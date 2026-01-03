Do pádu Madura se vložil Vít Rakušan

04.01.2026
autor: Alena Kratochvílová

Vít Rakušan varuje před „nebezpečným precedensem“. Přestože vnímá Nicolase Madura coby nebezpečného diktátora, nesouhlasí s jeho odstraněním, které podle něj bylo porušením mezinárodního práva.

Do pádu Madura se vložil Vít Rakušan
Foto: Repro X
Popisek: Vít Rakušan

Předseda hnutí STAN a poslanec Vít Rakušan na sociální síti X odsoudil venezuelského prezidenta Nicolase Madura. Označil ho za plnohodnotného diktátora a nelegitimního vůdce Venezuely, který zemi přivedl na hranici humanitární katastrofy, který často vraždil své odpůrce jen kvůli tomu, že měli jiný názor. 

Přesto však Rakušan nesouhlasí s tím, že k jeho sesazení mělo dojít tak, jak k němu došlo během nočního amerického útoku. Americký prezident Donald Trump dnes na tiskové konferenci ze svého sídla na Floridě oznámil, že Maduro i jeho žena byli americkými speciálními silami zadrženi.

Rakušan nesouhlasí předně s tím, že bylo dle jeho názoru porušeno mezinárodní právo. Vnímá to jako „nebezpečný precedens“.

„K jeho odstranění ale nemělo dojít porušením mezinárodního práva, to je nebezpečný precedens. A Donald Trump tak ve Venezuele s největší pravděpodobností učinil,“ uvedl Rakušan.

Občané Venezuely si podle něj zaslouží demokracii bez diktatury i bez zahraničních vojenských zásahů.

„Myslím v těchto chvílích především na obyvatele Venezuely, kteří si zaslouží demokratický režim bez krvežíznivých diktátorů i vojenských zásahu z vnějšku,“ napsal předseda hnutí STAN a dodal, že k tomu by podle něj měla přispět v rámci světové diplomacie i Česká republika.

 

 

Zdroje:



