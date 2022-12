Dezinformační ageismus

reklama

Nejprve paní, která působila 42 let jako učitelka češtiny, a nyní, považte, jezdí na demonstrace, kterých bylo jen na podzim v Praze a dalších městech několik a scházely se na nich desetitisíce, možná statisíce (nikdo to nepočítal, jde o odhady z jedné či druhé strany barikády) lidí nespokojených s vládnutím v naší zemi, které přináší pro občany chudobu, drahotu, nejistotu a zmar. To však je objektivní skutečnost. Například už před bezmála dvěma lety v DVTV jsme slyšeli tato slova: „Rozpočet je z říše pekel, vláda přidává nejistotu, daně stejně porostou,“ jež vyslovila ekonomka Horská. Tehdy se to vztahovalo k vládě Babišově. O dva roky později, tedy cca před měsícem, ale napsala Markéta Malá na Echo24 komentář s názvem „Otevírá se cesta k vyššímu zdanění příjmů. Vláda vnáší do ekonomiky další nejistotu“. To už jde o vládu Fialovu. Tak najděte pět rozdílů, jak se říká…

Žonglování s výší daní je obvyklým projevem neschopnosti dobové vrchnosti řešit nejzásadnější ekonomické a sociální problémy obyvatel. Vzpomeňme, jak deklarativní pravičák Kalousek zvyšoval daně, jen se mu od pera prášilo. To byla vláda Nečasova, konkrétně rok 2012. Takže kde je ta dezinformace, kvůli níž iDnes vláčí slušné lidi, zde učitelku češtiny, mediálním bahnem?

Táž paní učitelka ještě zkonstatovala: „Šílená (ministryně obrany, pozn. red.) Černochová mluví o mobilizaci, jakoby neznala význam toho slova. Demonstruji, aby mé děti nemusely do války!“ zdůvodnila své postoje pro iDNES.cz Dubová. Jenomže jak je to doopravdy? Jana Černochová na konferenci o české vojenské politice v listopadu prohlásila: „Válka na Ukrajině je pro nás obrovská lekce a je to příležitost, aby se český obranný průmysl vrátil na výsluní.“ Jinými slovy vyjádřila to, čeho se obává ona paní učitelka. Takže znovu: kde je tu nějaká dezinformace?

Mimochodem Černochová klesla na úroveň politického bulváru typu Forum24 a otevřeně nazývá účastníky protivládních demonstrací „Putinovými dezoláty“. To myslím dostatečně ilustruje tuto odbornici s tankem v kabelce.

Článek v iDnes se opírá o teze pochybných „autorit“, jako je Bob Kartous nebo Roman Máca. Toho zde citují: „Jedním z důvodů propadnutí dezinformacím je rozpad vztahů, osamělost nebo socioekonomické krachy. Člověk si vytvoří závislost tak, že utíká z reality k internetu a tam zjistí, že všichni proti němu vedou spiknutí. Dalším případem je stárnutí, kdy lidem odchází kromě fyzického zdraví i to duševní…Třeba důchodkyně se posadí k internetu, pozná Facebook a najednou zjistí, že je vše jinak. Valí se sem miliony migrantů, všichni ji chtějí zabít a Bill Gates ji chce očipovat... Nebo že vedle ní staví 5G vysílač, který ji má taky zabít, ale média jí to tají, tak z toho lidé zblbnou.“

A tu to máme. Takže původcem všeho dezinformačního zla jsou přestárlí frustráti s malou penzí. To je ale ryzí příklad jevu řečeného ageismus. „Ageismus – neboli věková diskriminace je ideologie založená na sdíleném přesvědčení o kvalitativní nerovnosti jednotlivých fází lidského životního cyklu. Projevuje se skrze proces systematické, symbolické i reálné stereotypizace a diskriminace osob a skupin na základě jejich chronologického věku a/nebo na jejich příslušnosti k určité generaci.“ Tak zní první česká sociologická definice, s níž přišla socioložka z Masarykovy univerzity Lucie Vidovićová už v roce 2005. Ageismus jako diskriminace z důvodu věku stojí mimo zákon. Česká i evropská antidiskriminační legislativa jej absolutně vylučuje, podobně jako třeba zákoník práce ve vztahu k zaměstnávání seniorů. Je tedy zjevné, že lidé jako Máca a média jako iDnes šíří zcela nepokrytě ideologii ageismu a jako takoví (taková) by měli (měla) být posuzováni (posuzována) podle zákona. Jinak dopadneme jako v oné strašlivé scéně z Vianova románu Srdcerváč, kdy se se seniory zachází jako s otroky a dokonce je pořádána jakási burza „dědků“. To ovšem byla literární fikce. To, co se děje kolem nás, je žel realita.

Psali jsme: Právo na korigované informace? Fiala dopálil spisovatele. Je zde zásadní výzva pro „80procentní mlčící většinu“ Mráz přichází z Tržiště Kdo řekl Fialovi, že na to má právo? Nebo Rakušan... Dan Vávra ve Sněmovně nikoho nešetřil ČT u soudu s „dezinformátory“. Bývalý šéf veřejnoprávní televize nekompromisně: Redaktory odvolat!

