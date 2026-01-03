Do pádu Madura se vložil Vít Rakušan

Předseda hnutí STAN a poslanec Vít Rakušan na sociální síti X odsoudil venezuelského prezidenta Nicolase Madura. Označil ho za plnohodnotného diktátora a nelegitimního vůdce Venezuely, který zemi přivedl na hranici humanitární katastrofy, který často vraždil své odpůrce jen kvůli tomu, že měli jiný názor.
Přesto však Rakušan nesouhlasí s tím, že k jeho sesazení mělo dojít tak, jak k němu došlo během nočního amerického útoku. Americký prezident Donald Trump dnes na tiskové konferenci ze svého sídla na Floridě oznámil, že Maduro i jeho žena byli americkými speciálními silami zadrženi.
Rakušan nesouhlasí předně s tím, že bylo dle jeho názoru porušeno mezinárodní právo. Vnímá to jako „nebezpečný precedens“.
„K jeho odstranění ale nemělo dojít porušením mezinárodního práva, to je nebezpečný precedens. A Donald Trump tak ve Venezuele s největší pravděpodobností učinil,“ uvedl Rakušan.
Občané Venezuely si podle něj zaslouží demokracii bez diktatury i bez zahraničních vojenských zásahů.
„Myslím v těchto chvílích především na obyvatele Venezuely, kteří si zaslouží demokratický režim bez krvežíznivých diktátorů i vojenských zásahu z vnějšku,“ napsal předseda hnutí STAN a dodal, že k tomu by podle něj měla přispět v rámci světové diplomacie i Česká republika.
Maduro je diktátor se všemi atributy diktátora, nelegitimní vůdce Venezuely, který ji dovedl na pokraj humanitární katastrofy a jejím obyvatelům přinesl jen každodenní strach, obavy o přežití a bídu. Své odpůrce vraždil a věznil, důvodem byl často jen jiný názor. K jeho…— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) January 3, 2026
