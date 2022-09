Do debaty nad energiemi v ČT rázně vstoupila Drábová: Lipská burza selhala...

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) ujišťoval v ČT diváky, že vláda dělá, co může, aby občané i firmy mohli zůstat v klidu, že energetickou krizi zvládnou. Ale viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar se do člena vlády pustil, že kabinet rozhodně nedělá dost pro velké firmy. A moderátor Moravec se přidal. „Zástupci některých velkých podniků už upozornili, že dojde k propouštění a k zastavování části výroby.“ Europoslanec Niedermayer hlasitě hájil energetický trh, který podle něj neselhal.

reklama

V první hodině Otázek Václava Moravce České televize se setkali šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, ministr dopravy Martin Kupka (ODS), europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

Kupka se hned v úvodu snažil uklidnit, že kabinet už v energetice aplikoval opatření, která občany mohou uklidnit.

„My postupujeme tak, abychom zabezpečili energetickou jistotu a bezpečný výhled pro co nejširší počet občanů i firem,“ začal Kupka s tím, že na některých místech je to složitější než jinde, ale svou jistotu už získaly i malé a střední firmy do 250 zaměstnanců nebo 630 MWh za rok. Vláda podle něj už jasně řekla, že strop u elektřiny bude šest korun za kilowatthodinu silové elektřiny. „My jsme jasně ukázali černé na bílém, že to u elektřiny bude šest korun a u plynu tři koruny,“ pravil Kupka. „Tam už se to rozhodně měnit nebude. Rozhodně ne nahoru. Tam je to nastaveno tak, aby to ubezpečilo domácnosti, ale i aby to udrželo v chodu veřejné služby i domovy pro seniory, i pokud jde o provozování veřejné dopravy,“ dodal ještě ministr dopravy.

Mgr. Martin Kupka ODS



ministr dopravy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když dostal prostor Niedermayer, upozornil, že i česká vláda se musí pohybovat v rámci, na kterém se shodly členské státy EU, to jest v rámci omezení cen energií, které ale nesmějí být natolik nízké, aby to zruinovalo ekonomiky jednotlivých států. Občané, pro které bude i dnešní strop příliš vysoký, mohou využít sociální síť českého státu, např. příspěvek na bydlení. A třetí parametr, s nímž EU pracuje, je hledání energetických úspor.

„Pokud se nám v EU nepodaří zásadně snížit spotřebu energií, tak se z té situace rychle nedostaneme,“ varoval europoslanec z řad TOP 09.

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dana Drábová ve studiu veřejnoprávní televize připomínala, že už v minulém roce zkrachoval velký dodavatel energií Bohemia Energy, a takřka milion lidí přišel o dodavatele energií, což pro ostatní energetické firmy znamenalo, že musely nakoupit další energii, a to za vysoké ceny, které už v té době byly na trzích.

Špicar první diskusní kolečko uzavřel a hned přitom vyčinil vládě, když konstatoval, že kabinet pomáhá nejrůznějším podnikům jen málo, a podle jeho názoru se to ještě bude muset změnit.

„Ta pomoc není dostatečná. Velké firmy byly velmi zklamané, když zjistily, že byly vyloučeny z toho zastropování. My jsme hned instruovali naše analytické týmy, aby prověřily to zdůvodnění vlády, proč vyloučila velké podniky, tak proč toto zdůvodnění je validní a legitimní,“ zaznělo od Špicara s tím, že vláda buď musí velkým podnikům pomoct, a pokud to legislativa EU neumožňuje, pak se takováto evropská legislativa musí změnit. „O tom jsme přesvědčeni,“ zdůraznil Špicar. „A musí se také změnit využívání dočasného evropského krizového rámce,“ dodal ještě viceprezident.

Upozorňoval, že česká vláda ve využití tohoto rámce zaspala několik měsíců. A když už teď k němu přikročila, ministr průmyslu za STAN Jozef Síkela musí dojednat prodloužení tohoto rámce na celý rok 2023.

Ing. Jozef Síkela BPP



ministr průmyslu a obchodu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A tady se Kupka začal bránit.

