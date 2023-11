Dnes přijede Fico a „Evropani“ na něj budou řvát. Prý to jinak nejde

Slovenského premiéra čeká pravděpodobně před jednáním s jeho českým protějškem demonstrace jeho českých odpůrců. Podle nich se chová jako „hovado“ a je třeba mu to dát najevo. Zatím je k protestu, za kterým stojí euroaktivista Tomáš Peszynski a skupina Pulse of Europe, která třeba požaduje společnou euroarmádu – „Abychom se mohli bránit, než dorazí Američané“. Zatím je ale nahlášeno jen 13 účastníků demonstrace. Mají ale přijít i Ficovi čeští příznivci, které pořadatel protestu nazývá dezoláty.

Událost pořádá skupina Pulse of Europe, resp. její česká odnož.

V pozvánce na demonstraci se píše, že se účastníci sejdou 24. 11. 2023 na Kosárkově nábřeží u vchodu do zahrady Strakovy akademie, aby vyjádřili nesouhlas s politikou a postoji Roberta Fica, a to přímo jemu do očí, protože ten den přijede na oficiální návštěvu ČR a setká se zde s českým premiérem.

„Je naší povinností jako Evropanů mu vyjádřit naší nelibost s jeho proruskými a protiukrajinskými postoji, s jeho nenávistnou rétorikou a postojem k médiím a menšinám, které se neslučují s evropskými hodnotami, které by měl premiér členské země EU ctít,“ píší aktivisté dále na pozvánce a pokračují s tím, že je současně jejich povinností jako přátel Slovenska vyjádřit podporu té části slovenské veřejnosti, která Fica nevolila a právem se bojí o osud liberální demokracie na Slovensku a má důvodné pochybnosti o poctivosti a slušnosti tohoto člověka.

Pojďme se podívat, co je vlastně Pulse of Europe za hnutí. Sami sebe charakterizují jako nezávislé celoevropské občanské hnutí, které vzniklo v reakci na vzestup nacionalismu a populismu v Evropě. Jeho prvotním cílem bylo podpořit občany Evropské unie, aby se aktivně a otevřeně přihlásili ke své společné evropské identitě. Jeho členové podporují myšlenky evropské integrace a Evropské unie.

České Pulse of Europe za své cíle označuje mimo jiné obhajobu členství Česka v Evropské unii a rozvoj sounáležitosti mezi evropskými občany. K jeho čelním představitelům patří euroaktivista Tomáš Peszynski. O něm jsme psali také ZDE.

Z jejich propagačních materiálů plyne, že požadují třeba společnou Evropskou armádu, kterou obhajují slovy „Abychom se mohli bránit, než dorazí Američané“, jsou pro zrušení práva VETO, aby jediná země neblokovala sankce a jiná rozhodnutí, do eurovoleb by rádi nadnárodní, proevropské kandidáty a evropské patrioty a chtějí posílit legislativní pravomoci Evropského parlamentu, aby mohli zvolení europoslanci rozhodovat o našem osudu.

Na svých stránkách v souvislosti s dnešním naplánovaným protestem tito aktivisté slovenského premiéra nijak nešetří a přímo ho urážejí.

„Fico se chová jako hovado nejen doma na Slovensku, ale i ve vztazích s námi,“ píší třeba a dodávají, že protest je nutností.

Zároveň se snaží mobilizovat svoje členy a příznivce k co největší účasti na zmíněném protestu a obávají se toho, že na stejné místo přijdou i lidé s odlišnými názory, které nazývají dezoláty.

„Máme zprávy, že se na akci chystají i dezoláti Fica doopravdy vítat. To by byla ostuda. Vyzýváme proto k co největší možné účasti.“

Dodejme, že právě počet účastníků zmíněného protestu není zatím vůbec jistý a podle potvrzených účastí na facebookových stránkách se zřejmě bude jednat o jednotky, nebo nižší desítky protestujících. V tuto chvíli je totiž nahlášeno rovných 13 účastníků zmíněného protestu. Není ale vyloučeno, že se jejich počet ještě zvýší.

Jako Orbán, méně informací médiím, problémy neziskovkám... Slovenský expremiér tuší kroky Fica 17. listopad. V Praze se slavilo. Fico ale pro Slováky vypustil něco docela jiného Program Ficovy vlády: „Ochránit občany". Přečtěte si o Ukrajině, EU i zbrojení „Schyluje se k pr*seru. Očištění. Lží už je moc." Jozef Banáš k ČR i světu

