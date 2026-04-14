Dobrovolné poplatky pro ČT: Padla výzva. Tak kolik vás bude?

Oto Klempíř v úterý na tiskové konferenci představil návrh zákona o médiích veřejné služby, který počítá se zrušením koncesionářských poplatků. „Ty klíčové body už jsem předesílal minulý týden a to, že se ruší poplatky, Česká televize a Český rozhlas se neslučují, rady necháváme beze změny, navrhovaný rozpočet vychází z finančního rámce 2020 až 2024 a ta pevná částka bude každoročně valorizována. Obě instituce také budou procházet kontrolou NKÚ.“ Podle něj má zákon zajistit nezávislost médií veřejné služby a zachovat jejich stávající institucionální strukturu.
Zásadní změnou má být způsob financování. „Náš návrh ruší zastaralý systém koncesionářských poplatků a zavádí systém přímého financování ze státního rozpočtu. Zákon garantuje ČT i ČRo příspěvek na činnost, který se stane samostatnou kapitolou v rozpočtu. ČT je přidělen příspěvek ve výši 5,7 miliardy korun a ČRo je přidělen příspěvek 2,06 miliardy korun. Výše příspěvku se každoročně valorizuje o inflaci, nejvýše ovšem o 5 %.“
Poslanec hnutí ANO Patrik Nacher zároveň uvedl, že připravil návrh na zrušení poplatků pro nejzranitelnější skupiny obyvatel. „Návrh předložíme do konce tohoto týdne a jeho cílem je plnit sliby, které jsme dali voličům.“ Čestný předseda Motoristů Filip Turek doplnil, že občané budou moci média podporovat dobrovolně: „Je to kompromis, občané budou moci dále platit koncesionářské poplatky nebo i něco navíc, takže kdo bude chtít nadále platit, tak samozřejmě může.“
Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) zároveň uvedl, že vláda sice očekává obstrukce opozice, ty však podle něj nejsou opodstatněné. „Opozice tady šermuje tím, že se naruší nezávislost médií veřejné služby a obě média budou podléhat politickým tlakům, ale námi předložený mediální zákon, kde je financování nezávislé na vůli politiků a řídí se inflací, jakékoliv politické tlaky naopak vylučuje,“ tvrdí.
Předseda Starostů Vít Rakušana ale trvá na tom, že navrhovaný mediální zákon a zrušení poplatků ohrožuje nezávislost a je to faktické zestátněné médií. „Zrušení poplatků za veřejnoprávní média je odbrzdění vlaku, který jede do pekla. Jakmile bude jednou jejich financování součástí státního rozpočtu, neexistuje nic, co by aktuální vládě zabránilo ho z roku na rok jednostranně změnit. Neexistuje žádná pojistka. Jde o faktické zestátnění médií podle Orbánova a Ficova vzoru,“ říká Rakušan, že ho slova vlády o zaručení nezávislosti neuklidnila.
Zrušení poplatků za veřejnoprávní média je odbrzdění vlaku, který jede do pekla. Jakmile bude jednou jejich financování součástí státního rozpočtu, neexistuje nic, co by aktuální vládě zabránilo ho z roku na rok jednostranně změnit.— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) April 14, 2026
Také lidovec Marian Jurečka zůstal ve svém názoru neoblomný a za vším vidí jen snahu ovládnout média veřejné služby. „Výrok členů vládní koalice, že uleví lidem tím, že budou ČT a ČRo financovat ze státního rozpočtu, je nesmysl. Stát má příjmy pouze z daní od lidí a firem = lidé to zaplatí vždy. Ať už to bude z rozpočtu, nebo prostřednictvím koncesionářských poplatků. Rozdíl je v tom, že zestátněním veřejnoprávních médií by je vláda dostala pod svou kontrolu. A o to tady celou dobu jde,“ má jasno Jurečka.
Výrok členů vládní koalice, že „uleví lidem“ tím, že budou ČT a ČRo financovat ze státního rozpočtu, je nesmysl. Stát má příjmy pouze z daní od lidí a firem = lidé to zaplatí vždy. Ať už to bude z rozpočtu, nebo prostřednictvím koncesionářských poplatků. Rozdíl je v tom, že…— Marian Jurečka (@MJureka) April 14, 2026
Poslanec TOP 09 Jan Jakob dokonce slíbil, že takové obstrukce, jaké přijdou, česká Sněmovně ještě nezažila. „Panu Klempířovi, Turkovi a spol. bych rád vzkázal jediné: destrukci ČT a ČRo po vzoru Fica a Orbána do 1. ledna 2027, jak jste si naplánovali, nestihnete. To, co od nás zažijete ve Sněmovně, tu ještě nebylo. Buďte si jistí,“ uvedl odhodlaně Jakob.
Panu Klempířovi, Turkovi a spol. bych rád vzkázal jediné: destrukci ČT a ČRo po vzoru Fica a Orbána do 1. ledna 2027, jak jste si naplánovali, nestihnete.— Jan Jakob (@Jan_Jakob) April 14, 2026
To, co od nás zažijete ve Sněmovně, tu ještě nebylo. Buďte si jistí.