„Chci ubezpečit občany i podnikatele, že jsme šli i na hranu těch možností, ale ukázalo se, že ceny energií nemůžeme zastropovat skutečně pro všechny,“ ozval se člen vlády, který jedním dechem dodával, že stát pomůže i velkým firmám v maximální možné míře, tak aby to současně unesly i veřejné finance.

Ale Moravec tady bil na poplach.

Anketa Je finální podoba Síkelova úsporného tarifu dostatečná? Je dostatečná 1% Není dostatečná 99% hlasovalo: 17205 lidí

„Řešíme opravdu krizovou situaci. Na tom se shodují úplně všichni. Byla to zásluha českého předsednictví, že se už na konci srpna podařilo svolat to jednání ministrů energetiky. To je velká zásluha ministra Síkely,“ uvedl na kameru Kupka s tím, že další taková schůzka proběhne v září.

Osobně je prý přesvědčen, že energetický trh EU se bude muset proměnit, bude se muset proměnit fungování tohoto trhu a odpustit si „některé zbytečné ideologické body a předsevzetí, která pak nefungují a která se obracejí i proti ochraně životního prostředí“, vyjevil svůj názor Kupka.

Energetický trh se v současné době chová velmi nepředvídatelně, takže podle ministra je těžké říct, jaký dopad tato situace bude mít na veřejné rozpočty. Nedá se tedy podle něj spočítat, jestli české zastropování energií vyjde na 130 miliard, nebo to bude víc či méně.

Niedermayer vyjádřil naději, že by pozitivní roli tady mohlo sehrát sjednání daně z nadměrných zisků na úrovni EU. „Já jako ekonom z toho úplně nadšený nejsem, ale myslím si, že ta situace si to žádá,“ konstatoval europoslanec, který kroutil hlavou nad tím, proč by občané měli dotovat elektřinu IT firmám, pobočkám bank nebo kavárnám, kde vyjde capuccino na 100 korun.

A jal se bránit tržní mechanismy na lipské burze.

„Ceny na trhu jsou vysoké, ale kdyby trh opravdu selhal, tak by to znamenalo, že když u sporáku otočíme kohoutkem, tak tam nebude plyn, a když dáme spotřebič do zásuvky, tak tam nebude proud,“ zdůraznil.

Drábová nabídla odlišný pohled.

„Já nejsem ekonom a nevím, jak přesně se definuje selhání trhu, ale obchodování na lipské burze prostě selhalo, protože když se díváme na spotové ceny elektřiny, tak mohou dosáhnout ceny 1 000 eur za MWh při zobchodovaných 10 MWh. To prosím tedy podle mě není řádné fungování burzy,“ nechala se slyšet Drábová.

Celý pořad naleznete zde .

Upozorňovala také na to, že nejchudší občané už mnohdy nemají kde šetřit na energiích. Už teď fungují na dřeň.

Kupka ujistil, že si toho je vláda vědoma, a proto rozšířila normativ pro příspěvky na bydlení. Kromě toho ujišťoval všechny, že vláda se snaží šetřit s energiemi na svých resortech.

„A zmíním ještě jednu věc. Objevuje se u nás ve veřejném prostoru argument, že se u nás vyrábí elektřina za 500 korun za MWh. To je úplný nesmysl. Když vezmeme výrobu elektřiny z uhlí, tak jen to samotné uhlí stojí 500 korun, a přičteme-li k tomu náklady na povolenky, už je to 2 500 korun,“ upozorňoval Kupka.

Všem lidem také sdělil, že vláda nemůže zastropovat ceny např. na 1,50 Kč, protože kdyby to udělala, nemusely by jí zbýt peníze na zdravotnictví, školství a na další důležité sektory.

Niedermayer varoval, že na úspory energií se v Česku dlouhá léta příliš nemyslelo. „Myslím si, že jsme zdědili špatnou situaci, kdy stát podporoval rodiny se středními a vyššími příjmy, ale úplně se zapomnělo na lidi, kteří nemají dost peněz na dofinancování toho úsporného projektu,“ ozval se europoslanec s odkazem na instalaci fotovoltaických panelů, výměnu kotlů a tak podobně.

