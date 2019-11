Dezinformace, fake news, konspirace. Šlerka mluvil s Takáčem

Úvodem se hovořilo o falešných zprávách. Je víc zpráv, nebo falešných zpráv? „Je otázkou, zda falešné zprávy chceme chápat jako zprávy. V internetovém světě se denně objevuje více než 2000 zpráv. To, co nazýváme jako fake news, může být vymyšlená kachna, špatná práce novinářů. A to vše strkáme do kategorie fake news,“ sdělil Šlerka. Podle jeho slov není jednotný mediální trh. Úmyslně vymyšlených zpráv je podle Šlerky minimum, ale jsou koncentrovány na jednom místě, na alternativních serverech, které konzumuje zhruba 12 procent uživatelů.

„Fake news, které jsou udělány pro byznys, jsou často kompletně vymyšlené zprávy. A slouží k tomu, aby si člověk krátil dlouhou chvíli v práci,“ míní Šlerka. „Ale pak jsou tady i konspirační zprávy,“ dodal. A je nějaká cesta, jak člověka naučit, že zpráva není pravdivá, když se mu zpráva líbí? „Jsme soustředění na jednotlivé zprávy. Ve skutečnosti máme ale obraz světa, který sestává z mnoha zpráv. Změna pohledu na svět, změna toho, jak vnímáme sebe v tom světě, je mnohem složitější,“ hovořil.

Řízené dezinformace pak podle něj přicházejí do veřejného prostoru zdroji, kterým věříme. „Když je dobře udělaná dezinformace, tak tomu důvěryhodný zdroj naletí. Když je to mistrovsky udělané...“ poznamenal.

Podle jeho slov člověk také hledá matematickou rovnováhu, kdy ke každému příkladu hledáme protipříklad. „Internet, který funguje jako jeden obrovský archiv, nám to zjednodušuje,“ dodal, že se tak lehce dají najít chyby. Je ale otázkou, zda ty chyby jsou dominantní.

Následně Šlerka hovořil o „Atlasu konspirací“, který vytvořili. „Naším úkolem není konspirace vyvracet, ale spíš ukazovat jejich pestrost,“ hovořil dále Šlerka. Dalším tématem pak byla nenávist na internetu. „Sociální sítě se nás snaží obklopit v prostředí, kde se budeme cítit dobře. Posilují tu vrtuli nenávistnosti, posilují tu vrtuli skupinového instinktu. A to vede k tomu, že ti lidé, kteří toho mají plné zuby, to pak raději vypínají,“ sdělil Šlerka. Podle jeho slov se nyní stabilizují hranice toho, co sneseme. „A v jednu chvíli se stabilizují,“ dodal.

Psali jsme: Karel Januška: Spravedlnost nade vše Ministryně Dostálová: Pozměňovací návrh na úplný zákaz úschov. Odmítám Nacher (ANO): Stačí tři roky praxe, nemusí mít titul Brabec: Česko pošle nesouhlasné stanovisko k rozšíření dolu Turów

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.