Stejně tak pohrozil předseda ODS Martin Kupka. „Tak už je to černé na bílém. Oto Klempíř představil maďarsko orbánovskou cestu pro Českou televizi a Český rozhlas. Nezávislé financování, jako jeden ze základů svobodné společnosti, zrušil. Vláda inženýra Babiše tak pomalu, ale jistě likviduje veřejnoprávní média. My to tak nenecháme. Budeme obstruovat, aby tento návrh nenabyl účinnost ani letos, ani za rok, ani za dva - prostě nikdy,“ prohlásil Kupka.
Tak už je to černé na bílém. Oto Klempíř představil maďarsko orbánovskou cestu pro Českou televizi a Česky rozhlas.— Martin Kupka (@makupka) April 14, 2026
Nezávislé financování, jako jeden ze základů svobodné společnosti, zrušil. Vláda inženýra Babiše tak pomalu, ale jistě likviduje veřejnoprávní média.
Bývalý poslanec Miroslav Kalousek ale uznává, že v této podobě nebude nezávislost nijak ohrožena. Problém ale vidí jinde. „V této podobě by změna financování nezávislost rozhlasu a televize ohrozit nemohla. Ale těch 8 pravidelně valorizovaných miliard vezmeme kde? Budeme si na ně půjčovat a splácet to i s úroky. Tohle jsou ty ´návratné investice´, které podpoří růst?“ ptá se Kalousek, kde chce Babišova vláda na plnění všech svých slibů brát.
V této podobě by změna financování nezávislost rozhlasu a televize ohrozit nemohla. Ale těch 8 pravidelně valorizovaných miliard vezmeme kde?Budeme si na ně půjčovat a splácet to i s úroky. Tohle jsou ty “návratné investice”, které podpoří růst???https://t.co/ZOgul9Ia9G— Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) April 14, 2026
Jenže novinář ČT Jan Moláček má jiný názor a varuje, že podle zákona v této podobě může jakákoliv vláda v budoucnu finanční prostředky pro ČT a ČRo jakkoliv snížit. „V téhle podobě by ta změna nezávislost zcela zlikvidovala, protože zákon neobsahuje žádnou pojistku, která by jakékoliv parlamentní většině bránila ty sumy - samy o sobě devastační - kdykoliv dál jakkoliv snížit. Probuďte se,“ burcuje Moláček z Reportérů ČT.
V téhle podobě by ta změna nezávislost zcela zlikvidovala, protože zákon neobsahuje žádnou pojistku, která by jakékoliv parlamentní většině bránila ty sumy - samy o sobě devastační - kdykoliv dál jakkoliv snížit. Probuďte se.— Jan Moláček ???????????? (@janmolacek) April 14, 2026
Podobně jako Kalousek smýšlí i novinář ČT Jakub Železný. „Fajn. A, ptám se pro pár kamarádů/kolegů: Kde se ty peníze vezmou? Přesněji: komu se vezmou? Rozpočet jakého resortu se o tu částku zkrátí? Či se ty peníze nějak vykouzlí, natisknou? Ano, na rozpočet nejsem expert. Ale na tohle tedy koukám jak ta pověstná Alenka. V říši divů,“ nechápe Železný, kde chce vláda peníze brát.
Fajn. A, ptám se pro pár kamarádů/kolegů: Kde se ty peníze vezmou? Přesněji: komu se vezmou? Rozpočet jakého resortu se o tu částku zkrátí? Či se ty peníze nějak vykouzlí, natisknou? Ano, na rozpočet nejsem expert. Ale na tohle tedy koukám jak ta pověstná Alenka. V říši divů. J. pic.twitter.com/SYWUrAhJIq— Jakub Železný???? (@JakubZelezny) April 14, 2026
Novinář Seznam Zpráv Václav Dolejší ještě upozornil na fakt, že podle nového vzoru financování má ČT šetřit na zábavní tvorbě, protože klíčová je její funkce vzdělávací a zpravodajská. „Klíčová otázka všech babišek, voličského jádra ANO: Díky za ty poplatky, ale necháte nám v ČT pořady Peče celá země a StarDance, že? Nevezmete nám Maršálka a Ebena, že jo?“ napsal ironicky Dolejší, že by i vládní voliči mohli přijít o oblíbené pořady.
Klíčová otázka všech babišek, voličského jádra ANO: Díky za ty poplatky, ale necháte nám v ČT pořady Peče celá země a StarDance, že? Nevezmete nám Maršálka a Ebena, že jo? pic.twitter.com/s4WflYAA1e— Václav Dolejší (@VacDol) April 14, 2026
Senátor Zdeněk Hraba si všímá slov Filipa Turka, že poplatky budou moci lidé platit i nadále. „Nový model financování umožní i dobrovolné příspěvky těmto médiím. Ti, kdo se dnes tolik bijí za povinné poplatky, je tak svobodně mohou platit dál. Uvidíme, kolik jich bude...“ vzkazuje Hraba.
Nový model financování umožní i dobrovolné příspěvky těmto médiím.— Zdeněk Hraba (@hraba_z) April 14, 2026
Ti, kdo se dnes tolik bijí za povinné poplatky, je tak svobodně mohou platit dál. Uvidíme, kolik jich bude...