Programy podpory je třeba podle něj prosadit tak, aby na ně dosáhli i ti nejchudší. Např. skrze možnost výhodných půjček. A do třetice by měl stát nabízet bezplatné poradenství, jak energetickou krizi řešit, a to i u těch nejchudších občanů. Může jim poradit, že je dobré seřídit plynový kotel, protože to přinese další úspory. „Ti chudší lidé by určitě šetřili, kdyby věděli jak. Ale oni nevědí jak,“ nechal se slyšet Niedermayer, podle kterého je třeba tlačit i na majitele bytů, aby vyšli vstříc nájemníkům v možnostech hledání úspor.

Když znovu dostal prostor Radek Špicar, upozorňoval, že odklon od uhlí v energetice naprosto nevyhnutelně povede k vyšší, a to výrazně vyšší, spotřebě elektřiny, kterou bude podle Špicara třeba získávat z jaderné energie, z jaderných elektráren. Tady by si podle Špicara všechny státy EU měly uvědomit, že energie z jádra bude opravdu zásadním zdrojem.

Když se debata přehoupla k dalšímu tématu, ke zvyšování cen např. u Českých drah, Kupka ihned ujišťoval, že může u státního dopravce garantovat, že zdražení bude nižší než je inflace, tedy bude nižší než sedmnáct procent. „Mohu garantovat, že to nepřesáhne patnáct procent,“ uvedl člen vlády.

Za ruský plyn se dnes platí lidskými životy

Niedermayer poté vynadal nejen české, ale všem dalším vládám EU za to, že se příliš dlouho spoléhaly na dodávky energií z Ruska.

„Evropa nyní platí opravdu velmi vysoký účet za to, jakou si vytvořila závislost na Rusku. Ta závislost vznikla zejména kvůli tlaku velkých firem na tzv. levný ruský plyn, který je dnes vůbec nejdražší, protože se za něj platí lidskými životy a bezpečností. Spousta firem mohla mít dávno na střeše mraky fotovoltaických panelů,“ nechal se slyšet europoslanec za TOP 09.

Podle Niedermayera je třeba posílit příměstskou dopravu, aby lidé vylezli ze svých aut. Současně je podle něj potřeba rozvíjet techniku skladování energie v bateriích.

A tady se ozvala Dana Drábová a konstatovala, že vláda se vydala dobrou cestou, že chce solárními panely osadit 100 tisíc střech.

Jedním dechem dodala, že v tuto chvíli asi nebude možné odejít od uhlí tak rychle, jak se zdálo ještě před pár lety.

„My asi můžeme zapomenout na to, že v roce 2033 ustoupíme od uhlí, ale ten trend odstoupit od uhlí tu pořád je,“ upozornila Drábová s tím, že nové uhelné elektrárny už tu nikdo nepostaví, protože tu pro ně nebude uhlí.

Konstatovala také, že dosud nikdo nesepsal seriózní studii, zda by pro naši zemi bylo výhodnější postavit např. menší reaktory, řekněme v pěti lokalitách, kupříkladu se silou 200 MWh, nebo postavit jeden velký zdroj o síle 1 000 MWh.

Niedermayer tady oponoval, že výstavba nových jaderných elektráren se zpožďuje a velmi se prodražuje. „Tady je třeba dramaticky rychle rozšiřovat obnovitelné zdroje,“ žádal ve studiu europoslanec.

A tady znovu vstoupil do debaty ministr Kupka.

„Já zdůrazňuji naprosto jednoznačně, že Česká republika se bez jádra neobejde. Nikdy,“ řekl jasně. Jedním dechem dodal, že EU bude muset najít cestu, jak postavit jaderný blok rychleji, protože hutě nezískají ze slunce dost energie. Energie ze slunce nebude stačit ani na to, aby se rozjely vlaky.

Niedermayer okamžitě oponoval, že vlaky mohou jezdit i na elektřinu, která bude vyrobena z obnovitelných zdrojů.

Psali jsme: Výbuch ODS v přímém přenosu! Černé na bílém. Okamura předběhl Fialu Paroubek se neudržel: Vládní mimoňové. V zimě poznáme ty lži, jak to mají zajištěné. A senilní Kalousek... Lovec proruských živlů k Václaváku: Nevrhejte se do náruče prokremelských extremistů, to nic neřeší Fiala je pěkný srab, vzkazuje Okamura. Jak to bylo se zrušenou debatou lídrů na Primě...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.