, která se tvářila jako humánní, svobodomyslná, kdy většina židovské populace také nevěřila, co je možné, a ti, co nevěřili nejvíce, pak vyletěli komínem. Dějiny se opakují, je to pro společnost smrtelně nebezpečné,“ zmínila Klímová koncentrační tábory.

Podle Kytky a Klímové genderová výchova na školách ovlivňuje psychiku dětí a může významně formovat jejich vývoj a identitu. Děti se pak dostávají do situací, které pro nedostatečné znalosti a zkušenosti nemusejí umět adekvátně vnitřně zpracovat.

Kytka především zdůraznil, že indoktrinací genderové ideologie do škol je narušován princip muže a ženy v přírodním slova smyslu. „Teď nám bylo řečeno, že existuje tolik genderů, kolik je lidí na planetě Zemi. Někdo si někde usmyslel, že může být třeba letadlo. Pokud tohle cpeme do hlaviček dětí, vidím tam tu velikou škodlivost. Jak se něco takového může pod tlakem cpát do škol bez následků?“ pozastavoval se.

Společně s Klímovou se shodli, že jde o cílenou „destabilizaci křehké vyvíjející se dětské psychiky“. „Z vývojové psychologie známe několik etap vývoje, psychosexuálního vývoje, od narození do dospělosti kolem dvaceti let. Vidíme, že děti mívají období stabilnější a pak přijde i vývojová krize, rodina musí v tomto období tvořit stabilizační kotvy. I škola by měla být hodnotově homogenní a nevpouštět si do svých osnov ideologické nájezdy placených hord, které nemají v homogenním vzdělávacím systému co dělat. Není totiž těžké se do krizového období dítěte trefit, hledají sami sebe v sociální bublině, a když do toho přijde taková ideologická vlna z vnějšku, tak se toho dítě strašně rádo chytí. Není pak problém dítě zblbnout na první dobrou,“ upozorňuje specialistka na psychosomatiku, že genderová ideologie může například u dětí vyvolat snadno pochybnosti o jejich vlastní tělesné identitě.

Specialista na genderovou politiku ve školách Ladislav Kytka nabádá rodiče, aby se skutečně zajímali o obsah, který je dětem ve školních lavicích vštěpován. „Měli bychom chránit naše děti a zajistit, aby měly právo na zdravý a vyvážený vývoj,“ apeluje Kytka.

„Rodiče si kolikrát myslí, že se jich to netýká, že to v českém školství ještě není. Je to tady! Zmíním případ, kdy maminka policistka, která jede v trendu těch genderů, své holčičce vysvětlovala od malička, že může být někdo jiný, že může být chlapeček, když bude chtít. Ta holčička se toho ujmula v pubertě, dnes díky svolení maminky bere blokátory puberty, což je chemická látka, která vás může chemicky kastrovat na základě hormonální léčby. Už má také uříznuta obě ňadra. Stalo se ale to, že pak upadla do takových psychických stavů, že její stav musejí řešit na psychiatrii. Maminka stále trvá na tom, že takto je to naprosto správně. Už tady vidíme, že se nám ruší jedna generace,“ uvedl Kytka, zakladatel spolku Budoucnost pro děti. „Co se dětem opakuje, k tomu pak inklinují,“ upozornil.

Za klíčové pro psychické zdraví dětí Klímová považuje udržovat je v duševní a tělesné pohodě. Důležitá je pro ně stabilita, bezpečné prostředí, proto jakýkoli zásah, který způsobuje zmatek v jejich identitě, může mít dalekosáhlé důsledky,“ vysvětluje Klímová, že psychické stresory a vnější tlak mohou poškodit zdraví dětí.

S příchodem genderové výchovy do škol je podle Kytky a Klímové nezbytné klást důraz na ochranu dětí a jejich práv v procesu vzdělávání. V podcastu se také podělili o cenné informace pro rodiče, pedagogy a všechny, kteří se zajímají o budoucnost našich dětí.

